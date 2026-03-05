GMN stellt auf der GrindingHub 2026 erweitertes Gewährleistungskonzept vor

· Spindellösungen für Humanoide-Roboter- und Verzahnungsfertigung

Nürnberg, den 5. März 2026. Auf der GindingHub zeigt GMN Neuheiten, die auf mehr Prozesssicherheit und besser kalkulierbare Betriebskosten in der Schleif- und Verzahnungsfertigung zielen. Im Zentrum stehen ein neues Gewährleistungskonzept, das Ausfallrisiken durch Schmierfehler abdeckt, Hochfrequenz-Schleifspindeln für die Serienfertigung humanoider Roboter sowie maßgeschneiderte Spindellösungen für die Verzahnungsbearbeitung.

Der Maschinenbauer stellt auf der Messe vom 5. bis 8. Mai in Stuttgart in Halle 9 an Stand D11 aus.

Neu: Gewährleistung bei fehlerhafter Schmierung

Mit IDEA-4S („Integrierte Datenerfassung und Auswertung für Spindeln“) hat GMN vor sechs Jahren ein Embedded System zur Digitalisierung der Spindeltechnologie vorgestellt. Es erfasst relevante Komponenten- und Produktionsdaten, reichert diese an und interpretiert sie. Nun geht der Maschinenbauer im Rahmen der Digitalisierung den nächsten Schritt.

Unter dem Motto „Risiko runter, Standzeit rauf“ übernimmt GMN innerhalb eines vom Kunden gebuchten Zeitraums das Ausfallrisiko bei mangelhafter Schmierung sowie bei Unter- oder Überschmierung – vorausgesetzt, Betrieb und Nutzung erfolgen gemäß GMN-Vorgaben. Das Konzept bezieht sich auf ein Gesamtpaket aus GMN-Motorspindel, IDEA-4S und dem intelligenten Schmieraggregat PRELUB GPi PLUS. Ein integriertes EventLog erfasst die Schmiervorgänge und legt damit die Datenbasis. Über IO-Link können Anwender, Maschinenhersteller und GMN bei Bedarf hierauf zugreifen. Dabei verbleiben die Informationen auf dem Gerät und werden erst im Reklamationsfall ausgelesen.

„Wir schaffen mit unserem Angebot klare Kostentransparenz und entlasten unsere Kunden von schwer kalkulierbaren Risiken“, erklärt Konstantin Posehn, Leiter Vertrieb Spindeltechnik bei GMN.

Schleifspindeln für humanoide Robotik

Ein zweiter Schwerpunkt am Stand sind Hochfrequenz-Schleifspindeln für die industrielle Fertigung humanoider Roboter, die nach Einschätzung des Spindelbauers vor der Serienproduktion steht.

In solchen Umgebungen ist die Schleifspindel laut GMN maßgeblich für die Oberflächen- und Maßgenauigkeit, die Anlagenverfügbarkeit und die Taktzeiten. Dazu zeigt das Unternehmen unter anderem drei Spindelmodelle der Typen UH-X 100 und HV-X für manuellen Werkzeugwechsel sowie UHC für automatischen Werkzeugwechsel.

Die UH-X-Baureihe vereint kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsdichte; ihr Synchronmotor erreicht eine bis zu 50 Prozent geringere Betriebstemperatur gegenüber vergleichbaren Asynchronmotoren. Alle Modelle verfügen serienmäßig über IDEA-4S mit IO-Link-Schnittstelle.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Verzahnungsfertigung

Ein weiterer Messeschwerpunkt liegt auf kundenspezifischen Spindeln für die Verzahnungsbearbeitung. Die Nachfrage an Spindeln für die Verzahnung wächst laut Vertriebsleiter Posehn stetig: „Präzise Verzahnungen sind zentrale Funktionselemente zahlreicher Antriebssysteme – von der E-Mobilität über Industriegetriebe bis hin zu Robotik-Anwendungen.“

Kundenspezifische GMN-Spindeln umfassen individuelle Schnittstellenlösungen, angepasste Lager- und Kühlsysteme sowie die Integration in automatisierte Fertigungsumgebungen. Auf der GrindingHub zeigt der Maschinenbauer exemplarisch eine Hauptspindel HGS 180cg – 12000/28 mit der zugehörigen Gegenlagerspindel TS 147cg x 12000.





Über GMN:

Der Maschinenbauer GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG ist ein 1908 gegründetes und heute in vierter Generation geführtes Familienunternehmen. Rund 470 Mitarbeiter entwickeln und produzieren ausschließlich am Unternehmenssitz in Nürnberg Hochpräzisionskugellager und ?systeme, Maschinenspindeln, elektrische Antriebe, Klemmkörperfreiläufe sowie berührungslose Dichtungen.

Die Exportquote von GMN beläuft sich auf rund 45 Prozent, das Unternehmen liefert seine Produkte an Abnehmer in der ganzen Welt. Diese stammen aus einer Vielzahl von Branchen, hervorzuheben sind der Maschinenbau, der Modell- und Fahrzeugbau sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. Vertrieb und Service gewährleistet GMN über ein weltweites Netz von Vertretungen und Niederlassungen.

Ansprechpartner:

GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG, Äußere Bayreuther Str. 230, 90411 Nürnberg, Carolina Lenhart, Marketing, Tel.: 0911 5691-556, E-Mail: marketing@gmn.de.

Weitere Informationen zu GMN finden Sie unter www.gmn.de.

Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, 90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de.