Windows-Infrastruktur unter Druck: Warum IT-Admins jetzt handeln müssen - und welche Tools dabei helfen

Windows-Infrastruktur 2026: NTLM-Abschaltung, Exploit-Wellen und neue Pflichtanforderungen - vier spezialisierte Tools schaffen den nötigen Überblick.

Microsoft schaltet NTLM ab. Cyberangriffe auf Windows-Dienste häufen sich. Die Security Baseline v2602 verschärft die Anforderungen an jeden Domain Controller. Für Windows-Administratoren ist 2026 eines der anforderungsreichsten Jahre seit langem - und wer nicht vorbereitet ist, riskiert Ausfälle, Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße.

Die Lage: NTLM-Abschaltung, Exploit-Wellen und neue Pflichtanforderungen

Microsoft hat im Januar 2026 den konkreten Zeitplan für die NTLM-Abschaltung veröffentlicht. Ab Oktober 2026 wird NTLMv1 per Default blockiert - per Windows Update, automatisch, ohne Vorwarnung. Parallel dazu hat Microsoft im Februar 2026 die Security Baseline v2602 für Windows Server 2025 veröffentlicht, die unter anderem erweitertes NTLM-Auditing, verschärfte RPC-Konfigurationen und die Deaktivierung von Sudo auf Domain Controllern vorschreibt.

Gleichzeitig zeigt die aktuelle Bedrohungslage, wie real die Risiken sind: Allein im Februar 2026 schloss Microsoft 58 Sicherheitslücken, sechs davon wurden aktiv ausgenutzt. CVE-2026-26119 ermöglichte im schlimmsten Fall die vollständige Übernahme einer Domäne. Pass-the-Hash-Angriffe über NTLM, Relay-Attacken und Brute-Force auf SMB-Endpunkte sind keine theoretischen Szenarien - sie sind tägliche Realität in Windows-Umgebungen.

Wer in dieser Lage keinen vollständigen Überblick über seine Infrastruktur hat, ist blind.

Das Problem: Fehlende Sichtbarkeit in gewachsenen Windows-Umgebungen

In der Praxis wissen die wenigsten IT-Abteilungen mit Sicherheit, welche Systeme, Anwendungen und Service-Accounts noch NTLM nutzen. Welche Windows-Dienste laufen auf welchen Servern? Welche Active-Directory-Konten sind potenziell gefährdet? Welche Sysmon-Events deuten auf laterale Bewegungen im Netzwerk hin?

Genau hier setzen die nativen Windows-Boardmittel an ihre Grenzen - und genau hier helfen die Werkzeuge von IT-Service Walter.

Die Tools: Volle Sichtbarkeit, ohne Cloud, ohne Abo

IT-Service Walter bietet vier spezialisierte Windows-Administrationswerkzeuge, die ohne Cloud-Abhängigkeit, ohne Subscription-Modell und ohne Agenten-Infrastruktur auskommen - installiert, gestartet, fertig.

_NTLM Audit Analyzer_ Der NTLM Audit Analyzer analysiert Windows-Ereignisprotokolle und zeigt exakt, welche Systeme, Konten und Anwendungen noch NTLM oder RC4-Kerberos verwenden. Angesichts der bevorstehenden Abschaltungstermine - NTLMv1-Blockierung ab Oktober 2026, RC4-Kerberos ab April 2026 - ist diese Sichtbarkeit keine Option mehr, sondern Pflicht. Das Tool liest Eventlog-Daten direkt aus dem Domain Controller, erstellt strukturierte Berichte und liefert die Grundlage für jede Migrationsentscheidung. ? https://www.isw-adtools.de/ntlm-audit-analyzer/

_Sysmon Analyzer Pro_ Sysmon ist Microsofts leistungsfähigstes Werkzeug zur Erkennung verdächtiger Prozessaktivitäten, Netzwerkverbindungen und Dateizugriffe - aber seine Rohdaten sind ohne Auswertung wertlos. Der Sysmon Analyzer Pro wertet Sysmon-Logs strukturiert aus, hebt sicherheitsrelevante Ereignisse hervor und unterstützt beim Erkennen von Lateral Movement, unautorisierten Prozessinjektionen und verdächtigen WMI-Aktivitäten - genau die Angriffsmuster, gegen die Microsoft mit der Security Baseline v2602 vorgeht. ? https://www.isw-adtools.de/sysmon-analyzer-pro/

ADVital - Active Directory Sicherheitsanalyse

Ein unsicheres Active Directory ist das Einfallstor für die meisten modernen Angriffe. ADVital analysiert AD-Strukturen auf Schwachstellen: inaktive Konten, schwache Passwortrichtlinien, riskante Delegierungen, LAPS-Status und Kerberos-Konfigurationen. Gerade mit Blick auf die NTLM-Migration und die verschärften Kerberos-Anforderungen (RC4-Blockierung ab April 2026) liefert ADVital die notwendige Bestandsaufnahme, bevor Änderungen ausgerollt werden.

? https://www.isw-adtools.de/advital/

_Windows Service Remote Monitor_ Windows-Dienste sind kritische Infrastruktur - und einer der häufigsten Angriffsvektoren. Der Windows Service Remote Monitor überwacht Dienste auf mehreren Servern zentral, schlägt bei unerwarteten Zustandsänderungen Alarm und ermöglicht gezielte Steuerung per WinRM ohne zusätzliche Agenten. Gerade in Umgebungen, die ihre NTLM-Abhängigkeiten identifizieren und schrittweise abbauen, ist die Überwachung von Diensten während der Migrationsphase unverzichtbar. ? https://www.isw-adtools.de/windows-service-remote-monitor/

Keine Subscription, keine Cloud, kein Vendor Lock-in

Alle vier Werkzeuge sind als Einmalkauf erhältlich, laufen vollständig lokal und erfordern keine Cloud-Anbindung. Sie sind für professionelle Windows-Administratoren entwickelt - direkt, ohne Overhead, ohne Marketing-Komplexität. Die Lizenzierung gilt standortbezogen ohne Benutzerbegrenzung.

Über IT-Service Walter

IT-Service Walter entwickelt native Windows-Administrationswerkzeuge für IT-Profis. Die Tools unterstützen bei Sicherheitsanalyse, Infrastrukturüberwachung und Compliance in Windows-Domänenumgebungen - ohne Cloud-Zwang, ohne Abo-Modell.

IT-Service Walter ist ein auf Windows-Administration spezialisierter Softwareentwickler mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt native Desktop-Werkzeuge für IT-Professionals, die Windows-Domänenumgebungen administrieren, absichern und überwachen.

Das Produktportfolio unter der Marke ISW-ADTools umfasst spezialisierte Lösungen für Active-Directory-Analyse, NTLM-Auditing, Sysmon-Log-Auswertung, GPO-Verwaltung, CVE-Schwachstellenanalyse, Diensteüberwachung und Exchange-Mailbox-Export. Alle Werkzeuge sind als native WPF/.NET-Anwendungen für Windows entwickelt - ohne Cloud-Abhängigkeit, ohne Agenten-Infrastruktur und ohne Subscription-Modell.

Das Lizenzmodell ist bewusst einfach gehalten: Einmalkauf, Standortlizenz ohne Benutzerbegrenzung, keine laufenden Kosten. IT-Service Walter richtet sich an mittelständische IT-Abteilungen, Systemhäuser und Einzeladministratoren, die professionelle Werkzeuge ohne Vendor Lock-in benötigen.

Website: https://www.isw-adtools.de

Kontakt: info@it-service-walter.de

