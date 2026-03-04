Starke Partnerschaft für den polnischen Offshore-Markt: Omexom in Deutschland und OCE schließen Kooperationsvereinbarung

Neue Partnerschaft verbindet umfassende lokale Marktkenntnisse mit hoher Expertise im technischen Projektmanagement. Ziel ist es, den Betrieb und die Instandhaltung neuer Offshore-Windkraftprojekte in Polen schneller und effizienter zu gestalten.

Omexom in Deutschland hat mit Ocean Connect Energy (OCE) eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Ziel ist es, das Know-how beider Unternehmen in der Beratung und Planung von Offshore-Windkraftprojekten in Polen zu bündeln. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Projektentwicklungsphase. Darüber hinaus umfasst die Kooperation auch spätere Phasen von der Inbetriebnahme bis zu Betriebs- und Instandhaltungsleistungen (O&M). Aktuelle und zukünftige Offshore-Projekte in Polen sollen so beschleunigt und effizienter vorangetrieben werden, einschließlich einer optimierten Betriebsführung. Langfristig stärkt das die energiepolitische Unabhängigkeit Polens und verbessert seine Klimabilanz.

Ocean Connect Energy ist ein Entwicklungsdienstleister mit Fokus auf Planung und Vorbereitung von Offshore-Windkraft- und Energieprojekten. Das 2023 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Warschau mit weiteren Niederlassungen in Europa und Nordamerika. OCE verbindet fundierte Erfahrung in der Projektentwicklung mit umfassender Kenntnis lokaler Märkte und regionaler Anforderungen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Interessen von Share- und Stakeholdern gleichermaßen, integriert deren Ansprüche frühzeitig in die Projektplanung und sorgt für einen strukturierten Ausgleich unterschiedlicher Interessen. So entwickelt OCE Projekte zielgerichtet und treibt sie effizient voran.

„Mit OCE haben wir einen idealen Partner, der umfassende Kenntnisse des polnischen Marktes mitbringt. Insbesondere der kollaborative Ansatz des Unternehmens stellt sicher, dass die Interessen und Bedürfnisse aller Zielgruppen bestmöglich in Einklang gebracht werden. Das daraus entstehende Vertrauen führt zu einem breiten Konsens und erleichtert Genehmigungsverfahren. Das schafft die Grundlage für eine zügige Projektumsetzung“, so Irina Lucke, Geschäftsführerin und Leiterin der Business Area Offshore bei Omexom Deutschland. „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit OCE, um gemeinsam den Ausbau der Offshore-Windkraft in Polen gezielt voranzutreiben.“

Die Zusammenarbeit von Omexom, der Marke von VINCI Energies für Energieinfrastrukturen, und OCE ist projektbezogen und stufenweise angelegt: OCE verantwortet insbesondere die frühe Phase der Projektentwicklung einschließlich erster Machbarkeitsstudien. Omexom steigt dann bei der weiterführenden Projektplanung ein und begleitet auf Basis seiner langjährigen Erfahrung den gesamten Lebenszyklus eines Offshore-Projekts – von Beratung und Engineering über Betrieb und Management bis zu Instandhaltung und Sicherheitstrainings.

„Die langjährige Erfahrung und das Know-how von Omexom bilden ein starkes Fundament, um bereits zu Beginn der Planung alle technischen Herausforderungen von Offshore-Windkraftprojekten umfassend zu berücksichtigen. Das erleichtert und optimiert zugleich alle anderen Projektphasen und steigert die Effizienz dank reibungsloser Abläufe“, sagt Anna Barcikowska, Managing Director OCE. „Wir begrüßen die Kooperation mit Omexom und freuen uns auf gemeinsame Projekte, die den Ausbau einer zuverlässigen und klimaneutralen Energieversorgung in Polen voranbringen.“

Über Omexom:

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energieinfrastrukturen. Omexom unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: vom Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und das bis zum Stromzähler des Endverbrauchers einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden und Kommunen.

In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die Deutsche Bahn tätig. Mit 4.500 Mitarbeiter:innen in 87 Business Units erzielte Omexom Deutschland einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2024.

www.omexom.de

Über Ocean Connect Enery:

Ocean Connect Energy (OCE) ist ein auf die Entwicklung von Offshore-Projekten spezialisiertes Unternehmen. Das Team setzt sich aus erfahrenen Fachleuten der Offshore-Windbranche sowie der zugehörigen Lieferkette zusammen und verfügt insgesamt über mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich der Offshore-Windenergie.

OCE begleitet Projekte von der ersten Initiierung bis zur erfolgreichen Umsetzung zentraler Meilensteine. Dazu zählen unter anderem die Vorbereitung und Teilnahme an Ausschreibungen, die Sicherung von Projektflächen, Umwelt- und Baugenehmigungen, finale Investitionsentscheidungen (FID) sowie die Aufnahme des kommerziellen Betriebs (COD).

Mit einem klaren Fokus auf regionale Entwicklung und Einbindung lokaler Akteure nutzt Ocean Connect Energy seine Netzwerke und Erfahrungen, um Projektakzeptanz, langfristige Stabilität und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Das Unternehmen verbindet etablierte Entwicklungsstandards mit innovativen Lösungsansätzen, um auf lokale Rahmenbedingungen flexibel zu reagieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Mehrwerte gezielt in den Regionen zu schaffen, in denen es tätig ist.

www.oceanconnectenergy.com

Pressekontakt

Inna Tereschenko

omexom@psmw.de