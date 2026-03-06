Europas Automobilbranche setzt auf CNC Drehteile aus österreichischer Präzisionsfertigung

Die Nachfrage nach hochpräzisen Drehteilen aus Österreich wächst in der europäischen Automobilindustrie. ABW Automatendreherei liefert jährlich 60 Millionen Teile an namhafte Hersteller.

Die europäische Automobilbranche steht vor komplexen Herausforderungen. Elektrifizierung und steigende Qualitätsanforderungen an Bauteile verändern die Lieferketten. In diesem Umfeld gewinnen spezialisierte Zulieferer an Bedeutung, die CNC Drehteile in hoher Stückzahl und gleichbleibender Präzision fertigen können.

Die ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH mit Sitz in Österreich gehört zu den Unternehmen, die diese Anforderungen bedienen. Mit einem Maschinenpark von rund 100 verschiedenen Maschinen - darunter Einspindler, Sechsspindler, CNC-Kurzdreher und CNC-Langdreher - produziert das Unternehmen jährlich etwa 60 Millionen Präzisionsdrehteile aus unterschiedlichsten Werkstoffen. Dazu zählen unter anderem Messingdrehteile, Nirodrehteile, Drehteile aus Automatenstahl, Aluminium sowie Kunststoff und Titan.

Zu den Abnehmern gehören namhafte Unternehmen der Automobil-, Elektro- und Sportartikelindustrie. So fertigt ABW beispielsweise Gewindebolzen aus Niro für BMW-Fahrzeuge, schwarz verzinkte Automatendrehteile, Bolzen und Buchsen für Bosch sowie Drehteile aus Aluminium und abnorme Schrauben für die KTM Group. Auch außerhalb der Automobilbranche beliefert das Unternehmen Kunden wie BWT im Bereich Wasseraufbereitung oder Fischer Sports im nordischen Skisport, wo ABW jährlich über eine Million Nirodrehteile für Skibindungen liefert.

Ein wesentlicher Faktor für die Positionierung als Zulieferer in sicherheitsrelevanten Branchen ist die Qualitätskontrolle. ABW setzt auf eine 100-Prozent-Kontrolle anhand vollautomatischer optischer Prüfanlagen. Über 2.000 Messmittel kommen dabei zum Einsatz und werden nach festgelegten Vorgaben regelmäßig überprüft. Die Fertigung beginnt ab einer Losgröße von 500 Stück bei Durchmessern von 2 bis 65 Millimetern.

Die hohe Mitarbeiterkompetenz gilt als tragende Säule der Fertigungsqualität. Das Unternehmen bildet Lehrlinge aus und investiert in automatisierte Bestückungsanlagen sowie moderne Teilereinigung und Verpackung. Damit deckt ABW die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohmaterial bis zum versandfertigen Drehteil ab.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Leistungsspektrum sind unter www.abw-drehteile.at/ verfügbar.

