Trainer gegen KI: Wer gewinnt im Lauftraining? Podcast gibt überraschende Antwort

Ersetzt KI den Trainer? Die Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak fragt ChatGPT direkt - und die KI gibt selbst zu: Motivation, Empathie und echtes Bauchgefühl kann sie nicht.

Der Plauder Pace Podcast mit Strategiecoach Mathias Priebe und Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak beleuchtet in Folge 8 ein Thema, das viele Läufer, Triathleten und Trainer aktuell beschäftigt: den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Sport. Denn die Frage, ob KI den menschlichen Trainer ablösen kann, wird immer drängender.

In einer offenen, unterhaltsamen Runde gehen Anke und Mathias der Sache auf den Grund. Anke fragt ChatGPT direkt: "Kannst du meinen Job als Trainerin ersetzen?" Die Antwort der KI ist ehrlich und beruhigend: Trainingspläne erstellen, Daten analysieren, Feedback zu Ernährung und Regeneration geben - ja. Aber echte Beziehung aufbauen, Körpersprache und Stimmungen lesen, situativ und empathisch motivieren - nein. Genau das macht Anke als Trainerin unersetzbar. Mathias ergänzt mit seinem Background aus Radio und Media Management und erzählt, wie Digitalisierung früher funktionierte - von Bandmaschinen über erste MP3-Experimente bis hin zu Vorhersagen, die später Wirklichkeit wurden. Er zeigt, warum viele Innovationen zunächst schleppend ankommen und warum der Mensch mit seiner Irrationalität und seinem Entdeckergeist der KI auf ewig überlegen bleibt.

Die beiden lachen gemeinsam über typische KI-Fails, zum Beispiel wenn eine Zusammenfassung einer früheren Folge plötzlich von Blasen und Laufschuhen erzählt, obwohl nie darüber gesprochen wurde. Solche Halluzinationen zeigen klar: KI ist schnell, aber nicht fehlerfrei. Genau deshalb setzen Mathias und Anke KI gezielt ein - nicht als Ersatz, sondern als starken Unterstützer. Mit Deep-Learning-Algorithmen analysieren sie mit ihrer innovativen Software Videomaterial von Läufern präzise: Fußaufsatz, Kniehub, Beckenposition, Armschwung. Das spart Zeit und liefert objektive Daten, die Anke dann mit ihrer Erfahrung und dem persönlichen Gespräch mit dem Athleten kombiniert. Das Ergebnis: bessere, individuellere Trainingspläne und mehr Zeit für genau das, was KI nicht kann - echtes Zuhören und Motivieren.

Besonders spannend wird es, als die beiden den Blick über den reinen Leistungssport hinaus richten. Mit Ganganalysen ließen sich bereits heute Abweichungen im Bewegungsablauf erkennen, die auf neurologische Veränderungen hindeuten können - lange bevor eine Demenz-Diagnose gestellt wird. Ein einfacher Test wie "Gehen und Reden" wird durch KI-gestützte Messungen objektiv und frühzeitig auswertbar. Damit öffnet der Podcast nicht nur für Sportler, sondern auch für Physiotherapeuten, Ärzte und Präventionsinteressierte neue Perspektiven.

Wer selbst ausprobieren möchte, wie KI-gestützte Laufanalyse funktioniert, findet auf myg.de das passende Angebot. Dort gibt es 14 Tage Test-Training mit Anke inklusive Videolaufanalyse - KI-unterstützt und gleichzeitig menschlich begleitet. Die klare Botschaft der Folge lautet: Technik ersetzt nicht den Trainer, sie macht ihn besser. Wer gesund und motiviert ins Ziel kommen will, braucht beides - smarte Algorithmen und einen echten Menschen an seiner Seite.

Der Plauderpace Podcast liefert genau diese Mischung aus fundiertem Wissen, persönlichen Geschichten und praktischen Tipps. Folge 8 ist ein Muss für alle, die sich nicht zwischen Tradition und Zukunft entscheiden wollen, sondern beides clever verbinden möchten.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/5x9H2r6ptp6bTkYIaUwAJ8

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?...

MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen. Mit einer flexiblen Trainingsplattform, persönlicher Betreuung durch erfahrene Coaches und innovativen Technologien wie der sensorlosen Laufanalyse verbindet MyGoal Training® moderne Sportwissenschaft mit digitaler Expertise. Ziel ist es, nachhaltige Erfolge und mehr Lebensqualität durch maßgeschneidertes Training zu ermöglichen.

