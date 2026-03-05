5.291 USD Gold. 12.730 USD Kupfer - Rohstoff Hot Stock mit maximalem Hebel: Richmond Hill Resources PLC

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Richmond Hill Resources PLC

Richmond Hill Resources PLC ISIN: GB00BNTBWF32 WKN: A40D13 FSE: V39 LSE: RHR

5.291 USD Gold. 12.730 USD Kupfer

Rohstoff Hot Stock mit maximalem Hebel: Richmond Hill Resources PLC

Wenn Märkte Geschichte schreiben, entstehen Chancen, die man nicht ignorieren sollte. Gold explodiert auf bis zu 5.291 USD je Unze. Kupfer schießt auf bis zu 12.730 USD je Tonne. Zwei Rohstoffe, die den Puls der Weltwirtschaft messen - und ein Unternehmen, das exakt dort positioniert ist, wo Kapitalströme hinfließen: Unser neuer Gold und Kupfer Hot Stock Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR).

Während Notenbanken, Inflation und geopolitische Spannungen Gold als ultimativen Wertspeicher neu definieren und Kupfer zum unverzichtbaren Metall der Energiewende aufsteigt, rücken Rohstoffaktien mit Substanz und Börsentransparenz in den Fokus professioneller Investoren. Richmond Hill Resources ist genau so ein Titel.

Warum Richmond Hill Resources jetzt auf die Watchlist gehört

Rekordpreise als Katalysator

Historisch hohe Gold- und Kupferpreise verbessern das wirtschaftliche Umfeld für Rohstoffprojekte deutlich - und erhöhen die strategische Bedeutung von Explorations- und Ressourcenunternehmen.

Direkter Hebel auf Megatrends

Gold profitiert von Unsicherheit und Kaufkraftschutz, Kupfer von Elektrifizierung, Infrastruktur und globalem Wachstum. Richmond Hill Resources bietet Exposure zu beiden Treibern.

LSE-Notierung: Vertrauen & Regulierung

Die Börsennotierung in London steht für klare Regeln, regelmäßige Berichterstattung und internationale Sichtbarkeit - ein Qualitätsmerkmal im Rohstoffsektor.

Fokus statt Verwässerung

Kein Konglomerat, kein Storytelling ohne Fundament - sondern Konzentration auf das Kerngeschäft Rohstoffe.

Frühphase mit Chancenprofil

Wer früh investiert, akzeptiert Volatilität - erhält dafür aber einen überproportionalen Hebel auf einen anziehenden Rohstoffzyklus.

Das große Bild

Rohstoffmärkte sind zurück - nicht als kurzfristige Spekulation, sondern als strategische Anlageklasse. Gold und Kupfer auf Allzeithochs sind kein Zufall, sondern Ausdruck einer Welt im Wandel. Unser Gold und Kupfer Aktientip Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) steht als börsennotierter Rohstoffwert bereit, um von genau diesem Umfeld zu profitieren - sachlich, regelkonform und mit klarer Marktlogik. Ein Titel für Anleger, die Momentum erkennen, bevor es Mainstream wird.

MARTELLO GOLD-PROJEKT STEHT BEREIT FÜR DEN DURCHBRUCH

Wenn Gold auf 5.291 USD pro Unze klettert und die Welt nach sicheren, renditestarken Anlagen sucht, dann ist es nicht nur ein Edelmetall-Boom - es ist die Stunde der wertvollsten Explorationsprojekte. Im Zentrum dieser Bewegung steht das Martello Gold Project unseres Gold Aktientips Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) - eine Geschichte, die Anlegern jetzt "Fear of Missing Out" einjagt.

Das Goldziel mit Zündstoff

Das Martello Gold Project in Ontario, Kanada, ist kein gewöhnliches Explorationsobjekt - es ist ein hochgradiges Goldprojekt in einem der produktivsten Goldgürtel Nordamerikas, eingebettet im renommierten Wabigoon Greenstone Belt. Hier wurden bereits historisch sehr hohe Goldproben gefunden, darunter spektakuläre Ergebnisse mit Kombinationen, die Goldjäger weltweit aufhorchen lassen.

Mit 88 Bergbauclaims auf rund 4.241 Hektar besitzt Richmond Hill ein riesiges Terrain mit erheblichem Entdeckungspotenzial, direkt zugänglich über Straßen und Infrastruktur - ein riesiger Vorteil gegenüber Projekten in abgelegenen Regionen.

Drill-Programm - Jetzt geht's los

Das Unternehmen hat soeben die Vorbereitung für eine erste Bohrkampagne abgeschlossen. Historische Daten wurden digitalisiert, Prioritätsziele identifiziert und ein Maiden-Drill-Programm mit sieben Bohrlöchern (insgesamt ca. 1.100 m) definiert. Dieser Drill-Start ist für Q1 2026 geplant - der Moment, auf den die Rohstoff-Community monatelang gewartet hat.

Zusätzlich wurde eine DRONE-MAG-Magnetik-Untersuchung beauftragt, um Gold-führende Strukturen noch besser sichtbar zu machen - ein moderner Ansatz, der die Wahrscheinlichkeit großer Entdeckungen weiter erhöht.

Warum jetzt? Warum Martello?

Goldpreis in Rekordregionen: Bei über 5.291 USD pro Unze sind alle Augen auf Gold gerichtet - und Martello bietet direkten Hebel auf jeden weiteren Preisanstieg.

Hochgradiges Potenzial: Historische Proben und geologische Lage sprechen eine klare Sprache: Dieses Projekt könnte mehr als nur Gold zeigen.

Infrastruktur & Genehmigungen: Bohr-Permits sind vorhanden, das Gebiet ist zugänglich - ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen Konkurrenten.

Zeitfenster geöffnet: Der Drill beginnt früh im Jahr - Newsflow und Updates sind damit unmittelbar bevorstehend.

Kurzfazit

Das Martello Gold Project ist keine ferne Vision - es ist ein konkreter, aktiver Goldexplorationsstandort, der gerade in eine entscheidende Phase eintritt. In einem Markt, in dem Gold auf historische Höhen schnellt, könnte unser Gold Hot Stock Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) Martello-Story genau der Zündfunke sein, auf den Anleger gewartet haben.

Jetzt beobachten. Jetzt verstehen. Jetzt positionieren, bevor die Bohrer drehen.

DAS UPSIDE, DAS DER MARKT NOCH NICHT EINGEPREIST HAT

Mineralisierung offen in die Tiefe. Und ein Projekt mit Hebel

Wenn Gold auf 5.291 USD pro Unze steigt, verändert sich die Statik des gesamten Rohstoffmarkts. Was gestern "interessant" war, wird heute strategisch wertvoll. Genau in diesem Umfeld entfaltet das Martello Gold Project unseres Gold Aktientips Gold Hot Stock Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) sein gewaltiges Upside-Potenzial.

Warum Martello mehr ist als ein klassisches Explorationsprojekt

Die vorliegenden Daten sprechen eine klare Sprache - und sie sind regelkonform, belastbar und transparent:

Über 500 Meter goldführende Quarzadern bereits erbohrt

In der Sakoose Mine Area wurden bislang rund 500 m goldhaltige Strukturen durch historische Bohrungen getestet. Das ist keine Theorie - das ist belegte Mineralisierung.

Offenheit ist der Schlüssel zum Wert

Die geologischen Modelle zeigen:

- offen nach Westen

- offen in die Tiefe

Historische Bohrungen reichen nur bis ca. 200 m vertikal - darunter beginnt das ungetestete Potenzial.

Mehrere Zielzonen - nicht nur ein Treffer

Die Visualisierungen machen deutlich: Es handelt sich nicht um einen einzelnen schmalen Erzgang, sondern um ein strukturelles System mit mehreren mineralisierten Zonen entlang des Streichens.

Geplanter Newsflow

Bereits definierte Bohrziele für das nächste Bohrprogramm (2026 geplant) bedeuten: Das Projekt bewegt sich von der Analyse- in die Werttreiber-Phase.

Das große Bild für Investoren

Martello ist kein Greenfield-Blindflug. Es ist ein historisch belegtes Goldprojekt

- mit vorhandener Mineralisierung,

- mit klarer Offenheit,

- mit definierten nächsten Schritten,

- in einem Goldmarkt auf Rekordniveau.

Das ist die seltene Kombination, aus der asymmetrische Chancen entstehen.

Fazit

Der Markt liebt Gewissheit - und hasst es, zu spät zu kommen. Das Martello Gold Project liefert genau das Setup, das in starken Goldmärkten Aufmerksamkeit auf sich zieht: Daten, Struktur, Offenheit - und Timing.

Wer wartet, wartet auf Bohrergebnisse.

Wer vorausdenkt, erkennt das Upside vorher.

SAINT SOPHIE KUPFER-PROJEKT & QUEBEC-LIZENZEN

Kupfer bei 12.730 USD/Tonne - und ein Explorationsportfolio mit gewaltigem Hebel

Kupfer ist das strategische Metall der neuen Weltordnung. Elektrifizierung, Energiewende, Rechenzentren, E-Mobilität - nichts funktioniert ohne Kupfer. Mit einem Preis von 12.730 USD pro Tonne hat der Markt ein unmissverständliches Signal gesendet: Kupfer wird knapp - und wertvoller denn je.

Genau in diesem historischen Umfeld entfaltet das Saint Sophie Copper Project sowie das umfassende Lizenzportfolio in Québec unseres Gold und Kupfer Aktientips Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) sein enormes Upside-Potenzial.

Saint Sophie: Mehr als ein einzelnes Kupferziel

Das Saint Sophie Copper Project liegt in Québec, einer der bergaufreundlichsten und infrastrukturell bestentwickelten Mining-Regionen der Welt. Das Projekt befindet sich in direkter Nachbarschaft zu aktiven Minen, Verarbeitungsanlagen und Transportwegen - ein entscheidender Standortvorteil.

Die vorliegenden Daten zeigen:

Hochgradige historische Kupferfunde an mehreren Zonen

Oberflächen- und Gesteinsproben mit signifikanten Cu-Gehalten

Ein strukturell kontrolliertes System mit Erweiterungspotenzial entlang des Streichens

Saint Sophie ist kein isolierter Punkt - es ist Teil eines regionalen Kupferkorridors, der bereits mehrfach wirtschaftliche Lagerstätten hervorgebracht hat.

Das Québec-Lizenzportfolio: Größe schafft Optionen

Richmond Hill Resources hält ein breit gestreutes Portfolio von Lizenzen in Québec, verteilt über mehrere aussichtsreiche Zonen. Diese Lizenzen decken Kupfer-, Gold- und polymetallische Zielstrukturen ab - ein strategischer Vorteil in einem volatilen Rohstoffmarkt.

Warum das entscheidend ist:

- Mehrere Projekte = mehrere Entdeckungschancen

- Skalierbarkeit bei Explorationserfolgen

- Optionalität für Partnerschaften oder Projektabspaltungen

In einem Kupfermarkt auf Rekordniveau steigt der Wert solcher Lizenzen nicht linear, sondern exponentiell. Kupferpreis als Turbo

Bei 12.730 USD/Tonne verschiebt sich die Wirtschaftlichkeit dramatisch. Projekte, die früher als "frühphasig" galten, rücken plötzlich in den strategischen Fokus von Industrie und Investoren. Jede neue Kupferentdeckung wird heute anders bewertet als noch vor wenigen Jahren. Das Saint Sophie Project und die Québec-Lizenzen bieten genau diesen Hebel auf den Kupfer-Superzyklus.

Fazit - warum Investoren jetzt genau hinschauen

Kupfer ist zurück - nicht als Konjunkturwette, sondern als Schlüsselrohstoff der Zukunft. Mit Saint Sophie und einem breiten Québec-Lizenzportfolio positioniert sich unser Gold und Kupfer Aktientip Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) dort, wo steigende Preise, Infrastruktur und politische Unterstützung zusammenkommen. Wer Kupfer will, braucht Projekte. Wer Projekte will, braucht Timing. Und Timing ist jetzt.

MANAGEMENT & BOARD - ERFAHRUNG ALS WETTBEWERBSVORTEIL

Warum das Führungsteam von Richmond Hill Resources PLC ein zentraler Werttreiber sein könnte

Ein Rohstoffprojekt steht und fällt nicht nur mit Geologie und Metallpreisen, sondern mit den Menschen, die Kapital allokieren, Risiken steuern und Märkte adressieren. Unser Gold und Kupfer Aktientip Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) vereint im Board Finanzmarkt-, Rechts-, Geologie- und Operativkompetenz - eine seltene Kombination, die besonders in zyklischen Gold- und Kupfermärkten entscheidend sein kann.

Hamish Harris - Director

Hamish Harris war über 20 Jahre für mehrere führende Investmentbanken in Singapur, Hongkong und London tätig. Er bekleidete Senior-Positionen im Finanz- und Managementbereich sowohl in börsennotierten als auch in privaten Unternehmen in Australien und Europa. In den letzten zehn Jahren lag sein Schwerpunkt auf Mining- und Explorationsaktivitäten.

David Tink - Director

David Tink verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht mit Fokus auf Equity Capital Markets (ECM), Fusionen & Übernahmen (M&A) sowie allgemeines Unternehmensrecht. Er ist doppelt zugelassener Anwalt in New South Wales sowie in England & Wales und arbeitete in Australien und Großbritannien.

Sheldon Modeland - Director

Sheldon Modeland besitzt einen Masterabschluss in Geologie und arbeitet seit 14 Jahren an Edelmetallprojekten weltweit. Über ein Jahrzehnt war er als Finanzanalyst für mehrere Brokerhäuser in der City of London tätig. Er ist Experte für Finanzmodellierung sowie Ressourcen- und Risikoanalysen.

Ryan Dolder - Director

Ryan Dolder arbeitete für führende internationale Marken- und Gastronomiegruppen mit Verantwortung für Management, Einkauf und globale Vertragsverhandlungen. Er hält einen Bachelor of Business sowie einen Bachelor of Computer Science der University of Notre Dame.

Fazit - Management als strategischer Hebel

Das Board unseres Gold und Kupfer Aktientips Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) vereint Kapitalmarkt-Know-how, juristische Sicherheit, geologische Tiefe und operative Erfahrung. In einem Umfeld hoher Gold- und Kupferpreise könnte genau diese Mischung dazu beitragen, Wertschöpfung strukturiert umzusetzen, Risiken zu kontrollieren und Chancen regelkonform zu adressieren.

Nicht Versprechen, sondern Kompetenz entscheidet - besonders an der Börse.

RICHMOND HILL RESOURCES - POSITIONIERT IM ZENTRUM DES ROHSTOFF-SUPERZYKLUS

Gold bei 5.291 USD/Unze. Kupfer bei 12.730 USD/Tonne. Und ein Explorer mit Hebel auf beide Megatrends

Wenn Rohstoffmärkte neue Rekorde erreichen, verändert sich der Blick der Investoren. Gold und Kupfer stehen aktuell im Mittelpunkt globaler Kapitalströme: Gold als sicherer Wertspeicher, Kupfer als Schlüsselmetall der Elektrifizierung. Mit Preisen von 5.291 USD je Unze Gold und 12.730 USD je Tonne Kupfer befinden sich beide Metalle in einer historischen Rallye - ein Umfeld, in dem Explorationsunternehmen mit aussichtsreichen Projekten besonders stark profitieren können.

Genau hier positioniert sich unser Gold und Kupfer Aktientip Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR). Das Unternehmen hat sich 2025 strategisch neu ausgerichtet und konzentriert sich heute vollständig auf Gold- und Kupferexploration in Kanada, einer der stabilsten und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt.

Die wichtigsten Gründe für Richmond Hill Resources

Hebel auf zwei der wichtigsten Rohstoffe der Welt

Mit Projekten in Gold (Martello, Ontario) und Kupfer (Saint-Sophie, Québec) bietet das Unternehmen direkten Zugang zu zwei Metallen, die aktuell von struktureller Nachfrage profitieren.

Projekte in Tier-1-Bergbauregionen Kanadas

Kanada gilt als politisch stabil, investorenfreundlich und infrastrukturell hervorragend entwickelt - Faktoren, die Explorationsprojekte erheblich erleichtern können.

Historische hochgradige Mineralisierung

Das Saint-Sophie-Projekt umfasst zahlreiche bekannte Mineralvorkommen und historische Proben mit außergewöhnlich hohen Kupfergehalten - teilweise weit über dem globalen Durchschnitt.

Klare Explorationsstrategie und Newsflow

Das Unternehmen arbeitet mit spezialisierten geologischen Dienstleistern, um Daten auszuwerten, Zielzonen zu definieren und zukünftige Bohrprogramme vorzubereiten.

Börsennotierung und Kapitalmarktzugang

Die Notierung am AIM-Markt der London Stock Exchange sorgt für Sichtbarkeit, Liquidität und klare regulatorische Rahmenbedingungen.

Frühphase mit asymmetrischem Chancenprofil

Junior-Explorer mit niedriger Marktkapitalisierung können bei Explorationserfolgen stark aufwerten - insbesondere in Rohstoffzyklen mit steigenden Metallpreisen.

Das Timing könnte entscheidend sein

Rohstoffmärkte belohnen selten Geduld - sie belohnen frühe Positionierung. Historisch betrachtet beginnen viele der größten Börsenerfolge im Bergbau lange bevor eine Lagerstätte vollständig definiert ist. Richmond Hill Resources befindet sich genau in dieser Phase:

- frühe Exploration

- hochgradige historische Daten

- Projekte in Tier-1-Jurisdiktionen

- steigende Rohstoffpreise

Das ist die Art von Setup, die Investoren in starken Rohstoffmärkten suchen.

Schlussgedanke

Gold und Kupfer schreiben derzeit ihre eigene Geschichte. Unternehmen, die Zugang zu aussichtsreichen Projekten in stabilen Regionen besitzen, könnten zu den großen Profiteuren dieses Zyklus gehören. Unser Gold und Kupfer Hot Stock Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR) verbindet diese Faktoren in einem frühen Unternehmensstadium - ein Profil, das viele Rohstoffinvestoren besonders aufmerksam verfolgen. Wer die Dynamik der Rohstoffmärkte versteht, weiß: Die spannendsten Chancen entstehen oft, bevor sie jeder sieht.

Ausführliche Hintergrund-Infos zur Richmond Hill Resources PLC

Richmond Hill Resources PLC (ISIN: GB00BNTBWF32, WKN: A40D13, FSE: V39, LSE: RHR)
www.richmondhillresources.com

www.richmondhillresources.com

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Richmond Hill Resources PLC dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Richmond Hill Resources PLC sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Richmond Hill Resources PLC befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Richmond Hill Resources PLC.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Richmond Hill Resources PLC unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Richmond Hill Resources PLC wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Richmond Hill Resources PLC unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Richmond Hill Resources PLC betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Richmond Hill Resources PLC, die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Richmond Hill Resources PLC nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Richmond Hill Resources PLC nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Richmond Hill Resources PLC Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Richmond Hill Resources PLC Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Richmond Hill Resources PLC oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Richmond Hill Resources PLC darstellen; dass Richmond Hill Resources PLC Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Richmond Hill Resources PLC geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Richmond Hill Resources PLC tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Richmond Hill Resources PLC und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der Richmond Hill Resources PLC eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Richmond Hill Resources PLC Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre jederzeit Transaktionen in eigenen Aktien vornehmen können.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der Richmond Hill Resources PLC kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umständen erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebene Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

- Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffender Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung werden durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Richmond Hill Resources PLC oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Richmond Hill Resources PLC autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Richmond Hill Resources PLC Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Richmond Hill Resources PLC sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Richmond Hill Resources PLC übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US- amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (05.03.2026/ac/a/a)

© Richmond Hill Resources PLC | Quelle: aktiencheck.de AG

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

