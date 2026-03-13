Goldboom in Australien: Top-Explorer haben über 20 Millionen Unzen in der Pipeline

Australiens Goldexplorer füllen die Pipeline: Machbarkeitsstudien zeigen, dass allein eine Handvoll Unternehmen über rund 20 Millionen Unzen im Boden und Projektwerte in Milliardenhöhe verfügt.

Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) treibt das Challenger-Goldprojekt in Südaustralien mit Blick auf das günstige Marktumfeld rasch voran. Im September 2025 wurde eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht. Diese taxiert das Vorkommen auf 10,6 Mt mit 0,92 Gramm Gold pro Tonne für 313.000 Unzen Gold.

Anfang Februar startete ein 8.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das die Ressource erweitern soll. Barton Gold will bis Ende Juni eine erste Erzreserve und eine Machbarkeitsstudie für das 730 Kilometer nordwestlich von Adelaide gelegene Projekt vorlegen, auf dem von 2002 bis 2018 bereits 1,2 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Gespräche mit Kapitalgebern laufen bereits.

Jüngste Aktualisierungen der Challenger-Ressourcen zeigen eine beträchtliche Goldmineralisierung in der Grube und nahe der Oberfläche neben unserer Central Gawler Mill. Unser Ziel ist es, einen ersten Basisbetrieb aufzunehmen, der sowohl Kosten als auch Risiken minimiert, unterstreicht Barton-Gold-Geschäftsführer Alexander Scanlon das Projektpotenzial. Dabei will das Unternehmen auch von den derzeitigen Rekordpreisen für Edelmetalle profitieren.

Australische Goldproduktion soll um 30% bis 2030 steigen

Barton Gold ist nur ein Beispiel für die rege Aktivität im australischen Goldsektor. Nach fünf Jahren mit Produktionsrückgängen in Folge bahnt sich nun ein Turnaround an: GlobalData schätzt, dass die australische Goldproduktion bis 2030 jährlich 13,2 Millionen Unzen erreichen wird - ein Anstieg von rund 30 % gegenüber 2025.

Die Schätzung gilt nicht als außergewöhnlich optimistisch, da die Projektpipeline in Down Under gut gefüllt ist. Explorer und Developer legen in kurzen Abständen Ressourcenschätzungen und Machbarkeitsstudien vor, die den Produktionsaufbau in den kommenden Jahren untermauern.

Goldreiche Erfolgstories aus Down Under

Ramelius Resources legte im Oktober 2025 eine PFS für Never Never vor - die Lagerstätte 475 km nordöstlich von Perth wurde zusammen mit der Lagerstätte Pepper im Juli 2025 im Rahmen der Übernahme von Spartan Resources erworben. Die aktualisierte MRE für Never Never und Pepper taxiert das Vorkommen auf 7,5 Mt mit 8,8 Gramm Gold pro Tonne für 2,1 Mio. Unzen. Der NPV (5 %) nach Steuern wurde bei einem Goldpreis von 4.500 AUD auf 3,5 Mrd. AUD geschätzt.

Ebenfalls aus Oktober 2025 datiert die DFS für das Rebecca-Roe-Goldprojekt, 150 Kilometer östlich von Kalgoorlie in den Goldfeldern Westaustraliens. Die Lagerstätte wird auf 26 Mt mit 1,4 Gramm Gold pro Tonne für 1,2 Mio. Unzen geschätzt, der NPV bei einem Goldpreis von 4.500 AUD auf 692 Mio. AUD.

Greatland Resources präsentierte im Dezember 2025 eine Machbarkeitsstudie für das Havieron-Projekt in der Provinz Paterson in der Region East Pilbara in Westaustralien. Es gibt eine aktualisierte Erzreserve von 38,5 Mio. Tonnen mit 2,63 Gramm Gold pro Tonne und 0,33 % Kupfer für 3,3 Mio. Unzen Gold und 128.000 Tonnen Kupfer. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD wird der NPV (5 %) des Projekts nach Steuern auf 2,9 Mrd. AUD geschätzt.

Vista Gold legte im September 2025 eine Machbarkeitsstudie für Mt Todd, 250 Kilometer südöstlich von Darwin, vor. Diese wies nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 5,2 Millionen Unzen aus (171,9 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,94 g Au/t bei einem Cut-off-Gehalt von 0,50 g Au/t). Ausgehend von einem Goldpreis von 2.500 USD wurde der NPV (5 %) nach Steuern auf 1,1 Mrd. USD geschätzt.

Ausgold präsentierte im Dezember eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für das Katanning-Projekt in der südwestlichen Yilgarn-Provinz in Westaustralien. Diese schätzte die Erzreserve auf 35,2 Mt mit 1,11 Gramm Gold pro Tonne für 1,25 Mio. Unzen und die MRE auf 69 Mt mit 1,11 Gramm Gold pro Tonne für 2,44 Mio. Unzen. Der Nachsteuer-NPV liegt der Studie zufolge bei 954 Mio. AUD.

Astral Resources im Juni 2025 eine PFS und eine erste Erzreserve für das Mandilla-Goldprojekt nahe Kalgoorlie in der Region Eastern Goldfields in Westaustralien vor. Die Erzreservenschätzung geht von 36,6 Mio. Tonnen mit 0,9 Gramm Gold pro Tonne für etwa 1,1 Millionen Unzen Gold aus. Die MRE von April taxiert das Vorkommen auf 42 Millionen Tonnen mit 1,1 Gramm Gold pro Tonne für 1,43 Millionen Unzen. Im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.250 AUD wurde der NPV vor Steuern auf 1,4 Mrd. AUD taxiert.

Saturn Metals legte im Dezember eine PFS für das Apollo-Hill-Goldprojekt in der Nähe von Leonora in den Northern Goldfields von Westaustralien vor. Die gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressource von Apollo Hill beträgt 137,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,51 Gramm Gold pro Tonne, was 2,24 Mio. Unzen Gold entspricht. Der NPV (8 %) wurde im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.300 USD auf 973 Mio. AUD geschätzt.

Barton Gold will in der Produzentenliga mitmischen

Barton Gold hat das Konzept seiner Machbarkeitsstudie auf eine drei- bis vierjährige Phase 1 als Basisbetrieb ausgelegt. Dabei sollen ausschließlich historisch hochgradige Abraumhalden und begrenzte oberflächennahe Materialien einbezogen werden, ohne die historische hochgradige Untertage-Mine von Challenger, ihre Mineralisierung oder ihre Infrastrukturzugänge zu beeinträchtigen.

Das Ziel der Studie besteht Scanlon zufolge darin, einen relativ risikoarmen, vereinfachten Entwicklungsplan zu erstellen, Barton in den Produktionsstatus zu bringen und die Entwicklungsoptionen der Phase 1 in den nächsten drei bis zehn Jahren zu maximieren.

Dieses Modell hat auch den Vorteil, dass das technische Risiko und die Kosten des Untertagebaus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden - nachdem die Risiken der Phase 1 beseitigt wurden - und mehr Zeit für die Optimierung der Entwicklungspläne zur Verfügung steht, erläutert Scanlon.

Barton Gold wird an der Börse derzeit mit nur noch rund 150 Mio. EUR bewertet. Der Kurs hat sich seit dem Hoch im Januar etwa halbiert. Sollten die Bohrungen, Machbarkeitsstudie und Reservenschätzung erfolgreich verlaufen, hat die Aktie im aktuellen Marktumfeld deutliche Wertsteigerungspotenzial.

Weitere Informationen zu Barton Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/barton-gold-holdings-limited/

Unternehmensdaten:

Barton Gold Holdings Ltd.

WKN: A3DJY0

ISIN: AU0000153215

Webseite: www.bartongold.com.au

