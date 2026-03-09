Defence Therapeutics gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von 9.595.000 Dollar bekannt

Montreal, QC, Kanada, 9. März 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, freut sich, den Abschluss einer Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 17.445.455 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,55 Dollar pro Einheit bekannt zu geben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 9.595.000,25 Dollar entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Aktie innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum.

Wie bereits bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ein verbindliches Term Sheet (das Term Sheet) mit zwei unabhängigen institutionellen Investoren (zusammen die Investoren) abgeschlossen. Die Privatplatzierung sieht Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 6.000.000 Dollar vor und erfolgt gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung mit der Bezeichnung Sharing Agreement (die Sharing-Vereinbarung), die am 6. März 2026 unterzeichnet und umgesetzt wurde (das Abschlussdatum). Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2026.

Alle 10.909.091 gemäß dem Term Sheet ausgegebenen Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zu einem Ausübungspreis von 0,65 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Warrants enthalten eine Equity-Blocker-Klausel, die es dem Inhaber untersagt, einen Teil der Warrants auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass der Inhaber mehr als 9,99 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens besitzt. Die Investoren erhielten im Zusammenhang mit der Sharing-Vereinbarung eine Corporate-Finance-Gebühr in Form von 654.546 Einheiten sowie eine nicht erstattungsfähige Vorauszahlung in Form von 118.182 Einheiten zum Preis der Privatplatzierung.

Defence beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seiner Programme im Bereich Antibody Drug Conjugates (ADC) und Radiopharmazeutika, für den Aufbau von Partnerschaften sowie für Working Capital zu verwenden. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse unterliegen alle im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere den anwendbaren Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Privatplatzierung wurde am 6. März 2026 abgeschlossen.

Die hierin beschriebenen Einheiten wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden, wenn die Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und die anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten eingehalten werden oder eine entsprechende Ausnahmeregelung greift. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion dar.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com .

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

