Amagno 8 bringt mit "Automate" Agentic DMS in deutsche Büros

Amagno bringt mit seiner Version 8 ein Agentic Dokumentenmanagment System (DMS) ins Büro. Ab sofort erledigt die KI-Funktion "Automate" eigenständig komplexe repetitive Aufgaben.

Oldenburg, 12.03.2026 - Mit der Veröffentlichung von Amagno 8 verwandelt der deutsche DMS-Spezialist Amagno die Dokumentenverwaltung in eine hochintelligente, hochautomatisierte Arbeitsumgebung. Das Herzstück des Releases ist Amagno.AI Automate, neben Chat und Autopilot die dritte Säule der KI-Features von Amagno. Damit hält Agentic DMS Einzug in die Büros deutscher Unternehmen: Eine Dokumentenverwaltung, die nicht mehr nur Werkzeug ist, sondern mit KI-Agenten eigenständig Aufgaben erledigt.

Leistungsfähige KI-Agenten in vertrauter Umgebung

Automate ist direkt in die bestehende Arbeitsumgebung und die gewohnte Oberfläche von Amagno eingebettet. Das macht es Mitarbeitenden leicht, die neue Funktion zu nutzen. Sie delegieren Aufgaben an das Agentic DMS so einfach wie an einen Kollegen - in natürlicher Sprache.

Ob Datenextraktionen aus Freitexten oder komplexe Berechnungen: Wo bisher - selbst in modernen DMS - noch manuelle Klicks und menschlicher Datenabgleich nötig waren, liefert Automate sofort fertige Ergebnisse. Die agentische Dokumentverarbeitung erkennt eigenständig Bedarfe und führt Folgeschritte aus. So errechnet Automate in Unternehmen beispielsweise selbstständig Datumswerte und Fristen, prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit, vergleicht Dokumente oder weist bei Budgetüberschreitungen Verantwortliche zu: alles repetitive Tätigkeiten, die zuvor die Mitarbeitenden ausführen mussten (s. Infografik).

Durch den Verzicht auf Programmierung oder Scripting können Fachabteilungen ihre Prozesse selbst automatisieren und sich auf die Validierung der Ergebnisse konzentrieren. Ein einfacher Prompt wie _"Berechne den Skontobetrag und prüfe die Umsatzsteuer-ID"_ genügt, um dem KI-Agenten seine Funktion dauerhaft zuzuteilen. Diese Demokratisierung der KI macht Automatisierung für alle Mitarbeitenden zugänglich.

Sicherheit und strategische Hebelwirkung

Amagno 8 bettet die leistungsfähigen KI-Funktionen von Automate in hohe Sicherheits- und Souveränitätsstandards ein. Die Agentisierung des Dokumentenmanagements erfolgt unter strikter Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in der Amagno Business Cloud in Deutschland. Automate eröffnet damit auch sicherheitsbewussten deutschen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Büroalltag zu agentisieren.

"Automate ist ein strategischer Hebel für unsere Kunden, die in der Polykrise nach Wegen suchen, ihre Resilienz zu steigern. Wir bringen die Agentisierung dorthin, wo sie die größte Wirkung hat: mitten in den Büroalltag, in unzählige alltägliche Prozesse", sagt Jens Büscher, CEO von Amagno.

"2026 der heimlicher Held vieler Unternehmen"

Mit ausgewählten Kunden hat Amagno Automate in der Beta-Version fast ein halbes Jahr getestet. "Das Potenzial der agentischen Workflows hat jetzt schon eine Migrationswelle von On-Premise-Systemen in die Amagno Cloud ausgelöst", berichtet Büscher. "Mit dem benutzerfreundlichen und sicheren Agentic DMS Automate gelingt unseren Kunden ein Effizienzsprung in der Informationsverarbeitung. So bleiben sie trotz Fachkräftemangel und Marktdruck hochperformant. Ich bin überzeugt, dass Automate ab 2026 der heimliche Held vieler Unternehmen sein wird."

Referenz Amagno AI: "Sprung zur intelligenten Prozesssteuerung geschafft"

"Dank Amagno.AI haben wir den Sprung zur intelligenten Prozesssteuerung geschafft. Die Möglichkeit, komplexe Workflows individuell zu gestalten und von der Rechnungsprüfung bis zur Auftragsabwicklung auf KI-Unterstützung zu setzen, macht uns als Sicherheitsdienstleister zukunftssicher und effizient. Wir freuen uns darauf, diese Technologie künftig auch in der Personalbeschaffung einzusetzen." Anja Bermudo Roldán, Geschäftsführende Gesellschafterin, Sicherheitsdienste Schmidt & Sohn GmbH

Über Amagno

Mit einer einzigen leistungsstarken Lösung hilft Amagno Unternehmen, leicht mit Dokumenten und Informationen umzugehen und effiziente Workflows zu entwickeln. Amagno stellt dafür ein mitarbeiterfreundliches Dokumentenmanagement System und Enterprise Content Management (DMS / ECM) bereit - aus einer Hand und aus einem Guss. Mehr als 30.000 Anwender nutzen die lizenzbasierte, nach ISO / IEC 27001 zertifizierte Lösung von Amagno. Sie ist auf eine hohe Unabhängigkeit ausgerichtet, so dass die Kunden nach sehr kurzer Einführungszeit selbstständig damit arbeiten.

Amagno wurde 2010 in Oldenburg gegründet und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Deloitte, Financial Times und Focus. Das Ziel von Amagno ist es, es seinen Kunden leicht zu machen, alle Vorteile der Digitalisierung zu nutzen - aktuell durch die Gestaltung des Übergangs von Dokumenten zu KI-gelesenen Daten.

