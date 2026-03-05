Präzision an 238 Standorten: Das neue TONNIKUM®-Verfahren verbindet KI-Lokalcheck mit menschlicher Intuition - für rechtssichere AVGS-Zuweisungen und maximale Netto-Beratungszeit von der ersten Minute

Die neue Architektur des Gründungserfolgs: Mensch-Maschine-Interaktion für ambitionierte Gründer

HAMM, 5. März 2026 - Während der Beratungsmarkt oft auf standardisierte Gießkannen-Prinzipien setzt, präsentiert das TONNIKUM® eine tiefgreifende Innovation im Bereich der AVGS-geförderten Gründungsunterstützung. Markus Tonn, IHK-Preisträger und Kopf des TONNIKUM®, führt ein dreistufiges Matching-Protokoll ein, das künstliche Intelligenz (KI) und 32 Jahre Markterfahrung in einem hocheffizienten Prozess vereint.

Die Diagnose: Wenn Daten-Silos den Vermittlungserfolg gefährden

"Die reine Suche nach Postleitzahlen reicht für eine nachhaltige Eingliederung nicht aus", erklärt Markus Tonn. "Echte Souveränität entsteht erst, wenn die regionale Verfügbarkeit auf menschliche Resonanz trifft." Viele Gründungsvorhaben leiden unter hohen Abbruchquoten, weil die chemische Passung zwischen Coach und Gründer im Vorfeld vernachlässigt wird. Das TONNIKUM® schließt diese Lücke durch ein industrielles Präzisionsverfahren.

Das Heilmittel: Das 3-Stufen-Protokoll auf avgs-gruendungscoach.de

Das neue System auf der Fachplattform avgs-gruendungscoach.de folgt einer klaren Logik der Effizienz:

--> Stufe - KI-Lokalcheck: Das Tool filtert aus 238 Standorten bundesweit sofort die geografisch passenden Senior-Experten heraus. Dies sichert die vom Gesetzgeber geforderte räumliche Nähe und beschleunigt die administrative Zuweisung für Arbeitsvermittler.

--> Stufe - 300-Sekunden-Resonanz-Audit: In einem exakt getakteten, fünfminütigen Dialog wird mittels selektiver Sprache die fachliche und menschliche Eignung geprüft. Dieser Filter eliminiert Fehlbesetzungen und stellt sicher, dass nur echte Macher in den Prozess eintreten.

--> Stufe - CRM/KI-Deep-Match: Nach bestandenem Audit verknüpft das System die Profildaten mit der TONNIKUM®-Wissensdatenbank. Das Ergebnis ist eine Gründungs-Architektur, die bürokratisches Rauschen minimiert und die Netto-Beratungszeit vollständig auf die strategische Entwicklung polt.

Selektion als Qualitätsmerkmal

Dieser Prozess richtet sich gezielt an ambitionierte Gründer, die Wert auf Tiefe und Qualität legen. "Wir nutzen die KI als digitalen Zwilling meiner jahrzehntelangen Erfahrung, um die Brücke zur unternehmerischen Freiheit belastbar zu bauen", so Tonn. Durch die Methodik wird sichergestellt, dass die eingesetzten Fördermittel (AVGS) eine maximale Wirkung in der Eingliederungsbilanz erzielen.

Über das TONNIKUM®

Das TONNIKUM® ist ein spezialisierter Systemanbieter für Gründungs-Architektur und seit 2012 als geschützte Coachingmarke im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) eingetragen. Das Unternehmen bündelt bundesweite Senior-Expertise und transformiert bürokratische Prozesse in planbaren unternehmerischen Erfolg. Mit einem Netzwerk von über 60 Experten an 238 Standorten sichert das TONNIKUM® die Qualität von Tragfähigkeitsprüfungen und die nachhaltige berufliche Integration in die Selbstständigkeit.

Interessierte Vermittlungsfachkräfte und Gründer finden das neue Matching-System unter:

https://avgs-gruendungscoach.de/

Pressekontakt & Ansprechpartner: Markus Tonn (Inhaber)

Lupinenweg 8 | 59071 Hamm

Telefon: 02381 - 928 35 22

E-Mail: info@tonnikum.de

Keywords: Markus Tonn, TONNIKUM, KI-Gründung, AVGS-Matching, Gründungsberatung Hamm, VERBIS Dokumentationshilfe, 300-Sekunden-Audit, Existenzgründung 2026, Senior-Experten Netzwerk, Coaching Architektur.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater - wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

Pressekontakt:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de