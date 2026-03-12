Aufblasbare Pavillons im Einsatz: DRK, GEW und Krankenhaus Hadeln setzen auf Air-Dome

DRK, GEW Thüringen und Krankenhaus Hadeln setzen auf den Air-Dome von Swiss Display: schneller Aufbau, minimaler Logistikaufwand, B1-zertifiziert - ohne Dauergebläse.

Hamburg, März 2026. Der Air-Dome von Swiss Display GmbH ist kein Nischenprodukt mehr. Drei sehr unterschiedliche Organisationen haben das aufblasbare Pavilllon-System in den vergangenen Monaten in der Praxis erprobt - und sind im Regelbetrieb angekommen.

Das Deutsche Rote Kreuz setzt den Air-Dome 6×6 Meter für Einsätze und Veranstaltungen ein, bei denen schnelles Aufbauen mit wenig Personal Pflicht ist. 24 Kilogramm, 25 Minuten, zwei Personen - und kein Transporter notwendig. Die Logistik, die beim klassischen Faltpavillon in dieser Größe erheblich ist, entfällt weitgehend.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen (GEW) nutzt den Air-Dome 3×3 Meter für wechselnde Außenstandorte. Das Modell wiegt 16 Kilogramm, ist mit einer Person in zehn Minuten aufgebaut und passt in jeden PKW-Kofferraum. Der Pavillon wurde vollflächig in Signalrot mit dem GEW-Logo bedruckt. Markenpräsenz ohne Logistikaufwand.

Das Krankenhaus Hadeln entschied sich ebenfalls für das kompakteste Modell. Ausschlaggebend war neben der einfachen Handhabung das B1-Brandschutzzertifikat, das beim Air-Dome serienmäßig ohne Aufpreis enthalten ist. Für den Einsatz im Umfeld medizinischer Einrichtungen ist diese Zertifizierung häufig Grundvoraussetzung.

Was alle drei Referenzen verbindet: Der Air-Dome von Swiss Display kommt ohne Dauergebläse aus. Ein 2-Lagen-Luftkammer-System hält den Druck dauerhaft konstant - der Mini-Kompressor schaltet sich nach dem Aufbau automatisch ab. Thermoverschweißte Nähte garantieren absolute Wasserdichtigkeit, getestet mit 3.000 mm Wassersäule.

Swiss Display bietet den Air-Dome in den Größen 3×3, 4×4, 5×5, 6x6, 7x7 und 8x8 Meter an, mit individueller Vollflächenbedruckung innen und außen. Die Dachplane ist wechselbar - ein wesentlicher Vorteil gegenüber günstigeren Systemen, bei denen ein Austausch nicht vorgesehen ist. Lieferzeit für bedruckte Modelle: ca. 20 Werktage. Einstiegspreise ab 1.250 Euro netto.

Weitere Informationen über aufblasbare Business Zelte unter https://swissdisplay.de/pavillons/aufblasbare-pavillons/

Kostenloser 3D-Konfigurator unter https://swissdisplay.de/aufblasbares-zelt-konfigurator

