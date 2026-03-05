Zeit zum Schmökern: Bücher für die Ostertage

Was gibt es Schöneres, als die freien Ostertage mit einem guten Buch in der Hand zu genießen? Und natürlich machen sich diese Werke auch gut als Geschenk.

Der Schrei der Elster

Man schreibt das Jahr 1632, und die Pest wütet in Europa. Während die Menschen in den Ballungszentren der großen Städte dahinsiechen, suchen Regierung, Kirche und Gesellschaft nach Schuldigen. Jeder, der sich von der Masse unterscheidet, gerät schnell in Verdacht und somit in Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Sogenannte Hexenprozesse zwingen unschuldige Menschen unter unerträglicher Folter, falsche Geständnisse abzulegen. Betroffen sind in erster Linie jene Frauen, deren einziges Vergehen darin besteht, sich mit Kräutern und Heilsalben auszukennen oder die Zukunft vorhersehen zu können. Es ist das Zeitalter der Inquisition, die über Jahrhunderte hinweg ihre blutigen Opfer fordern soll.

Die Heilerin Brunhilde gerät in den Verdacht der Hexerei und muss mit ihrer Tochter Maria aus der Stadt fliehen. Beim fahrenden Volk finden sie Unterschlupf, doch schon bald sollen sich Marias Albträume auf grauenhafte Weise erfüllen.

ISBN-13: 978-3753416397

Gedankenkarussell - Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in "Gedankenkarussell - Eine literarische Reise" mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Sinfonie der Herzen (Alles wird gut ... 5)

Wohl dem, der wahre Freunde hat, die immer zu ihm stehen und für ihn da sind.

Christine, Oliver, Lydia und Jutta haben erst beim zweiten Anlauf ihr Glück gefunden und auch nur, weil sich ihre langjährige Freundschaft bewährt hat.

Die negativen Einflüsse, denen sie jahrelang ausgesetzt waren, konnten sie unterdessen gemeinsam überwinden.

Die Hoffnung auf Zufriedenheit sowie ein glückliches Familienleben gaben sie nie auf, standen sich mit Rat und Tat zur Seite und haben nun ihre Ziele erreicht.

Nach dem Chaos der Vergangenheit hat das Schicksal eine ganz besondere Melodie für sie komponiert ~ die Sinfonie der Herzen

ISBN-13:? 978-1983268243

Warum verschweigt ihr die Wahrheit

Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Ein Familiengeheimnis, ein demenzkranker Vater, eine traumatisierte Tochter. Keine leichte Lektüre, jedoch gibt es auch viele schöne Momente und die Liebe kommt ebenfalls nicht zu kurz. Lena, seit ihrer Kindheit traumatisiert, ebenso wie ihr Vater, der an Demenz erkrankt ist. Lena leidet unter Alpträume, deren Gründe ihre Eltern kennen. Doch sie schweigen. Die Erkrankung Ihres Vaters nimmt zu und er kann sich an viele Begebenheiten nicht mehr erinnern, so scheint es zunächst. Lena ist verärgert über die Geheimniskrämerei ihrer Eltern und braucht ein paar Tage Urlaub. Sie lernt Elias kennen und lieben. Er und ihre Freundin Angela sind die einzigen Menschen, denen sie vertraut. Ein schwarz gekleideter Mann, von dem Lena immer wieder träumt, macht ihr Angst. Nach Rückkehr ihres Urlaubs wird sie von diesem Mann entführt. Das Drama spitzt sich zu. Wird sie aus dieser Situation einen Ausweg finden? Wird sie Elias wiedersehen? Und wird ihre Mutter endlich ihr Schweigen brechen? Spannend, dramatisch, voller Liebe und Freundschaft.

ISBN-13: 978-3759859679

Das Tagebuch

Der Privatdetektiv Bruno Feldmann macht einen längeren Urlaub am Ijsselmeer. Dort bittet ihn Angela Heine, die ebenfalls mit ihrer Tochter Urlaub dort macht, um Hilfe. Sie berichtet von einem Tagebuch, dass ihr anonym zugestellt worden war. Darin geht es um ominöse, verbrecherische Vorkommnisse während einer archäologischen Ausgrabung in Kenia, die zwölf Jahre zuvor stattgefunden hat. Darin verwickelt ist ihr neuer Chef. Angela wurde bereits bedroht und lebt seitdem in Angst um sich und ihre Tochter. Ihre Freundin Yvonne, die auf ihre Bitte hin diese Geschichte recherchiert hat, ist seitdem spurlos verschwunden. Bruno nimmt den Fall zögernd an. Hilfe bekommt er von dem Journalisten Zachary Poel, der mit seinem Hund Rokko auf Europareise ist. Doch die Täter von damals tun alles, damit ihre Tat nicht auffliegt und sie sind näher, als gedacht.

ISBN-13:? 978-3819274756

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/