DLL stärkt Führungsteam: Roland Meyer übernimmt Geschäftsführung für DACH und Polen

Etablierung neuer Geschäftsmodelle, Ausbau nachhaltiger und digitaler Finanzierungslösungen sowie Vertiefung von Hersteller- und Händlerpartnerschaften im Fokus

Düsseldorf, 12. März 2026 – Der Finanzierungsspezialist DLL hat Roland Meyer als neuen Geschäftsführer für die DACH-Region und Polen ernannt. Er verantwortet seit dem 1. November 2025 die Weiterentwicklung der vier Märkte, den Ausbau von Kunden- und Finanzierungslösungen sowie die Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens.

Der 56-Jährige stammt aus Dormagen und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leasing-, Mobilitäts- und Finanzierungsbranche. Nach leitenden Positionen bei LeasePlan Germany, Athlon Car Lease und zuletzt als Vorstandsmitglied (Chief Sales Officer) der Choice AG kehrt er nun zu DLL zurück. Zwischen 1992 und 2016 hatte Meyer bereits verschiedene Führungsfunktionen innerhalb der DLL-Gruppe inne, unter anderem als General Manager für die DACH-Region.

„Ich freue mich sehr, die Verantwortung für die spannenden Regionen DACH und Polen zu übernehmen. Diese Märkte sind für DLL von strategischer Bedeutung. Hier sehe ich enormes Potenzial, gemeinsam mit unseren Partnern innovative Finanzierungslösungen und die Digitalisierung voranzutreiben“, berichtet Meyer. Ihn begeistere die Möglichkeit, den Wandel aktiv mitzugestalten und die Zukunft der Finanzierung in einer dynamischen Marktumgebung zu prägen. In seiner Funktion ist Roland Meyer Teil des europäischen Führungsteams von DLL.

Finanzierung als Treiber des Wandels

Der Experte für branchenorientierte Finanzierungskonzepte führt aus: „Finanzierung, das ist für mich mehr als Zahlen. Sie ist ein Enabler für Wachstum und Transformation. Wir helfen unseren Kunden, Investitionen zu realisieren, die ihre Zukunft sichern.“ Seine Schwerpunkte für die kommenden Jahre umfassen die Stärkung der Marktposition in DACH und Polen, die Etablierung neuer Geschäftsmodelle, den Ausbau nachhaltiger und digitaler Finanzierungslösungen sowie die Vertiefung von Hersteller- und Händlerpartnerschaften.

Dynamische Märkte, neue Anforderungen

Die größte Herausforderung sieht Meyer in der tiefgreifenden Transformation der Finanzierungsbranche: Digitalisierung, neue Antriebskonzepte, veränderte Kundenbedürfnisse und steigende regulatorische Anforderungen bestimmten diesbezüglich das Tempo des Wandels. „Die Welt verändert sich rasant. Wir wollen diesen Wandel aktiv mitgestalten: mit innovativen Lösungen, enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und einer klaren Kundenorientierung“, ergänzt Meyer.

Über DLL

DLL ist ein global tätiger Finanzierungs- und Leasingpartner mit einem Portfolio von mehr als 30 Milliarden Euro an Wirtschaftsgütern. 2019 feierte die DLL ihr 50-jähriges Jubiläum. Globale Reichweite, Industriespezialisierung, Asset-Expertise und digitale Lösungen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen entscheidend dazu bei, dass DLL Kunden einen einzigartigen Service bietet. Das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Eindhoven bietet Asset-basierte Finanzierungslösungen für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, die Healthcare- und Cleantech-Wirtschaft, die produzierende Industrie, das Bau- und Transportgewerbe sowie für Büroausstatter und Technologieunternehmen. DLL ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Rabobank Group.

Weitere Informationen unter: https://www.dllgroup.com/de/de-de

Pressekontakt

De Lage Landen Leasing GmbH

Aylin Demirel

Tel.: + 49 (0) 21154 0182 78

E-Mail: aylin.demirel@dllgroup.com