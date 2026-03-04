Isole e Olena präsentiert den Chardonnay 2024

Isole e Olena präsentiert den Jahrgang 2024

CHARDONNAY IGT TOSCANA

Immer wieder überraschend

Intuition, Historie und geeignete Böden sind der rote Faden im Ausdruck des Chardonnays von Isole e Olena, einem Wein, in dem Strenge und Verführungskraft miteinander verschmelzen. Dieser IGT Toscana verdankt seine Entstehung der Begegnung zweier Welten – dem Gebiet des Chianti Classico und der Rebsorte Chardonnay –, die hier eine authentische Synthese eingehen.

Auf sechs Hektar von Wald umgebenen Weinbergen mit Ausrichtung nach Norden auf einer Höhe von mehr als 400 Metern wachsen die Trauben für diesen Wein. Die Böden sind typisch für das Chianti Classico, eine Mischung aus Kalkstein, Mergel und Galestro, die Vision ging jedoch immer über dessen übliche Grenzen hinaus. Jahrgang für Jahrgang zeigte dieser reine Chardonnay, dass das Gebiet des Chianti Classico auch großartige, ausdrucksstarke Weißweine hervorbringen kann, die mit Identität, Emotion und Langlebigkeit beeindrucken und den speziellen Charakter jedes Jahrgangs deutlich zum Ausdruck bringen.

2024 war ein strahlendes und abwechslungsreiches Jahr. Auf einen milden Winter mit geringen Niederschlägen folgte ein regnerischer Frühling mit normalen Temperaturen. Der Sommer war kühler als in den Vorjahren und von etwas mehr Regen begleitet, was eine ausgewogene Vegetationsphase begünstigte und gesunde und perfekt gereifte Trauben hervorbrachte. Die Lese, die zwischen dem 27. August und dem 15. September stattfand, lieferte dem Weingut intakte Trauben mit einer ausgeprägten aromatischen Finesse. Die Vinifizierung erfolgte in kleinen Holzfässern, von denen nur 30 % neu waren, gefolgt von einer etwa zehnmonatigen Reifung auf der Feinhefe.

Das Ergebnis ist ein Wein von großer Ausgewogenheit, in dem Frische und Tiefe auf natürliche Weise miteinander harmonieren. Anfang 2026 wird dieser weiße Vertreter der Philosophie von Isole e Olena in einer Auflage von nur 22.000 Flaschen à 0,75 l und 500 Magnumflaschen den Keller des Weinguts verlassen.

***

Isole e Olena ist eine der historischen Marken des Chianti Classico. Paolo De Marchi war der Gründer dieses Weinguts, das sich im Laufe der Jahre durch Eleganz und Nonkonformismus auszeichnete. Dieses Erbe wurde nun von der französischen Gruppe EPI und dem technischen Direktor Emanuele Reolon übernommen, der es mit derselben Philosophie und Qualitätsorientierung weiterführt. Der Betrieb liegt im westlichen Teil der Appellation, in San Donato in Poggio, und verfügt über 56 Hektar Weinberge in 300 bis 500 Metern Höhe. An der Spitze des Sortiments steht Cepparello, ein sortenreiner Sangiovese, dessen erster Jahrgang 1980 als einer der ersten Supertuscans die Geschichte des italienischen Weins mitgeschrieben hat. Dieser Pioniergeist hat die önologische Forschung von Isole e Olena stets begleitet, die im Laufe der Jahrzehnte die „Qualität in Evolution!“ zu ihrem Leitbild gemacht hat. Das Sortiment umfasst neben dem Chianti Classico auch den Vin Santo, ein echtes Muss für Liebhaber dieses Weintyps, und im Bereich der internationalen Rebsorten den Syrah, den Cabernet Sauvignon und den Chardonnay.