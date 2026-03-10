WAT Festival - Verkostungsrunden, Festivalbecher-Lösungen und das erste Silent-Disco-Festival in Twente

Am Samstag, den 18. April 2026, findet in Haaksbergen (Twente, Niederlande) eine besondere Premiere statt. Während der "Wat Proeverij" wo Kaffee, Wein und Bier zusammenkommen.

Die Verkostung ist eine Initiative von Babett Teijema (25) und Wessel Bottenberg (34). Laut den Organisatoren haben diese drei handwerklichen Getränke mehr gemeinsam, als man oft denkt. Kaffee, Wein und Bier haben jeweils ihre eigene Kultur und Tradition, teilen aber auch wichtige Elemente wie Herkunft, Fermentation, Röstung oder Reifung sowie die Handwerkskunst hinter dem Geschmack.

~ Das Programm ~

Das Programm beginnt um 15:00 Uhr mit einer Kaffee-Session, bei der zwei verschiedene Kaffeebohnen im Mittelpunkt stehen. Experten berichten über die Herkunft der Bohnen und deren Einfluss auf Geschmack und Aroma.

Anschließend folgt eine Weinverkostung mit drei Weinen, ausgewählt von Twents Genot und zwei Unternehmern aus Eibergen. Diese Verkostung findet direkt an der deutsch-niederländischen Grenze statt. Angesprochen sind insbesondere Besucher aus der Region: Alstätte, Vreden, Gronau, Ahaus, Stadtlohn, Südlohn, Ochtrup, Heek, Metelen, Legden, Gescher und Borken.

Den Abschluss des Nachmittags bilden drei Spezialbiere. Jurre Kockmann vom Café De Beiaard aus Enschede wird zusammen mit zwei Unternehmern aus Twente die Biere und deren Hintergründe erläutern.

~ Vom Genuss zur Party ~

Nach der Verkostung (19:00 Uhr) geht das Programm nahtlos in das "Wat Festival" über, inklusive einer Silent Disco bis Mitternacht. Während es am Nachmittag um Entdecken, Probieren und Geschichten geht, steht der Abend ganz im Zeichen von Musik, Tanz und Geselligkeit.

"Die Verkostung ist für alle gedacht, die neugierig auf Aromen und Geschichten sind", sagt Teijema. "Und danach darf man einfach wieder jung und verrückt sein - sag dem Babysitter Bescheid, dass du gegen Mitternacht wieder zu Hause bist", fügt Bottenberg hinzu.

Tickets für die "Wat Proeverij" sind ab sofort über https://wat.events/ erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wat.Events

















WAT entstand aus einer einfachen Idee: Warum muss ein Festival immer groß, laut und bis spät in die Nacht dauern, um Spaß zu machen? Wir wollten etwas anderes. Mehr Atmosphäre. Mehr Aufmerksamkeit. Weniger Gedränge.

Ein Ort, an dem man sich noch unterhalten kann. Wo man tagsüber Spaß haben kann. Wo man abends die Seele baumeln lassen kann, ohne dass es laut wird. WAT ist Haaksbergen.

