Deep Sea Minerals Corp. tritt der National Ocean Industries Association (NOIA) bei

Vancouver, BC, 11. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - freut sich, bekannt zu geben, dass es der National Ocean Industries Association (NOIA), dem führenden Branchenverband der Offshore-Energieindustrie, beigetreten ist.

Durch seine Mitgliedschaft wird Deep Sea Minerals Corp. mit Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Stakeholdern zusammenarbeiten, um politische Maßnahmen zu unterstützen, die die Führungsrolle der USA bei der Entwicklung von Offshore-Ressourcen stärken und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Meeresressourcen fördern.

Der Beitritt zu NOIA ist ein wichtiger Schritt für Deep Sea Minerals Corp., da wir uns für die verantwortungsvolle Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen einsetzen, die für moderne Technologien und Energiesysteme von entscheidender Bedeutung sind, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche, um Innovationen und strenge Umweltstandards zu fördern und die inländische Versorgung mit kritischen Mineralien sicherzustellen.

Die NOIA vertritt Unternehmen, die die Offshore-Energieressourcen des Landes und damit verbundene Technologien entwickeln, und setzt sich für eine sichere und umweltverträgliche Offshore-Exploration und -Förderung ein.

Deep Sea Minerals Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen, die für neue Technologien unerlässlich sind, darunter Materialien für Batterien, Elektronik und Verteidigung. Durch technologische Innovationen und strenge Umweltstandards will das Unternehmen zu widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferketten für kritische Mineralien beitragen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralvorkommen enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

