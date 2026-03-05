Gemeinsam Barrieren abbauen!

Ennepetal baut an einer inklusiven Zukunft – Stein für Stein. Der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Ennepetal hat das Projekt „Bunte Steine für Barrierefreiheit“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, mit vereinten Kräften einen sichtbaren und wirkungsvollen Beitrag zur Barrierefreiheit im Stadtgebiet zu leisten.

Kleine Stufen am Eingang vieler Geschäfte sind für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwagen ein unüberwindbares Hindernis. Das gilt es zu ändern, denn diese Auffahrhilfen sind leicht und flexibel, können individuell platziert werden und sind zugleich ein farbenfroher Blickfang, der zum Nachdenken anregt. Und man setzt ein sichtbares Zeichen, dass jeder Mensch willkommen ist, ungeachtet seiner Mobilität.

Egal ob groß oder klein, bunt oder grau – jeder noch so kleine Stein baut mit und bringt uns dem Ziel näher! Gesucht werden Lego Basic-Steine (breit, schmal, flach) in allen Größen und Farben. Wenn solche Steine bei Ihnen im Keller oder auf dem Dachboden schlummern und nur Staub ansetzen, wäre es toll, wenn Sie sie uns für dieses Projekt zur Verfügung stellen würden. Denn jeder einzelne Stein zählt und hilft dabei, Barrieren abzubauen.

Für weitere Informationen und Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Britta Kummer

1. Stellv. Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung

E-Mail: info.britta-kummer@t-online.de

I. Rose,

Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Ennepetal

E-Mail: irose@ennepetal.de