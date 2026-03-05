Hydraulikpressen von Wickert für die Fertigung sicherheitsrelevanter Komponenten in der Rüstungsindustrie

· Jahrelange Erfahrung

Landau/Pfalz, den 5. März 2025. Wickert Maschinenbau sieht sich für die Fertigung von sicherheitsrelevanten Komponenten in der Verteidigungsindustrie gut aufgestellt. Das Pfälzer Familienunternehmen entwickelt und fertigt seit vielen Jahren für Rüstungskunden Gesamtsysteme aus hydraulischen Composite-Pressen mit automatisierter Be- und Entladung und effizienter Temperierung.

Steve Büchner, Vertriebsingenieur, betont: „Wir genießen seit vielen Jahren das Vertrauen von Rüstungskunden, die auf unseren hochpräzisen Pressensystemen komplexe sicherheitsrelevante Bauteile fertigen und sehr zufrieden sind.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Anlagen sind für die Verarbeitung von zahlreichen Duroplasten und Thermoplasten einsetzbar. Dazu gehören beispielsweise faserverstärkte Composite-Hochleistungswerkstoffe wie Aramide sowie High-Performance-Polyethylene wie PEEK, PTFE und UHMWPE (Ultrahochmolekulares Polyethylen). Oft werden sie zusammen mit Glas-, Keramik- und Metallfasern aus Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Borkarbid, Aluminium und Panzerstahl in Composite-Pressen erhitzt und zu Faserverbundplatten verpresst.

Kunden fertigen auf den Pressensystemen von Wickert unter anderem Panzerungen zum Schutz von zivilen und militärischen Fahrzeugen, Schiffen und Fluggeräten vor Beschuss. Die Anlagen eignen sich gleichermaßen für die Herstellung von ballistischen Schutzplatten zum Personenschutz wie beispielsweise Helme und Schilde.

Alle Pressensysteme werden in Deutschland kundenspezifisch gefertigt

Sämtliche hydraulischen Composite-Pressen entwickelt und fertigt Wickert nach kundenspezifischen Anforderungen am Unternehmenssitz in Landau. Sie sind modular aufgebaut und werden hinsichtlich Presskraft, Temperierkonzept und Automatisierung den individuellen Erfordernissen angepasst. Die Maschinen werden exakt auf die gewünschten Werkzeuge hin konzipiert oder – bei entsprechenden Geheimhaltungsvorgaben – so vorbereitet, dass der Kunde sie selber anpassen kann.

Zahlreiche Gestaltungsoptionen

Bei der Auslegung der Pressensysteme bietet das Unternehmen seinen Kunden eine große Vielfalt an Optionen. Verarbeitungstemperaturen bis 500 °C sind ebenso möglich wie frei wählbare Presskräfte bis über 100.000 kN, die sich in wenigen Sekunden aufbauen.

Auf Wunsch lassen sich Aufheizraten von 55 Kelvin pro Minute und Abkühlgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kelvin pro Minute erreichen. Alle Anlagen zeichnen sich durch eine große Temperaturhomogenität mit einer Abweichung von weniger als fünf Grad über die gesamte Pressfläche aus.

Die Abmessungen der Pressen und ihrer Präzisionsheizplatten können ebenfalls frei gewählt werden. Zu den herausragenden Eigenschaften zählt die Präzision der Anlagen mit Planparallelitäten unter 0,1?mm bei einem maximalen Seitenversatz von 0,02?mm.

Hohe Produktivität

Durch ein smartes Design sowie die schnelle Druck- und Temperaturregelung kann Energie eingespart und der Produktionszyklus verkürzt werden. Das steigert die Ausbringung und macht Hersteller flexibler in der Auftragsabwicklung.

Auf Wunsch umfassen die Pressensysteme Automatisierungslösungen einschließlich des Rohmaterialhandlings, der Pressenbedienung, Entnahme und Nachbearbeitung. Die Planung übernimmt eine eigene Entwicklungsabteilung, die individuelle Konzepte für Automation und Sonderlösungen konzipiert. Dadurch lassen sich Anlagen mit einer durchgängig automatisierten Produktion realisieren.

Außerdem können Pressen und Peripheriekomponenten mit weiteren Anlagenteilnehmern und übergeordneten Prozessleitsystemen im Sinne einer Smart-Factory vernetzt werden.

Komplettanlage aus einer Hand

Wickert übernimmt auf Wunsch als Generalunternehmer die gesamte Projektabwicklung von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der weltweite Service umfasst Fernwartung in Echtzeit und Vor-Ort-Support.





Über die Wickert Maschinenbau GmbH

Die Wickert Maschinenbau GmbH ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Landau/Pfalz. Sie entwickelt und fertigt komplexe, vollautomatische Anlagen, in die ihre hydraulischen Pressen integriert werden. Alle Maschinen und Anlagen sind modular aufgebaut, mit Presskräften zwischen 20 und 100.000 kN verfügbar und werden jeweils kundenspezifisch parametriert. Eingesetzt werden sie zur Verarbeitung von Elastomeren, Composites, Kunststoffen und Pulvermaterialien.

Die Anwendungen sind vielfältig. Die pharmazeutische Industrie, die Medizin-, Luft- und Raumfahrttechnik verwenden Wickert-Pressen genauso wie Unternehmen aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Daneben finden sich die Anlagen bei Produzenten von sicherheitsrelevanten Komponenten im Fahrzeugbau und in der E-Mobilität sowie in Laboren und Forschungseinrichtungen.

Wickert fertigt ausschließlich in Landau/Pfalz, von wo aus es seine Kunden in Europa, Amerika und Asien beliefert. 2024 erzielten 200 Mitarbeiter rund 47 Mio. € Umsatz.



