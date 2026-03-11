Kunterbunt und eckig!

Wer sagt, dass Ostereier immer rund sein müssen? Unsere bunten „Eck-Eier“ sorgen für ordentlich Wirbel im Nest. Da bleibt die Langeweile garantiert in der Schale!

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:? 978-3758331695

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:? 978-3695104451

Zacs großes Abenteuer

In "Zacs großes Abenteuer" treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

"Zacs großes Abenteuer" handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr

In diesem Buch haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

ISBN-13: 978-3752627534

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/