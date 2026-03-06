Taiwan steht zum Start der internationalen Fitnessmessesaison 2026 im Fokus

Mit der TaiSPO (25.–28. März) als Auftakt der internationalen Messesaison und der FIBO (16.–19. April) nur wenige Wochen später stehen Taiwans Sport- und Fitnessinnovationen gleich auf zwei Kontinenten im Mittelpunkt



Köln/Taipeh, 5. März 2026 – Mit dem Start des internationalen Messejahres 2026 richtet sich der Blick der globalen Fitnessbranche zunächst nach Taipeh, wo vom 25. bis 28. März die TaiSPO 2026 stattfindet, bevor sich weniger als drei Wochen später die Branche auf der FIBO in Köln, der weltweit führenden Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, trifft. Die enge zeitliche Abfolge beider Veranstaltungen rückt Taiwan ins Zentrum des frühen Innovationszyklus der Branche.



Nach ihrer Präsentation auf der TaiSPO werden ausgewählte, mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnete Innovationen auf der FIBO (Halle 8 / Stand B17) erstmals europäischen Fachbesuchern vorgestellt und geben einen frühen Einblick in aktuelle Entwicklungen der taiwanischen Sport- und Fitnessindustrie.



Der Zeitpunkt fällt in eine Phase anhaltenden Wachstums des globalen Fitnessgerätemarktes, getragen von steigendem Gesundheitsbewusstsein sowie zunehmenden Investitionen in vernetzte Trainings- und Wellnesslösungen. Vor diesem Hintergrund hat sich die TaiSPO als wichtige Plattform für Sporttechnologie, Fitnessgeräte und Wellnesslösungen etabliert. Die jährlich im Taipei Nangang Exhibition Center stattfindende Messe greift diese Entwicklungen unter dem Leitthema „Stay Fit, Stay Well“ auf und zeigt, wie Training, Regeneration und digitale Gesundheitslösungen zunehmend zusammenwachsen



Von der asiatischen Innovationsplattform auf die europäische Marktbühne

Traditionell markiert die TaiSPO den Beginn des internationalen Fitnessmessekalenders, bevor sich die Aufmerksamkeit der Branche kurze Zeit später nach Köln verlagert. Diese Abfolge spiegelt eine zunehmende Marktdynamik wider, bei der in Asien vorgestellte Innovationen verstärkt den Eintritt in europäische Märkte suchen.



Taiwan spielt in dieser Entwicklung eine bedeutende Rolle. Bekannt für hochpräzise Fertigung sowie globale Führungspositionen in der Halbleiter- und IT-Innovation, nutzen taiwanische Unternehmen ihre Expertise in Elektronik, Sensorik und digitaler Integration, um Sport- und Fitnesstechnologien für internationale Märkte weiterzuentwickeln.



Der Taiwan Excellence Award zeichnet Produkte aus, die sich durch herausragende Forschung und Entwicklung, Designqualität sowie Nutzerorientierung auszeichnen. Viele der prämierten Lösungen adressieren zentrale Branchentrends wie intelligente Trainingsumgebungen, kompakte Gerätekonzepte, Regenerationstechnologien und integrierte Wellnessanwendungen.



Fitnessbranche im Wandel

Getrieben durch wachsendes Gesundheitsbewusstsein und veränderte Trainingsgewohnheiten entwickelt sich der globale Fitnessgerätemarkt weiterhin dynamisch. Entsprechend präsentiert Taiwan Excellence auf der FIBO Innovationen aus den Bereichen Fitnessgeräte, Performance-Lösungen, Regenerationstechnologien und digitale Gesundheitsanwendungen und zeigt, wie modernes Training zunehmend Technologie, Gesundheit und Wohlbefinden miteinander verbindet.



Partnerschaften im europäischen Markt stärken

Europa zählt zu den wettbewerbsintensivsten Fitnessmärkten weltweit und bietet vielfältige Kooperationsmöglichkeiten für Hersteller, Distributoren und Betreiber. Die Präsenz von Taiwan Excellence auf der FIBO zielt darauf ab, Partnerschaften zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen taiwanischen Unternehmen und europäischen Branchenakteuren weiter auszubauen.



Durch die Verbindung der Innovationsplattform TaiSPO mit dem internationalen Geschäftsumfeld der FIBO unterstreicht Taiwan Excellence Taiwans Rolle als globaler Partner für moderne Sport- und Fitnesstechnologien.

Über Taiwan Excellence

Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Ministerium für Wirtschaft (MOEA) in Taiwan, R.O.C., ins Leben gerufen. Produkte mit diesem renommierten Symbol werden für herausragende Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing durch ein strenges Auswahlverfahren ausgezeichnet. Als staatlich unterstützter Preis repräsentiert Taiwan Excellence die Spitzenleistung der taiwanesischen Industrie. Das Symbol genießt weltweite Anerkennung und Markenschutz in 106 Ländern und Regionen.



Weitere Informationen unter www.taiwanexcellence.org/en.



Über den Veranstalter

The International Trade Administration(TITA), eine Behörde des Ministeriums für Wirtschaft Taiwans, ist für die Planung der Handelspolitik, internationale Kooperationen und Wirtschaftsabkommen zuständig. Sie fördert den Handel, entwickelt die MICE-Branche und verwaltet regulatorische Handelsfragen. Die Behörde spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Handelshemmnissen, der Analyse von Marktdaten und der Lösung von Handelsstreitigkeiten.



Weitere Informationen unter www.trade.gov.tw/English/.



Über den Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)



The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist Taiwans führende gemeinnützige, halbstaatliche Organisation zur Handelsförderung und wurde 1970 gegründet. Mit Unterstützung von Regierung, Industrieverbänden und Handelsorganisationen betreibt TAITRA ein globales Handelsnetz mit über 1.200 Spezialisten am Hauptsitz in Taipeh und 60 Niederlassungen weltweit. In Zusammenarbeit mit dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC) fördert TAITRA den internationalen Handel durch strategische Maßnahmen.



Weitere Informationen unter www.taitra.org.tw.





