iSAQB startet neue Community-Konferenz für Softwarearchitektur: Software Architecture Forum 2026

Am 16.-17. Juni 2026 trifft sich die deutschsprachige Softwarearchitektur-Community in München-Unterhaching.

Mit dem Software Architecture Forum 2026 startet das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) eine neue Community-Konferenz für die deutschsprachige Softwarearchitektur-Szene. Vom 16. bis 17. Juni 2026 treffen sich Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und IT-Fachleute in München-Unterhaching, um aktuelle Herausforderungen, Best Practices und neue Perspektiven moderner Softwarearchitektur zu diskutieren.

Das zweitägige Forum richtet sich an alle, die sich professionell mit Softwarearchitektur beschäftigen oder sich für das Ausbildungsprogramm Certified Professional for Software Architecture (CPSA®) interessieren. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Einblicke, Erfahrungsberichte aus realen Projekten und fundierte fachliche Perspektiven zu aktuellen Architekturthemen.

Expert:innen der CPSA Advanced Level Module vor Ort

Ein besonderes Merkmal des Software Architecture Forums ist die enge Verbindung zum CPSA®-Programm des iSAQB. Viele der Kurator:innen und Expert:innen der CPSA Advanced Level Module werden persönlich vor Ort sein und ihre Erfahrungen mit der Community teilen. Damit bietet die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, direkt mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen, die die Inhalte der CPSA-Lehrpläne entwickeln und prägen.

Das Programm umfasst 23 Sessions und deckt ein breites Spektrum zentraler Themen moderner Softwarearchitektur ab, darunter:

- Architektur-Dokumentation

- Agile Softwarearchitektur

- Application Programming Interfaces (API)

- Architekturbewertung

- Web-Architekturen

- Domain-Driven Design

- Domänenspezifische Sprachen

- Enterprise Architecture Management

- Embedded Systems

- Flexible Architekturmodelle

- Formale Methoden

- Funktionale Softwarearchitektur

- Green Software und ressourceneffiziente Anwendungen

- Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen

- Infrastruktur, Container und Cloud-native Architekturen

- Requirements für Softwarearchitekt:innen

- Softwarearchitektur für KI-Systeme

- Soft Skills für Architekt:innen

- Web-Sicherheit

Alle Sessions werden auf Deutsch gehalten und von erfahrenen Softwarearchitekt:innen aus dem iSAQB-Umfeld gestaltet.

Austausch im Mittelpunkt

Neben den fachlichen Inhalten legt das Software Architecture Forum besonderen Wert auf den Austausch innerhalb der Community. Das bewusst kompakte Format schafft eine persönliche Atmosphäre mit viel Raum für Diskussionen, Networking und Wissenstransfer.

Die Veranstaltung findet im Holiday Inn München-Unterhaching statt. Die überschaubare Größe des Events ermöglicht intensive Gespräche und direkte Begegnungen mit Expert:innen und anderen Teilnehmenden aus der Softwarearchitektur-Community.

Very Early Bird Tickets verfügbar

Tickets zum Very Early Bird Preis sind noch bis zum 2. April 2026 erhältlich und bieten einen Preisvorteil von 100 Euro.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung: https://conferences.isaqb.org/software-architecture-forum/

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems "Certified Professional for Software Architecture" (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

