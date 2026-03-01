Freiwillige, Händler und Sportler unterstützen große Präventionskampagne "Die Fakten über Drogen"

Mehr als eine Million Informationsbroschüren zur Drogenaufklärung wurden im vergangenen Monat im Rahmen der italienischen Präventionskampagne "Die Fakten über Drogen" verteilt. Rund 500 Freiwillige beteiligten sich an der Initiative, um Jugendlichen und Familien sachliche Informationen über die Risiken des Drogenkonsums zugänglich zu machen.

Die Kampagne "La Verità sulla Droga" ("Die Fakten über Drogen") ist Teil eines internationalen Präventionsprogramms der Stiftung für eine drogenfreie Welt. In Italien wird die aktuelle Kampagnenphase auch vom Europäischen Büro der Scientology-Kirche unterstützt, das zur Koordination und Sichtbarkeit der Aufklärungsarbeit beiträgt.

Ziel der Initiative ist es, jungen Menschen verlässliche Informationen über häufig konsumierte Drogen bereitzustellen, bevor sie mit entsprechenden Angeboten oder sozialem Druck konfrontiert werden. Die Organisatoren verfolgen damit einen präventiven Ansatz, der auf frühzeitige Information setzt, anstatt erst auf bereits entstandene Probleme zu reagieren.

"Der Kampf gegen Drogen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit", erklärte Simonetta Sanmartin, die italienische Koordinatorin der Initiative. Sie betonte, dass nachhaltige Prävention nur durch gemeinsames Engagement und durch eine verantwortungsvolle Informationsarbeit erreicht werden könne. Aus diesem Grund seien zahlreiche Freiwillige mobilisiert worden, um eine breite Verteilung der Aufklärungsmaterialien in verschiedenen Regionen Italiens zu ermöglichen.

Neben der Verteilung auf öffentlichen Plätzen wird die Kampagne auch von zahlreichen lokalen Akteuren unterstützt. Nach Angaben der Organisatoren haben sich mehr als 100 Sportler, die mit den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 in Verbindung stehen, in die Ehrenliste der Stiftung für eine drogenfreie Welt eingetragen. Darüber hinaus beteiligen sich mehr als 5.000 Händler und Ladenbesitzer daran, Informationsmaterialien in ihren Geschäften auszulegen.

Durch diese breite Beteiligung erreicht die Initiative Menschen nicht nur in Schulen oder Bildungseinrichtungen, sondern auch in alltäglichen sozialen Räumen wie Geschäften, Sportstätten und öffentlichen Treffpunkten. Auf diese Weise sollen Familien, Jugendliche und lokale Gemeinschaften leichter Zugang zu Präventionsinformationen erhalten.

Bildungsprogramm "Die Fakten über Drogen"

Die Stiftung für eine drogenfreie Welt ist international für ihre Bildungsprogramme im Bereich der Drogenprävention bekannt. Die Materialien der Kampagne erläutern die physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen des Drogenkonsums in leicht verständlicher Form. In Italien umfasst das derzeit eingesetzte Informationspaket 14 verschiedene Broschüren zu einzelnen Substanzen, 16 öffentliche Informationsfilme, eine rund 100-minütige Dokumentation über die am häufigsten konsumierten Drogen sowie einen Leitfaden für Lehrkräfte zur Behandlung des Themas im Unterricht.

Diese Ressourcen werden Pädagogen, Eltern, Freiwilligen und lokalen Gemeinschaftsgruppen kostenlos zur Verfügung gestellt, um eine möglichst breite Nutzung der Materialien zu ermöglichen und präventive Bildungsarbeit ohne finanzielle Hürden zu unterstützen.

Die Kampagne ist Teil eines größeren Netzwerks sozialer Initiativen, die von Mitgliedern der Scientology-Kirche sowie von unterstützenden Organisationen getragen werden. Dazu gehören Programme zur Drogenprävention, zur Menschenrechtserziehung sowie Initiativen zur Förderung ethischer Werte im gesellschaftlichen Zusammenleben.

Ivan Arjona, Vertreter der Scientology-Kirche bei der Europäischen Union, der OSZE, dem Europarat und den Vereinten Nationen, erklärte, erfolgreiche Prävention beruhe auf verlässlichen Informationen und der aktiven Beteiligung der Gemeinschaft. Programme wie diese zeigten, wie Familien, Pädagogen, Freiwillige und zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam dazu beitragen können, junge Menschen zu schützen und das öffentliche Bewusstsein für Gesundheits- und Sozialfragen zu stärken.

Die Kampagne wird weiterhin in verschiedenen italienischen Städten fortgesetzt. Ziel der Organisatoren ist es, das derzeitige Tempo der Verteilung aufrechtzuerhalten und die Aufklärungsarbeit auf weitere Schulen, Unternehmen und lokale Gemeinschaften auszuweiten.

Die Materialien der Initiative können zudem online eingesehen werden, wo Broschüren und weitere Bildungsressourcen öffentlich zugänglich sind.