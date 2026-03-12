North American Niobium erweitert seine Niob- und Seltenerdmetall-Liegenschaften in Québec

Das Projekt Miskam liegt unmittelbar westlich des Projekts Sabot in einem ähnlichen geologischen Umfeld

Vancouver, British Columbia - 12. März 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Präsenz in alkalischen Intrusionssystemen, die mit geochemischen Niob- und Seltenerdmetallanomalien in Zusammenhang stehen, die anhand von Datensätzen der Regierung von Quebec identifiziert wurden, weiter ausbaut. Dies steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von North American Niobium, alkalische Systeme zu identifizieren, die für die Produktion von Niob-Seltenerdmetall-Mineralisierungen geeignet sind.

Das Unternehmen hat etwa 4.222 ha Land, bestehend aus 73 Mineral-Claims, 45 km nordwestlich von La Tuque in Quebec (Miskam), abgesteckt. Die Übertragung von 21 der 73 Mineral-Claims steht noch unter dem Vorbehalt einer Genehmigung. Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 2 km westlich von Sabot und weist ähnliche geologische Gegebenheiten auf. Die von der Regierung bei Miskam gesammelten, äußerst anomalen Seebodensediment- und Gesteinsproben stimmen mit den kartierten syenitischen Intrusionen und dem günstigen Wirtsgestein überein (siehe Abbildung 1) und unterstützen ein silikatisch-alkalisches Explorationsmodell für eine Niob-Seltenerdmetall-Mineralisierung.

Wir sahen eine Möglichkeit, uns dieses Landpaket zu sichern, da es interessante Anzeichen in einem günstigen geologischen Umfeld gibt und nahegelegene Prospektionsgebiete unser Zielkonzept unterstützen, sagte Chief Executive Officer Murray Nye. Unser technisches Team hielt den Erwerb für sinnvoll, weshalb wir uns für den Kauf der Claims entschieden haben. Die geologischen Gegebenheiten, die wir anpeilen, stimmen mit alkalischen Intrusionsumgebungen überein, die Niob-Seltenerdmetall-Mineralisierungen beherbergen können. Wir gehen insbesondere davon aus, dass das Genehmigungsverfahren und der Ansatz zur Einbindung der Stakeholder für dieses Gebiet mit unserem etablierten Verfahren in Quebec übereinstimmen, was unserer Meinung nach zur Optimierung der kurzfristigen Planung beitragen wird.

Höhepunkte

- Erwerb von 73 Mineral-Claims mit einer Größe von 4.222 ha im Gebiet La Tuque, wodurch die Präsenz des Unternehmens in der Grenville Province erweitert wurde

- Fokussierung auf das Potenzial von Niob-Seltenerdmetallen in einem alkalischen System, gestützt auf Daten der Regierung von Quebec, einschließlich geochemischer SIGÉOM- und PRO 2009-03-Untersuchungen (Labbé, 2009) von Seebodensedimenten

- Die stark anomalen (etwa 99. Perzentil) geochemischen Reaktionen von Niob-Lanthan-Yttrium in diesem Gebiet stechen innerhalb des referenzierten Datensatzes hervor und werden im Zusammenhang mit alkalischen Niob-Seltenerdmetall-Systemen in Quebec als vielversprechend erachtet.

- Kartierte syenitische Intrusionen in der Nähe von potenziell siliziumdioxidreichen Metasedimenten (z. B. Quarzite und andere metasedimentäre Einheiten) stimmen mit einem Explorationsmodell für alkalische Silicat-Niob-Seltenerdmetalle überein.

- Die nächsten Schritte umfassen die Validierung vor Ort sowie Probenahmen, um Ziele zu verfeinern und Folgearbeiten zu priorisieren.

Strategische Begründung und Explorationsmodell

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf die Identifizierung alkalischer Systeme, die für die Produktion von Niob-Seltenerdmetall-Mineralisierungen geeignet sind. Dieses Konzept stützt sich auf den von Beard et al. (2022) beschriebenen Explorationsrahmen und beinhaltet Folgendes:

- Ein typischer ovaler alkalischer Intrusionskomplex kann mehrere Wege zur Anreicherung von Niob und Seltenerdmetallen bieten, wie etwa:

o Oberflächennahe Zonen und Kontaktzonen, in denen alkalische Schmelzen und Flüssigkeiten im Spätstadium mit siliziumdioxidreichem Wirtsgestein reagieren und möglicherweise mineralisierte Brekzien, Xenolithen und geschichtete Syenitkörper bilden

o Mineralisierung innerhalb der Intrusion, wo das Magma geschichtet wird und sich zunehmend weiterentwickelt

o Späte, hochentwickelte Intrusionsphasen (zentrale/apikale Schlote, Lagergänge und Gesteinsgänge sowie damit in Zusammenhang stehende Pegmatit- oder hydrothermale Zonen), in denen Seltenerdmetalle und andere kritische Elemente konzentriert sein könnten, wenn sich das System abkühlt und differenziert

- Mit Carbonatit einhergehende Niob-Seltenerdmetall-Systeme

Das Unternehmen hat die über SIGÉOM verfügbaren geochemischen Daten der Regierung von Quebec über Seebodensedimente geprüft, einschließlich der in PRO 2009-03 (Labbé, 2009) veröffentlichten Informationen. Der Datensatz umfasst 11.719 Probenahmestellen innerhalb des Interessengebiets des Unternehmens.

Eine Anhäufung anomaler Seebodensedimente mit Niob, Lanthan und Yttrium wurde direkt oberhalb und unmittelbar neben einem kartierten ovalen alkalischen Intrusionskörper identifiziert, dessen Größe auf mindestens 7 mal 10 km geschätzt wird. Die anomale Reaktion scheint in der Nähe der interpretierten Intrusion am stärksten zu sein und erstreckt sich nach außen in benachbarte metasedimentäre Einheiten des Wabash Complex. Zwei von staatlichen Geologen entnommene Gesteinsproben wiesen ebenfalls erhöhte Werte von gesamten Seltenerdmetallen auf: 713,9 ppm und 785,67 ppm.

Zusammengenommen ergibt dieser räumliche Zusammenhang zwischen dem anomalen Muster der Seebodensedimente, dem interpretierten alkalischen Intrusionskörper und dem günstigen Wirtsgestein ein überzeugendes Niob-Seltenerdmetall-Ziel im Frühstadium im Konzessionsgebiet.

Abbildung 1 unten zeigt die aktuelle Zusammenstellung des Unternehmens, einschließlich der kartierten Umrisse der alkalischen Intrusion und der anomalen Reaktionen der Seebodensedimente bei Miskam.

Abbildung 1: Das Projekt Miskam weist eine starke Niob-, Lanthan- und Yttriumanomalie bis zum 99. Perzentil auf. Sie ist innerhalb der Intrusion und in der Nähe ihres südlichen Kontakts mit den Paragneis-Metasedimenten des Wabash Complex am stärksten, die häufig mit siliziumdioxidreichen Sedimenten wie Quarziten und Hornstein einhergehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83345/NorthAmericanNiobium_1...

Hinweis: Die hierin beschriebenen technischen Begründungen sind interpretativ und befinden sich in einem frühen Stadium. Sie basieren in erster Linie auf öffentlich zugänglichen Kartierungs- und geochemischen Datensätzen der Regierung sowie auf regionalen Mineralvorkommen. Diese Hinweise bestätigen nicht das Vorkommen einer Mineralisierung im Konzessionsgebiet und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren.

Ausgewählte Referenzen:

- Labbé, J.-Y. (2009). Nouvelles données géochimiques de sédiments de fond de lac dans la partie occidentale du Grenville québécois : secteurs de Val-dOr, Chibougamau et La Tuque. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Québec), PRO 2009-03, 8 S. (über SIGÉOM verfügbar).

- Beard, C.D., Goodenough, K.M., Borst, A.M., Wall, F., Siegfried, P.R., Deady, E.A., Pohl, C., Hutchison, W., Finch, A.A., Walter, B.F., Elliott, H.A.L., & Brauch, K. (2022). Alkaline-silicate REE-HFSE systems. Economic Geology, 118(1), 177-208. doi:10.5382/econgeo.4956.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB | OTCQB: NIOMF | FWB: KS82.F) ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) .

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

