Reply auf der NVIDIA GTC: Digital Twins und Physical AI für die nächste Stufe industrieller Wertschöpfung

Auftritt auf der NVIDIA GTC vom 16. bis 19. März 2026 in San Jose

Reply [EXM, STAR: REY] präsentiert auf der NVIDIA GTC vom 16. bis 19. März 2026 in San Jose, Kalifornien, wie Unternehmen mit Digital Twin-Technologie und Physical AI reale Produktions- und Logistikprozesse optimieren, Robotik skalieren und industrielle Leistungsfähigkeit nachhaltig steigern. Die Konferenz gilt als wichtigster internationaler Treffpunkt für KI-Entwickler, Forscher und Entscheider. In diesem Jahr werden mehr als 30.000 Teilnehmer aus über 190 Ländern erwartet.

Im Mittelpunkt stehen zwei konkrete Anwendungen, die demonstrieren, wie digitale und physische Welt im industriellen Umfeld wirkungsvoll verschmelzen: ein integrierter Entwicklungsansatz für selbst lernende Edge-KI in Fertigung und Logistik sowie ein intelligentes Roboterkoordinationssystem für die Otto Group.

Am 17. März stellt Reply am AWS-Stand #921, Kiosk #7 von 15:00 bis 17:00 Uhr (PDT) sowie am 19. März, von 12:00 bis 14:00 Uhr (PDT) die Lösung "The AI Fast Lane for the Industrial Edge powered by NVIDIA on AWS" vor. Die Anwendung validiert und optimiert KI-Modelle auf autonomen, vernetzten Edge-Geräten wie Roboterarmen oder mobilen Robotern. Die Lösung verarbeitet Sensordaten in Echtzeit, erkennt Leistungslücken und stößt bei Bedarf automatisiert ein Nachtraining an. Ein Human in the Loop-Ansatz sichert die Qualität der Modelle. Durch die Integration von NVIDIA Omniverse mit Isaac Sim werden Digital-Twin-Simulationen direkt in den Entwicklungsprozess integriert, sodass mithilfe synthetischer Daten kontinuierliche Verbesserungen getestet und Effizienzsteigerungen validiert werden können. Damit adressiert Reply eine zentrale Herausforderung der Industrie: KI-Systeme, die im Feld lernen, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

Vom 16. bis 19. März präsentieren Google und Reply gemeinsam am Google-Stand #513, Kiosk #4 eine Lösung für intelligente Roboterkoordination mit Hilfe von cloudbasierter Simulation. NVIDIA Isaac Sim läuft dabei direkt auf Google Cloud G4-Instanzen. So ist es möglich, hochpräzise Digital Twins komplexer Logistikumgebungen ohne lokale Workstations zu instanziieren sowie darauf vielfältige Roboterflotten zu simulieren und zu trainieren. Dadurch kann der Validierungsprozess deutlich beschleunigt werden, bevor die Systeme in realen Umgebungen zum Einsatz kommen.

Wie intelligente Roboterkoordination in der Praxis funktioniert, zeigt die Otto Group am 17. März: Roboverse Reply hat für das Unternehmen einen Digital Twin umgesetzt, der das Lager sowie alle Robotersysteme und deren Interaktionen exakt abbildet. Ein sogenannter Robotic Coordination Layer verbindet diesen Digital Twin mit dem Flottenmanagement und dem Lagerverwaltungssystem. Das Ergebnis: zentrale Flottenkoordination, vorausschauende Layout-Simulation und optimierte Prozesse auch in Spitzenzeiten. Die Otto Group stellt das Projekt am 17. März von 15:00 bis 15:40 Uhr (PDT) in der Session "Leverage Physical AI to Simulate and Orchestrate Robotic Fleets for Retail Fulfillment Centers" vor.

Mit seinem Auftritt auf der NVIDIA GTC zeigt Reply, wie die Verbindung von digitaler Simulation und physischer Automatisierung bereits heute praktisch umgesetzt wird. Die Projekte für die Otto Group sowie im Bereich Industrial Edge verdeutlichen, wie Physical AI und präzise digitale Zwillinge zusammenwirken, um neue Potenziale für die industrielle Wertschöpfung zu erschließen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Anusha Shankar

a.shankar@reply.com

Tel. +1 3129980306

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de