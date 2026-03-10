Online-Portale als Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf

Die Jurende Immobilien GmbH aus Mühlacker setzt bei der Vermarktung von Immobilien konsequent auf die Reichweite führender Online-Portale. In Zeiten der digitalen Immobiliensuche beginnt nahezu jeder Kaufinteressent seine Recherche im Internet. Das Unternehmen nutzt diese Entwicklung gezielt, um Verkaufsimmobilien einer breiten Käuferschicht zu präsentieren und so optimale Vermarktungsergebnisse zu erzielen.

"Die Zeiten, in denen Immobilien ausschließlich über Zeitungsanzeigen verkauft wurden, sind längst vorbei", erklärt Geschäftsführer Carsten Jurende. "Heute suchen Kaufinteressenten gezielt auf Online-Portalen nach ihrer Wunschimmobilie - oft überregional und zu jeder Tageszeit. Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, muss dort präsent sein, wo die Käufer suchen."

Die professionelle Präsentation auf führenden Immobilienportalen erreicht eine Vielzahl potenzieller Käufer, die auf anderem Weg kaum zu erreichen wären. Während klassische Vermarktungswege regional begrenzt sind, ermöglichen Online-Portale eine deutlich größere Reichweite. Dies ist besonders wichtig, da viele Kaufinteressenten heute beruflich mobil sind und gezielt in bestimmten Regionen suchen.

Als zertifizierter Partner auf ImmoScout24 und Immowelt profitieren die Kunden der Jurende Immobilien GmbH von einer optimalen Sichtbarkeit ihrer Verkaufsobjekte. Die Immobilienexperten wissen genau, wie Exposés gestaltet sein müssen, um auf den Portalen die gewünschte Aufmerksamkeit zu erzielen. Professionelle Fotos, aussagekräftige Beschreibungen und alle relevanten Objektinformationen werden so aufbereitet, dass Interessenten einen umfassenden ersten Eindruck erhalten.

Ergänzend zu den Immobilienportalen setzt Jurende Immobilien auch auf die Vermarktung über Social Media. Über Instagram und Facebook erreicht das Unternehmen in der Spitze rund 60.000 Aufrufe pro 30 Tage - und nutzt diese Reichweite gezielt zur Immobilienvermarktung. In 2025 konnten bereits die ersten Objekte erfolgreich über diese Plattformen verkauft werden, was die wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke im Immobilienvertrieb eindrucksvoll unterstreicht.

Die digitale Vermarktung bietet zudem den Vorteil der Messbarkeit. Das Unternehmen kann genau nachvollziehen, wie viele Interessenten ein Objekt aufrufen und wie stark das Interesse ist. Diese Daten fließen in die Vermarktungsstrategie ein und ermöglichen bei Bedarf Anpassungen. "Wir sehen in Echtzeit, wie eine Immobilie angenommen wird und können schnell reagieren", so Jurende.

Dabei ersetzt die Online-Präsenz nicht die persönliche Betreuung, sondern ergänzt sie optimal. Nach der ersten digitalen Kontaktaufnahme übernimmt das Team die weitere Begleitung - von der Terminvereinbarung über die Objektbesichtigung bis zum Verkaufsabschluss. Die Kombination aus digitaler Reichweite und persönlichem Service bildet das Fundament für erfolgreiche Immobilienvermittlungen im Enzkreis.

Jurende Immobilien GmbH

Carsten Christopher Jurende

Herrenwaag 36

75417 Mühlacker

Deutschland

E-Mail: info@jurende-immobilien.de

Homepage: https://www.jurende-immobilien.de/

Telefon: 07041 80 89 710

