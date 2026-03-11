PRESSEMITTEILUNG

Digitale Infrastruktur als strategischer Hebel: Gropius Passagen führen neues kostenloses Gäste-WLAN „Gropius Beat“ ein

Berlin, 4. März 2026 – Die Gropius Passagen bauen ihre digitale Infrastruktur weiter konsequent aus und führen mit „Gropius Beat“ ein neues Gäste-WLAN ein. Dabei setzt das Center auf eine absolut neue, leistungsstarke Systemarchitektur mit modernsten Access Points auf dem neuesten Stand der Technik. Das Angebot ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen kostenlosen, stabilen Internetzugang im Center und schafft zugleich die Grundlage für eine direkte, freiwillige Kommunikation zwischen Center und Kundschaft.

Mit jährlich rund zehn Millionen Besuchern und mehr als 150 Mietpartnern zählen die Gropius Passagen zu den bedeutendsten Handelsstandorten der Hauptstadt. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten gewinnt die Verzahnung von stationärem Handel und digitalen Touchpoints zunehmend an strategischer Bedeutung. Das neue WLAN-System ist daher nicht nur ein Servicebaustein, sondern Teil einer langfristig angelegten Weiterentwicklung des Standorts.

„Gropius Beat“ steht Besuchern während ihres gesamten Aufenthalts kostenfrei zur Verfügung. Im Rahmen einer zusätzlichen Anmeldung können Nutzer darüber hinaus freiwillig ein Marketing-Opt-in erteilen. Wer sich dafür entscheidet, erhält künftig Informationen zu Angeboten, Aktionen, Neueröffnungen und Veranstaltungen im Center. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar und unabhängig von der Nutzung des WLANs. Technisch basiert „Gropius Beat“ auf einer cloudbasierten Lösung des internationalen Anbieters Purple, die für Gäste-WLAN-Systeme eingesetzt wird und eine professionelle Steuerung der digitalen Touchpoints am Standort ermöglicht.

Für das Center Management entsteht damit ein zusätzlicher klar definierter Kommunikationskanal, über den relevante Inhalte gezielt an interessierte Besucher weitergegeben werden können. Mietpartner erhalten damit die Möglichkeit, exklusive Angebote gezielt für die WLAN-Nutzer zu erstellen und auszuspielen – etwa besondere „2 zum Preis von 1“-Aktionen, limitierte Gutscheine oder zeitlich begrenzte Deals – und Kunden direkt während ihres Aufenthalts im Center zu aktivieren.

„Der stationäre Handel steht vor der Aufgabe, physische und digitale Kontaktpunkte sinnvoll miteinander zu verbinden“, sagt Christian Danne, Center Manager der Gropius Passagen. „Mit Gropius Beat bieten wir unseren Besuchern kostenfreies WLAN und schaffen gleichzeitig für unsere Mieter eine Infrastruktur, die es uns erlaubt, Angebote, Events und Neueröffnungen gezielter zu kommunizieren und die Entwicklung des Standorts strategisch zu begleiten.“

Der Launch fügt sich in die kontinuierliche Transformation der Gropius Passagen ein, die bereits verstärkt auf Erlebnisformate, Community-Ansätze und eine gezielte Profilierung des Mietermixes setzen. Der Ausbau digitaler Services markiert einen weiteren Schritt um den Standort nachhaltig wettbewerbsfähig zu positionieren und die Verbindung zwischen Handelspartnern und Kundschaft systematisch zu stärken.

###

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Savvy Communications – PR Agentur für Gropius Passagen?

Emma Schäfer / Miriam Kaiser

+49 171 9495577

gropius@savvy-communications.de???

Über die Gropius Passagen

Die Gropius Passagen im Berliner Bezirk Neukölln zählen mit 96.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und mehr als 150 Geschäften zu den größten Shopping Centern Deutschlands. Als urbaner Marktplatz vereint das Center Mode, Technik, Sport, Beauty und Gastronomie unter einem Dach und bietet mit seinem Multiplexkino zusätzliche Entertainment-Optionen. Die ausgezeichnete Infrastruktur mit direktem U-Bahn-Anschluss (U7) und drei Parkhäusern mit über 2.000 Stellplätzen macht die Gropius Passagen zu einem zentralen Anlaufpunkt für den Süden Berlins. Weitere Informationen unter www.gropius-passagen.de