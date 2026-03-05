Humanoid Global berichtet über Fortschritte bei RideScans Technologie-Validierungs- und -Vermarktungsstrategie

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland - 5. März 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, über die von der Firma RideScan Ltd. (RideScan) erzielten Fortschritte zu berichten.

Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen von Yuchen Wang, einem Absolventen des Masterstudiengangs Wissenschaft und Technologie an der Universität Edinburgh, zur Einführung von globalen Governance-Richtlinien in Zusammenhang mit humanoiden Robotern unterstreichen die Relevanz des Überwachungsansatzes von RideScan für die Schließung einer strukturellen Lücke in der Rechenschaftspflicht über große Jurisdiktionen hinweg. Darin wird betont, dass eine dauerhafte unabhängige Robotertelemetrie und überprüfbare Betriebsdaten sehr wahrscheinlich notwendig sind, um die Überwachung, Sicherheit und Leistung von verkörperten autonomen Systemen zu gewährleisten, die im Umfeld von Menschen eingesetzt werden. Die Studie präsentiert eine mit RideScan abgestimmte Fitbit-for-Robots-Architektur als mögliche technische Grundlage zur Unterstützung der Überprüfbarkeit, Risikoerkennung und klareren Zuordnung von Verantwortlichkeiten im Bereich der humanoiden Roboter, die in die reale menschliche Umgebung Einzug halten. www.ridescan.ai/yu-chen

RideScan hat seine internationale Zusammenarbeit durch die Teilnahme am UK-Japan Global Business Innovation Programme für Robotik und Automatisierung ausgeweitet, um neue Märkte zu erschließen und den Wert der unabhängigen Überwachung und Risikoerkennung in modernen Robotersystemen aufzuzeigen. go.newable.co.uk/InnovateUKGBIP-RoboticsAutomationJapan-Brochure

Durch die Kooperation mit japanischen Robotikherstellern, Systemintegratoren und Interessengruppen auf regulatorischer Ebene unterstützen diese Aktivitäten die Einbindung von kontinuierlicher Robotertelemetrie, Anomalieerkennung und Zuverlässigkeitsbewertung in verschiedene Plattformen und dienen gleichzeitig der Förderung von Handelspartnerschaften innerhalb des japanischen Robotik-Ökosystems.

Ein sogenannter 'Fitbit-for-Robots'-Ansatz, bei dem Roboter kontinuierlich und von unabhängiger Seite in Bezug auf ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung in einem realen Umfeld überwacht werden, gewinnt in der Phase der Produkteinführung in der Praxis, die unsere Portfoliofirmen beschreiten, zunehmend an Bedeutung, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. RideScans Kooperationen in Japan zeugen von der hohen Übereinstimmung, was die Notwendigkeit vertrauenswürdiger und plattformübergreifender Informationen zur Unterstützung einer sicheren Produkteinführung im großen Maßstab betrifft.

RideScans Vermarktungsstrategie in den nächsten drei Jahren besteht darin, die Markteinführung durch Kooperationen mit Integratoren von Robotersystemen auszubauen, über die vertrauensvolle Beziehungen mit Erstausrüstern und Endkunden auf Unternehmensseite aufrechterhalten werden können. Als erstes Integrationsprojekt im Rahmen dieser nicht-exklusiven Strategie hat RideScan eine Partnerschaft mit der Firma POMO Robotics geschlossen, um durch die Einbindung seiner unabhängigen, API-First-Überwachungsplattform in die Automatisierungslösungen von POMO für sicherere, zuverlässigere und skalierbare Roboteranwendungen in Produktionsumgebungen zu sorgen. www.ridescan.ai/pomo

RideScan führt außerdem vertrauliche Gespräche mit rund zehn weiteren Integratoren im Vereinigten Königreich, Europa und Japan und konnte sich bereits seinen ersten bezahlten Einsatz bei einem Unternehmen - einem Integrator von Robotersystemen im Vereinigten Königreich - sichern. Die KI von RideScan wird hier seit 1. Februar 2026 an einem vierbeinigen Inspektionsroboter in einem regulierten Industrieumfeld verwendet.

Unsere Vermarktungsstrategie konzentriert sich darauf, RideScan über Integratoren von Robotersystemen zu skalieren, die bereits vertrauensvolle Beziehungen zu Erstausrüstern und Endkunden auf Unternehmensseite unterhalten, erklärt Dr. Nandakumar, CEO von RideScan. Durch die Einbettung unserer unabhängigen Überwachungs- und Risk-Intelligence-Plattform in gut etablierte Anwendungsbereiche können wir die Akzeptanz und Markteinführung beschleunigen und gleichzeitig die technische Integrität und Interoperabilität gewährleisten. Der Beginn der kostenpflichtigen Bereitstellung auf Unternehmensebene ist ein wichtiger Schritt, der einerseits unsere Vertriebsstrategie validiert und andererseits auch die Nachfrage aus der Praxis nach einer dauerhaften Überprüfung der operativen Leistung von unabhängiger Seite bestätigt.

