US-Regierung veröffentlicht wichtige Änderungen im GreenCard Programm

Durch schärfere Sicherheitsbestimmungen scheint die Zukunft der GreenCard Lotterie jetzt gesichert. Auswanderungswillige USA-Fans können aufatmen.

Berlin, 12. März 2026 -In einer aufregenden Entwicklung in der Auswanderungsbranche hat die US-Regierung neueste Aktualisierungen zum US GreenCard Programm bekannt gegeben. Demnach müssen Antragsteller nun Daten eines gültigen Reisepasses mit Foto hochladen. Die neue Regel tritt am 10. April 2026 in Kraft, was darauf hindeutet, dass der Einreichungszeitraum für die DV-2027 bald nach diesem Datum beginnen könnte.

Kerninformationen zur Ankündigung

In einer Veröffentlichung vom 11. März 2026 machte das US-Department of State auf eine bedeutende Änderung im GreenCard Programm aufmerksam. Der Fokus dieser Änderungen liegt auf einer erhöhten Sicherheit und einer besseren Transparenz im Bewerbungsprozess. Besonders hervorzuheben ist die Einführung einer Pflicht zur Abgabe von Daten eines gültigen Reisepasses mit Foto für alle Antragsteller. "Diese Neuerung soll den Antragsprozess effizienter und sicherer gestalten", so Holger Zimmermann, Geschäftsführer von The American Dream .

Folgen der Neuerung für zukünftige Bewerber

Diese Änderungen könnten weitreichende Auswirkungen auf alle zukünftigen Bewerber des GreenCard Programms haben. Die neu einzuhaltenden Verordnungen signalisieren auch das Ende der seit November bestehenden Unsicherheiten bezüglich des Fortbestand des Programms. "Viele unserer Kunden hatten die Befürchtung, dass das 'Aussetzen' des Programms dauerhaft sein könnte. Diese Änderung zeigt uns jedoch, dass an einer Weiterführung des Programms gearbeitet wird." so Zimmermann weiter. Zusätzlich zur Veröffentlichung der neuen Regelungen wird auf der Webseite des Federal Register detailliert erklärt, welche zusätzlichen Veränderungen anstehen. Hierin enthalten sind Informationen, wie die verbesserte Betrugserkennung und weitere Sicherheitsmaßnahmen das Diversity Immigrant Visa Programm stärken sollen. In Erwartung der baldigen Aufnahme des Einreichungszeitraums für die DV-2027 betont Zimmermann: "Mit 30 Jahren branchenspezifischer Erfahrung ist The American Dream bestens positioniert, um unsere Kunden durch diese Änderungen zu führen".

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The American Dream US GreenCard Service GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30-3982040-41

web ..: https://www.americandream.de

email : support_de@americandream.de

Die Unternehmensgruppe The American Dream mit Hauptsitz in Berlin ist seit 30 Jahren als staatlich zugelassene Auswanderungsberatung für die USA tätig. Mit einer Leidenschaft für das, was wir tun und einer hervorragenden Kenntnis der amerikanischen Visa- und Einwanderungsgesetze, bieten wir umfassende Dienstleistungen in allen Fragen rund um US Visa und GreenCards an. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg in die USA zu begleiten.

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