Zeitdiebstahl durch Wiederholung stoppen: allegro:it präsentiert "Text:Werk"

Schluss mit Zeitdiebstahl durch Wiederholung! Text:Werk von allegro:it nutzt KI für hocheffiziente Korrespondenz. Bis zu 80 % Zeitersparnis für Vertrieb und Support. Jetzt Goldstandard sichern.

Büren, 10. März 2026 - Wer täglich im Vertrieb, im Support oder in der Projektleitung tätig ist, kennt das frustrierende Gefühl: Wertvolle Arbeitszeit schwindet durch das ständige Neuerfinden von Texten, die man so oder so ähnlich bereits hunderte Male formuliert hat. Das Softwarehaus allegro:it macht Schluss mit diesem ineffizienten Standard und präsentiert mit Text:Werk eine Lösung, die diesen "Zeitdiebstahl durch Wiederholung" gezielt beendet.

Die Geburtsstunde aus dem eigenen Schmerz

"_Wir bei allegro:it sind bekennende Effizienz-Junkies. Wenn wir eine Aufgabe dreimal manuell erledigen müssen, schreiben wir ein Programm dafür_", scherzt Inhaber Thomas Grimm, nicht ohne realen Hintergrund.

Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Mitarbeiter im Vertrieb und Support oft Stunden damit verbringen, ähnliche Sachverhalte immer wieder neu zu formulieren - oft unter Zeitdruck und zulasten der Qualität. " Text:Werk " ist das Ergebnis dieses Problems.

"Text:Werk" richtet sich gezielt an Unternehmen und Personen, deren Erfolg von einer stetigen, gleichförmigen und dennoch hochwertigen Kommunikation abhängt. Vertrieb, Support, Dokumentationen, Gutachten sind die Stichworte.

KI trifft auf 20 Jahre Software-Tradition

Das technische Fundament von Text:Werk bildet allegro:Zack , seit 20 Jahren die Software für Textbausteine. "Text:Werk" ist dabei mehr als eine reine Software-Lösung; es ist ein schlüsselfertiger Service. Das Team von allegro:it analysiert den bestehenden Textbestand des Kunden, extrahiert mittels KI die "brillantesten" Formulierungen und überführt diese in eine maßgeschneiderte allegro:Zack Datenbank.

Der Prozess: In drei Schritten zum Goldstandard

Kunden liefern lediglich eine Auswahl ihrer typischen Texte. Den Rest übernimmt allegro:it:

* KI-Destillation: Die KI analysiert den Stil und die Kernbotschaften der gelieferten Korrespondenz.

* Veredelung: Die Texte werden zu präzisen, professionellen Bausteinen geformt.

* Integration: Die fertige Datenbank wird direkt in allegro:Zack eingespielt und ist sofort in jedem Programm nutzbar, z. B. Outlook, Word oder im Browser.

Massiver Hebel für die Produktivität

Erste Praxiserfahrungen sind eindeutig: Nutzer von "Text:Werk" berichten von einer Zeitersparnis von bis zu 80 % beim Verfassen von E-Mails und Dokumenten. Gleichzeitig wird eine souveräne Außenwirkung sichergestellt, da jeder Mitarbeiter - vom Auszubildenden bis zum Experten - sofort auf das gebündelte Wissen des Unternehmens zugreifen kann.

"_Mit Text:Werk machen wir das implizite Wissen der besten Köpfe eines Unternehmens für das gesamte Team nutzbar_", so Grimm. "_Es ist die logische Fortführung unserer Philosophie, Technologie so einzusetzen, dass sie dem Menschen den Rücken für die wirklich wichtigen Aufgaben freihält._"

Über allegro:it: allegro:it ist ein auf IT-Lösungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Büren. Das Team entwickelt seit 25 jahren kaufmännische Softwareanwendungen, die komplexe Organisationsprozesse vereinfachen. Mit einem Fokus auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit unterstützt allegro:it KMU und Organisationen dabei, ihre digitale Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen.

