Innovationsnetzwerk MEREPA startet in Phase 2: Digitale Gesundheitsversorgung im Metaverse

Das ZIM-Innovationsnetzwerk MEREPA startet in Phase 2. Unternehmen und Forschungseinrichtungen entwickeln digitale Lösungen für Telemedizin, XR und KI, für eine ortsunabhängige Gesundheitsversorgung.

Hamburg, 05.03.2026 - Das ZIM-Innovationsnetzwerk "MEREPA - Das Metaverse als remotes Patientenversorgungssystem" ist in die zweite Förderphase gestartet. Gemeinsam entwickeln klein- und mittelständische Unternehmen mit Forschungseinrichtungen innovative Lösungen für eine digitale, ortsunabhängige und vernetzte Gesundheitsversorgung. Das Netzwerk wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) bis Ende 2027 gefördert und durch die IWS GmbH betreut.

Digitale Gesundheitslösungen strategisch weiterentwickeln

Der Fokus der zweiten Förderphase liegt auf der Initiierung mehrerer Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie auf der vertieften technologischen Skalierung in Phase 1 entstandener Innovationsansätze.

MEREPA adressiert zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen: steigende Versorgungsbedarfe, Fachkräftemangel, demografischen Wandel sowie die Notwendigkeit effizienter, digital unterstützter Prozesse.

Ziel ist es, innovative Technologien aus den Bereichen Extended Reality, Sensorik, künstliche Intelligenz und interoperable Plattformlösungen in tragfähige, praxisnahe Anwendungen zu überführen.

In Phase 2 konzentrieren sich die Netzwerkpartner:innen auf

folgende Entwicklungsfelder:

* Echtzeit-Datenverarbeitung und KI-gestützte Assistenzsysteme

* XR-basierte Interaktionsräume für Diagnose, Therapie und Schulung

* Miniaturisierte Sensorik und Trackinglösungen

* Interoperable Plattformarchitekturen für digitale Versorgungsmodelle

Durch die systematische Vernetzung von Technologieanbieter:innen, Softwareentwickler:innen, Forschungseinrichtungen und medizinischen Anwender:innen entsteht ein innovationsgetriebenes Ökosystem für die Gesundheitsversorgung im digitalen Raum.

MEREPA Netzwerkpartner:innen:

* Capture-Media-Beteiligungs GmbH

* cibX GmbH

* CorporateHealth - die Gesundheits Company GmbH

* demodern GmbH

* MediTECH Electronic GmbH

* DIERS International GmbH

* Health365 AC GmbH

* GeBioM mbH

Dr. Tim Förster als neuer Netzwerkmanager für MEREPA

Mit dem Start der zweiten Förderphase übernimmt Dr. Tim Förster das Netzwerkmanagement von MEREPA.

Dr. Förster studierte Biologie an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund im Bereich Chemische Biologie. Seit 2019 war er in Hamburg in der medizinischen Diagnostik tätig - zunächst wissenschaftlich, später im operativen Management.

Mit seiner wissenschaftlichen Expertise und seiner Erfahrung im Gesundheitssektor verantwortet er in Phase 2 die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Netzwerks. Er begleitet neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte von der ersten Idee bis zur Antragstellung und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Netzwerkpartner:innen.

Darüber hinaus steht Dr. Tim Förster als zentraler Ansprechpartner für alle organisatorischen und strategischen Fragestellungen rund um MEREPA zur Verfügung. Er vertritt das Netzwerk regelmäßig auf Fachmessen und Branchenevents und treibt die Gewinnung neuer Netzwerkpartner:innen gezielt voran.

Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten!

Die IWS GmbH unterstützt die Netzwerkpartner:innen von der Projektidee über die Fördermittelberatung bis zur Antragstellung, insbesondere im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Innovationsideen im Bereich Telemedizin, XR, KI oder digitaler Versorgungsmodelle sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen.

www.merepa.net

