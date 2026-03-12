SILBER-ALARM IN HAMBURG! Jetzt GRATIS TICKETS sichern!

Knappheit, Industrie-Boom und vier Silber-Storys, die Sie kennen sollten! Denn Silber ist längst nicht mehr nur Krisenmetall.

Silber ist auch Technologiemetall und genau diese Mischung macht den Sektor derzeit so spannend. Wer verstehen will, warum der Markt mittelfristig weiter Rückenwind haben sollte und welche Unternehmen davon profitieren, sollte die Rohstoffmesse Hamburg nicht verpassen.

Warum Hamburg extrem wichtig wird: Weil starke Rohstoff-Storys auf starke Köpfe und Anleger treffen. Die Keynote-Speaker Folker Hellmeyer, Florian Grummes, Björn Paffrath und Jan Willhöft stehen für Kompetenz, Marktkenntnis und präzise Einordnung in einem Umfeld, das für Anleger immer anspruchsvoller wird. Wer Orientierung statt Mainstream sucht, sollte sich diese Vorträge nicht entgehen lassen.

Gerade Silber steht vor einer entscheidenden Phase!

Silber rückt wieder stärker in den Fokus. Das liegt nicht nur an seiner Rolle als Edelmetall, sondern vor allem an seiner wachsenden Bedeutung für die Industrie. Der Markt wird zunehmend von zwei Kräften zugleich angetrieben: steigender technologischer Bedarf auf der einen Seite und ein Angebot, das trotz höherer Produktion weiter nicht locker genug wirkt, auf der anderen.

Genau daraus entsteht die Spannung. Laut Silver Institute erreichte die industrielle Silbernachfrage im Jahr 2024 mit 680,5 Millionen Unzen das vierte Rekordjahr in Folge. Gleichzeitig blieb der Markt im Defizit. Für 2026 wird sogar bereits das sechste Defizitjahr in Serie erwartet. Das ist keine Randnotiz, sondern die eigentliche Kernstory hinter Silber.

Hinzu kommt: Silber wird in immer mehr Zukunftsanwendungen gebraucht. Solar, Stromnetze, Elektrifizierung des Verkehrs, Leistungselektronik und Rechenzentren erhöhen die strukturelle Nachfrage. Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf die Photovoltaik: Ihr Anteil an der industriellen Silbernachfrage ist innerhalb eines Jahrzehnts massiv gestiegen. Auch im Fahrzeugbereich bleibt die Stoßrichtung klar, denn Elektroautos verbrauchen im Schnitt deutlich mehr Silber als klassische Verbrenner.

Warum die Rohstoffmesse Hamburg am 10. Und 11. April 2026 ein Pflichttermin sein sollte!

Wer z.B. den Silbermarkt nur über den Preis betrachtet, sieht oft nur die halbe Geschichte. Spannend wird es erst dann, wenn man die Unternehmen dahinter direkt miteinander vergleicht: Wer hat…

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte/Offenlegungen beachten. Intro-Bild: Stock.adobe.com, Large crowd of people are seen at a convention, showcasing businesses and technology at an exhibition, with attendees browsing booths von Valentyna

