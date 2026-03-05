Individuelle CAD-Software für spezifische Branchenprozesse

Moers, Deutschland – 05. März 2026: Wenn Standard-CAD nicht mehr ausreicht, eröffnen individuelle CAD-Lösungen neue Wege. Diese spiegeln die Logik der Branche wieder und automatisieren so die Konstruktions- und Vertriebsprozesse eines Unternehmens.

Jede Branche bringt ihre eigenen Anforderungen mit und jedes Unternehmen nutzt optimierte Prozesse. Standard CAD-Werkzeuge haben es hier schwer, sich an jeden Prozess anzupassen und Funktionen für jede Herausforderung zu liefern. Das führt zu Medienbrüchen, manueller Nacharbeit, Verzögerungen in Projekten, erhöhten Kosten und Qualitätsrisiken. Daraus entsteht der Bedarf an maßgeschneiderten CAD-Lösungen, die branchenspezifische Aufgaben abbilden, Prozesse effizient unterstützen und nachhaltige Ergebnisse sichern.

Maßgeschneiderte CAD-Software für besondere Herausforderungen

Viele Unternehmen sind erfolgreich, weil sie sich auf eine spezielle Branche oder eine klar definierte Nische konzentrieren. Ihre Prozesse sind einzigartig, ebenso wie die Anforderungen, die sie an ihre Planungswerkzeuge haben. Individuell angepasste CAD-Lösungen in Kombination mit intelligenten Webapplikationen, begleiten heute den gesamten Projektierungsprozess. Sie sorgen für durchgängige Daten und mehr Effizienz vom ersten Kundengespräch bis zur vollständigen technischen Planung. Standardsoftware stößt dabei schnell an ihre Grenzen.

Um diese Lücke zu schließen, entwickelt der erfahrene CAD-Softwareanbieter CAD Schroer seit Jahrzehnten Lösungen, die sich in unterschiedlichsten Projekten bewährt haben und exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Bereits kleinere Funktionserweiterungen ermöglichen eine deutliche Automatisierung im Konstruktionsprozess. Viele Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter und setzen auf eine durchgängige Automatisierung. Diese umfasst die Variantenkonfiguration sowie die automatische Generierung aller projektbezogenen CAD-Unterlagen auf Knopfdruck.

Automatisierung als Wettbewerbsvorteil

„Die maßgeschneiderte Erweiterung unserer CAD-Lösungen hat bei vielen unserer Kunden die Produktivität spürbar gesteigert“, erklärt Thomas Klug, Technischer Direktor bei CAD Schroer, einem Spezialisten für individuelle CAD-Software. „Schon kleine Anpassungen entfalten eine große Wirkung. Dieser Erfolg zeigt sich in deutlich kürzeren Projektdurchlaufzeiten.“

Ein Beispiel aus der Praxis ist eine Speziallösung für den Pipelinebau. Hier wird der Verlauf der Pipelines auf Basis vorhandener GPS-Daten im CAD-System analysiert und optimiert. Das System erstellt anschließend komplett automatisch ein präzises 3D-Modell inklusive aller Daten für die korrekte Rohrfertigung. Die Planung erfolgt vollständig automatisiert, inklusive Übergabe an GPS-gesteuerte Baumaschinen.

Online-Konfiguratoren optimieren den Vertrieb

Eine durchgängige Automatisierung bezieht auch den Vertrieb mit ein und schafft zusätzliche Vorteile. Online-Konfiguratoren stehen in Form von Formularen oder interaktiven 3D-Webanwendungen zur Verfügung. Sie erfassen kundenindividuelle Anforderungen direkt und bilden so die Basis für CAD-gestützte Angebote. Technische Zeichnungen oder Stücklisten entstehen anschließend vollständig automatisiert. Vertriebsmitarbeiter benötigen dafür keine Unterstützung durch die Konstruktionsabteilung. Von der Anfrage über das Angebot bis zur Erstellung aller technischen Unterlagen bleibt der gesamte Ablauf effizient, transparent und unabhängig von Ressourcen aus der Technik.

Flexibel, skalierbar und exakt auf jede Branche abgestimmt

Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder Fördertechnik, die individuell anpassbaren CAD-Lösungen von CAD Schroer erfüllen auch sehr spezifische Anforderungen. Bestehende Systemlandschaften lassen sich durch die passenden Schnittstellen nahtlos integrieren. Unternehmen etablieren dadurch durchgängig digitale und automatisierte Prozesse. „Unsere Software ist kein statisches Produkt, sondern ein dynamisches und damit anpassungsfähiges Werkzeug. Es kann exakt an die Anforderungen unserer Kunden angepasst werden“, erklärt Thomas Klug. „Damit wird aus einer CAD-Software eine abteilungsübergreifende und integrierte Plattform, die den gesamten Projektierungsprozess begleitet.“

Individuelle CAD-Lösungen entdecken

Kein Unternehmen und kein Produkt ist wie das andere. Daher beginnt der Weg zur optimal angepassten CAD-Lösung mit einem offenen Gespräch. Die Experten von CAD Schroer beraten, welche Funktionen im Einzelfall entscheidend sind und wie bestehende Prozesse digital unterstützt werden können. So entstehen individuelle Lösungen, die exakt auf die jeweilige Branche zugeschnitten sind. In einem abgestimmten Paket aus Software, Erweiterungen, Schulungen und Service erhalten Unternehmen alles, was sie für erfolgreiche Projekte benötigen.

Fazit: Individuelle 2D/3D-CAD-Lösungen automatisieren Prozesse in Technik und Vertrieb und lassen sich flexibel an jede Branche und bestehende Systeme anpassen.

https://www.cad-schroer.de/news-events/individuelle-2d-und-3d-cad-loesun...

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

