Führung zeigt sich auch im Umgang mit Niederlagen

Leadership bedeutet, Haltung zu bewahren: Respekt vor demokratischen Entscheidungen. Respekt vor Menschen, die Verantwortung übernehmen und Respekt vor dem politischen Gegenüber.

Wahlen bringen Klarheit. Manchmal bestätigen sie Erwartungen, manchmal nicht.

Der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Teterow gehört zur zweiten Kategorie. Enrico Malow hat mit 11,2 Prozent der Stimmen den vierten Platz erreicht. Das ist ein demokratisches Ergebnis - und damit zunächst einmal zu respektieren.

Was mich in solchen Momenten besonders interessiert, ist nicht das Ergebnis selbst, sondern der Umgang damit.

In meinen Vorträgen über Führung, Entscheidung und Verantwortung spreche ich oft darüber, dass Leadership nicht nur im Erfolg sichtbar wird. Führung zeigt sich gerade dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Wie sprechen wir über Menschen, die sich einer Wahl gestellt haben? Wie gehen Organisationen mit Niederlagen um? Und wie respektvoll bleiben wir im politischen Wettbewerb?

Wer kandidiert, geht ein persönliches Risiko ein. Er stellt sich öffentlich zur Bewertung - mit seiner Erfahrung, seiner Biografie und seinen Entscheidungen. Das verdient Respekt, unabhängig vom Wahlergebnis.

Leadership bedeutet in solchen Situationen, Haltung zu bewahren:

Respekt vor demokratischen Entscheidungen.

Respekt vor Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Und Respekt vor dem politischen Gegenüber.

Autorität entsteht nicht durch Lautstärke. Sie entsteht durch Würde im Umgang miteinander und don´t forget: Demokratie lebt nicht nur vom Wettbewerb - sondern auch vom Stil, mit dem wir ihn führen.

Gerade in Zeiten emotionaler Debatten ist es entscheidend, sich daran zu erinnern: Führung zeigt sich nicht nur im Gewinnen. Führung zeigt sich im Charakter.

Ein persönlicher Gedanke

Als Speakerin für Leadership, Entscheidung und Verantwortung beschäftige ich mich täglich mit der Frage, wie Organisationen und Menschen mit Druck, Konflikten und Niederlagen umgehen. Gerade dort entscheidet sich, welche Kultur wirklich gelebt wird.

Denn Führung beginnt nicht beim Wahlsieg und endet nicht mit einem solchen.

Führung liegt im respektvollen Umgang miteinander, egal, welchen Platz man erreicht hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

braintreeacademy

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 01637596090

web ..: https://sandraweckert.de/speaking

email : sandra@sandraweckert.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt "48 Könige" deutschlandweit bekannt - einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung - authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

Pressekontakt:

braintreeacademy

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

fon ..: 01637596090

email : sandra@sandraweckert.de