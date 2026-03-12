Beno Holding AG: Erste Indikation für 2025 - Erfolgreiches Jahr und Wachstumskurs durch neue Akquisitionen geplant

München, den 12.03.2026 (IRW-Press/12.03.2026) - Die notierte Immobiliengesellschaft BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat nach einer ersten internen Indikation das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz von rund 9,4 Mio. EUR sowie Mieterträge von 7,3 Mio. EUR. Das Konzernergebnis (EAT) wird in einer Bandbreite von 4,7 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einem erwarteten Konzernergebnis nach Steuern von 1,39 bis 1,51 EUR je Aktie, was ein Eigenkapital von über 10 Euro je Aktie bedeutet. Die Kennzahl FFO (Funds from Operations) wird voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,0 Mio. EUR liegen.

Das Unternehmen konnte seine operative Entwicklung im abgelaufenen Jahr weiter stabilisieren und wichtige strategische Fortschritte erzielen. Im Mittelpunkt stand der Ausbau der Plattformfunktionen rund um das aktive Asset Management, insbesondere bei Capex- und Opex-Maßnahmen im Bestand sowie in der Vermietung. Ergänzend wurden weitere Maßnahmen zur Digitalisierung des Immobilienbestands umgesetzt, wodurch die operative Plattform der Gesellschaft zur Remote-Steuerung und Weiterentwicklung ihres Portfolios zusätzlich gestärkt wurde.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft ihre Finanzierungsstruktur weiter optimiert. Bestehende Unternehmensanleihen wurden planmäßig zurückgeführt, wodurch sich die Kapitalstruktur weiter verbessert hat. Insgesamt blickt der Vorstand auf ein operativ und strategisch erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung sieht das Unternehmen attraktive Investitionsmöglichkeiten. Der Immobilienmarkt bietet derzeit in vielen Segmenten ein käuferfreundliches Umfeld, sodass sich für kapitalstarke Investoren interessante Ankaufschancen ergeben. Die Akquisitionspipeline der Gesellschaft ist derzeit gut gefüllt.

Um diese Wachstumschancen nutzen zu können, prüft die Gesellschaft Optionen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, um gezielt neue Immobilienobjekte zu erwerben und das Portfolio weiter auszubauen. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf Objekten mit hoher Drittverwendungs- oder Transformationsfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management. Mit dem Aufbau einer Plattform für betriebsnotwendige Immobilien an frequentierten und infrastrukturell wichtigen Standorten ist die Gesellschaft in der Lage, auf Basis der bestehenden Personalausstattung ein zwei bis dreimal so großes Portfolio effizient zu managen und zusätzliche Akquisitionen schnell in die bestehende Struktur zu integrieren.

Der Vorstand ist zuversichtlich, mit einer Stärkung der Eigenkapitalbasis und einer weiterhin disziplinierten Investitionsstrategie den eingeschlagenen Wachstumskurs nachhaltig fortsetzen zu können.

Die vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen erwartet die Gesellschaft für Anfang April. Die finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft voraussichtlich im Juni diesen Jahres bekannt geben.

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

(Ende)

Aussender: Beno Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 410

E-Mail: info@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

