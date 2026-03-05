HEALWELL AI gibt mehrere Millionen Dollar schweren Vertrag über den Austausch von Gesundheitsdaten in den USA und Dynamik bei KI

- HEALWELL hat nach einem wettbewerbsorientierten Vergabeprozess einen mehrjährigen Softwarevertrag im Wert von mehreren Millionen Dollar für den Austausch von Gesundheitsdaten (Health Information Exchange, HIE) in den USA unterzeichnet.

- Die starke Dynamik in allen Bereichen der Software-Pipeline - einschließlich Verlängerungen, Erweiterungen, Vorauswahlen (Short Listing) und Absichtserklärungen zur Auftragsvergabe - hat sich in den Kernmärkten weiter verstärkt und festigt die wiederkehrenden Umsätze im Bereich Dateninfrastruktur.

- Verstärkte Teilnahme an koordinierten Ausschreibungen von Unternehmen unter Nutzung der globalen Präsenz von Orion Health.

TORONTO, ON, 5. März 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt heute ein strategisches Update seines Software-Geschäftsbereichs, das die kontinuierliche Infrastrukturerweiterung, die Dynamik bei Verlängerungen und die fortschreitende KI-Integration auf seiner globalen Plattform widerspiegelt.

Expansion und HIE-Vertrag in den USA

Die Software-Sparte von HEALWELL hat nach einem wettbewerbsorientierten Vergabeprozess einen mehrere Millionen Dollar schweren Vertrag über die Bereitstellung von Software für den Austausch von Gesundheitsdaten (Health Information Exchange, HIE) in den USA unterzeichnet und damit die Präsenz des Unternehmens im Bereich der Interoperabilität von Unternehmensdaten auf dem weltweit größten Gesundheitsmarkt ausgebaut. Der Vertrag sieht die sichere Aggregation und den Austausch von Gesundheitsdaten für Millionen von Patienten vor und verbindet mehrere Krankenhaussysteme, Kliniken, Labore, Gesundheitsbehörden und kommunale Anbieter in einem US-Bundesstaat miteinander. Durch die Aggregation und Normalisierung klinischer Daten aus unterschiedlichen Systemen liefert die Plattform zeitnahe Benachrichtigungen zu Einweisungen, Entlassungen und Verlegungen, Laborergebnisse, Pflegezusammenfassungen und andere wichtige Aufzeichnungen direkt in die Arbeitsabläufe der Anbieter. Dies wird die Koordinierung der Versorgung verbessern, Redundanzen verringern, die Berichterstattung über die Gesundheit der Bevölkerung und die öffentliche Gesundheit unterstützen und sicherstellen, dass Ärzte am Pflegeort (Point of Care) einen umfassenderen Überblick über die Krankengeschichte eines Patienten erhalten.

Dieser Vertragsgewinn folgte auf eine koordinierte Angebotsabgabe über die Geschäftsbereiche Orion Health und VeroSource des Unternehmens hinweg, wobei HEALWELL aufgrund seiner nachgewiesenen Fähigkeit ausgewählt wurde, eine HIE-Infrastruktur im Großmaßstab bereitzustellen, komplexe und fragmentierte Gesundheitsdatenumgebungen zu verwalten und Projekte erfolgreich auf bundesstaatlicher wie auch landesweiter Ebene umzusetzen - ergänzt durch integrierte KI-Funktionen, die die Plattform im Laufe der Zeit weiter stärken können. Diese Auszeichnung stärkt die Position von HEALWELL als Anbieter kritischer digitaler Gesundheitsinfrastrukturen, die eine sichere Datenaggregation und den Datenaustausch in großem Maßstab unterstützen.

Parallel dazu gewinnt die Software-Sparte von HEALWELL weiterhin an Dynamik in allen Phasen der Software-Pipeline, einschließlich bestehender Kundenerweiterungen und der Teilnahme an Ausschreibungen für neue Projekte in Kanada, dem Nahen Osten, Europa und anderen wichtigen Regionen. Dies verbessert die Transparenz wiederkehrender Umsätze und langfristige Kundenbeziehungen.

Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL AI, kommentierte: Die Fortschritte in unserer Softwareabteilung sind spannend. Wir haben kürzlich den Markt über die Vorteile informiert, die das Orion-Vertriebsnetz unserer Vertriebspipeline für KI und Data Science verschafft. Es ist daher sehr erfreulich zu sehen, wie diese positive Dynamik auch die Nachfrage in unserer Softwaresparte ankurbelt. Durch die Förderung von Vertragsverlängerungen und den Ausbau koordinierter Ausschreibungsaktivitäten schaffen wir eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum in den USA, Kanada, dem Nahen Osten und anderen wichtigen Märkten.

KI-Integration über die gesamte Orion Amadeus-Plattform hinweg

HEALWELL hat seine Funktionen SMART Identify, SMART Search und SMART Summary in die Amadeus AI-Plattform integriert und so ein einheitliches Infrastruktur- und KI-Angebot geschaffen. Diese KI-Module sind klare Unterscheidungsmerkmale und treiben das Pipeline-Wachstum sowohl in bestehenden als auch in neuen Gesundheitsumgebungen in den USA, Kanada und dem Nahen Osten voran. Sie ermöglichen eine verbesserte Patientenidentifizierung, intelligente Datenabfrage und klinische Zusammenfassungen innerhalb von Live-Interoperabilitätsnetzwerken.

Dies baut auf den jüngsten Einsätzen und Erfolgsgeschichten auf, darunter den ersten Vertrag von HEALWELL über KI mit einem großen staatlichen Gesundheitssystem im Nahen Osten, den aktiven Einsatz von SMART Identify in den USA und von SMART Search und SMART Summary im Gesundheitssystem einer kanadischen Provinz.

Die Integration klinisch validierter KI direkt in die Orion-Plattform stärkt die Wettbewerbsposition des Unternehmens, verbessert die Datenliquidität im gesamten Vertriebsnetz von HEALWELL und schafft skalierbare Wege für die kommerzielle Nutzung von KI in Unternehmen.

Integrierte Gebotsstrategie und Chancen auf Unternehmensebene

HEALWELL verfolgt auch weiterhin größere und strategischere Beschaffungsmöglichkeiten durch koordinierte Angebote, die die Fähigkeiten seines gesamten Software-Portfolios nutzen. Die globale Präsenz von Orion Health ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf Programme auf Unternehmensebene zu bewerben, die Interoperabilität, Analysen und KI-fähige Workflows kombinieren.

Das Unternehmen vermeldet eine zunehmende Beteiligung an Ausschreibungen mit mehreren Leistungsbereichen in Nordamerika und auf internationalen Märkten, was die steigende Nachfrage nach integrierten Infrastruktur- und KI-Lösungen innerhalb der Gesundheitssysteme widerspiegelt.

Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL AI, sagte: Unsere Strategie bestand darin, zwei wichtige Wachstumshebel für unser Unternehmen aufzubauen. Die jüngsten Fortschritte des Unternehmens bestätigen, dass HEALWELL sowohl die Erweiterung unserer KI-Lösungen über das Orion-Vertriebsnetz als auch die Erweiterung unseres Vertriebsnetzes durch ein differenziertes Produktangebot verfolgen kann. Wir demonstrieren die Leistungsfähigkeit der Integration einer dauerhaften Interoperabilitätsinfrastruktur mit klinisch validierter KI. Wir sind der Ansicht, dass die praktische Anwendung von KI die größten Auswirkungen auf die IT im Gesundheitswesen hat und dass HEALWELL zeigt, dass dies für unsere Branche kein Gegenwind, sondern eindeutig Rückenwind ist.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über den kürzlich abgeschlossenen HIE-Softwarevertrag des Unternehmens und dessen potenziellen Vorteilen, den Wert und den Zeitplan für die Umsetzung; die Dynamik, die in der Software-Pipeline des Unternehmens zu spüren ist; die Teilnahme des Unternehmens an Ausschreibungen für mehrere Funktionen; und die kontinuierliche Weiterentwicklung der KI-Integration in den Produkt- und Dienstleistungsangeboten des Unternehmens, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie Dynamik, steigend, Pipeline, Vorauswahl, Vergabeabsicht , fortsetzen, voranschreiten, expandieren, Aufbau, erwartet, Chancen, wachsend, ermöglichen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, dürften, könnten, würden, sollten, möglicherweise oder können eintreten, auftreten oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen hält, die jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, seinen Verpflichtungen gemäß dem HIE-Vertrag nachzukommen, und die Qualität und das Serviceniveau, die es im Rahmen dieses Vertrags bieten kann; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehung zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die Fähigkeit von HEALWELL, Verhandlungen über Angebote, Verlängerungen, Vorauswahlen und Vergabeabsichten sowie die Bedingungen, zu denen endgültige Vereinbarungen geschlossen werden können, zu sichern und erfolgreich abzuschließen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

Kanada

email : ir@healwell.ai

Pressekontakt:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

email : ir@healwell.ai