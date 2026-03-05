Prospect Markets gibt KI-Kooperation mit ASAPI.AI zur Sondierung der Modellierung von Prognosemärkten bekannt

Calgary, Kanada - 5. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP) (Prospect Markets oder Prospect oder das Unternehmen) freut sich, eine Kooperation mit der KI-Forschungs- und Technologiefirma ASAPI.AI bekannt zu geben, bei der es um die Sondierung der Entwicklung von Prognosemodellen auf Basis maschinellen Lernens zur Unterstützung der sich weiterentwickelnden Prognosemarktstrategie des Unternehmens geht.

Die Zusammenarbeit ist als Design- und Evaluierungsinitiative mit begrenztem Umfang strukturiert, in deren Rahmen die Vertragsparteien die mögliche Anwendung von KI-gestützten Prognosemodellen auf ereignisgesteuerte Märkte bewerten werden. Die Initiative soll die Entwicklung von Proof of Concepts (Machbarkeitsnachweisen) unterstützen und im Erfolgsfall Informationen für den potenziellen Einsatz solcher Modelle im Bereich der von Prospect geschaffenen Prognosemarktplattform Prospect Markets liefern.

Über ASAPI.AI

ASAPI.AI ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich darauf spezialisiert hat, cloudbasierte Systeme zu bauen, die Modelle des maschinellen Lernens für die Prognose und Entscheidungsfindung im Falle von Unsicherheiten autonom trainieren und hosten. Die Plattform des Unternehmens ist dafür konzipiert, skalierbare Experimente mit und Evaluierungen von Wahrscheinlichkeitsmodellen in realen Anwendungsfällen zu unterstützen.

ASAPI.AI wurde von Dr. Qingchen Wang gegründet und Dr. Stefano Ermon ist beratendes Gründungsmitglied. Beide sind anerkannte Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens.

Dr. Wang ist ein KI-Forscher mit Fachkenntnissen in den Bereichen probabilistische Inferenz, großformatige Modellierung und angewandte Systeme des maschinellen Lernens und außerdem ein Kaggle Grandmaster. Dr. Ermon ist Professor für Computerwissenschaften an der Universität Stanford, wo sein Forschungsschwerpunkt auf Wahrscheinlichkeitsmodellierung, Deep Learning sowie KI-Systemen für die Entscheidungsfindung bei Unsicherheiten liegt.

Prognosemodelle und strategische Überlegungen

Prognosemodelle sind rechnergestützte Systeme, die sowohl historische Daten als auch Echtzeitdaten analysieren, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse abzuschätzen. In Prognosemärkten können solche Modelle zur Unterstützung der Marktkalibrierung, zur Bewertung von Informationssignalen und zum besseren Verständnis der Entwicklung von Wahrscheinlichkeiten beim Auftauchen neuer Informationen am Markt eingesetzt werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Prospect Markets und ASAPI.AI die Entwicklung von Modellen des maschinellen Lernens sondieren, mit denen Ereignisse von Bedeutung für die Prognosemärkte vorhersagbar werden sollen. Die Initiative umfasst eine iterative Bewertung der Modellergebnisse und eine Beurteilung ihrer potenziellen Anwendbarkeit in einem realen Marktumfeld. Sollten sich die Proof-of-Concept-Modelle als vielversprechend erweisen, dann ziehen die Vertragsparteien im Rahmen einer zukünftigen wirtschaftlichen Vereinbarung möglicherweise den Übergang zu einer Anwendung in großem Maßstab in Betracht.

Prognosemärkte bieten ein natürliches Umfeld für den Einsatz von Methoden der Wahrscheinlichkeitsmodellierung und des maschinellen Lernens, so Dr. Qingchen Wang, Gründer von ASAPI.AI. Wir sind daran interessiert zu erforschen, wie moderne KI-Methoden zu solideren Rahmenbedingungen für Prognose und Bewertung beitragen können, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Prospect Markets im Rahmen dieser explorativen Initiative.

Im Zuge der Schaffung einer fachlichen Grundlage für Prospect Markets untersuchen wir, wie fortschrittliches maschinelles Lernen unsere Plattformentwicklung ergänzen kann, erklärt Trevor Broad, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Prospect Markets. Diese Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, KI-gesteuerte Prognosemodelle diszipliniert und in begrenztem Umfang zu evaluieren; gleichzeitig bleibt unser Fokus auf die langfristige Skalierbarkeit der Plattform gerichtet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden keine Wertpapiere ausgegeben. Die Zusammenarbeit dient lediglich zu Forschungszwecken. Es kann nicht garantiert werden, dass die Initiative in einer wirtschaftlichen Vereinbarung bzw. in der Einführung von KI-basierten Modellen mündet.

Über Prospect Markets:

Prospect Markets ist eine auf Sport spezialisierte Prognosemarkt- und Fan-Engagement-Plattform. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Fans, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für alle Sportarten teilzunehmen und bietet ihnen reichhaltige, datengestützte Erlebnisse, die ihr Engagement vor, während und nach den Spielen vertiefen. Durch Crowdsourcing von Stimmungen über die Marktteilnahme generiert Prospect Markets umsetzbare Erkenntnisse über die Erwartungen der Fans und verwandelt passives Zuschauen beim Sport in aktive Teilnahme.

Im Namen des Unternehmens:

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit mit ASAPI.AI; der Erforschung und Bewertung von KI-gestützten Prognosemodellen; der potenziellen Anwendung oder dem Einsatz solcher Modelle innerhalb der Prospect Markets-Plattform; und der umfassenderen Prognosemarktstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das frühe Stadium und der explorative Charakter der Zusammenarbeit; das Risiko, dass Proof-of-Concept-Modelle möglicherweise keine kommerzielle Rentabilität aufweisen; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Integration von KI; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte und künstliche Intelligenz; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; sowie andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

