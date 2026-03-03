Wesentliche Ressourcenaufwertung: 75 %ige Erhöhung der Mineralressource für das Araxá Seltene-Erden-Niobium-Projekt, Brasilien

Signifikante Erhöhung sowohl der Ressourcenklassifizierung als auch der Gesamttonnage, welche den Tier-1-Status des Araxá-Projekts bestätigt

- 75 %ige Erhöhung der Mineralressourcenschätzung (MRE) auf eine neue Gesamt-MRE von 70,91 Mt @ 4,06 % TREO und 0,62 % NbO bei einem Cut-off-Gehalt von 2 % TREO.

- Steigerung des Ressourcenvertrauens durch eine 218 %ige Erhöhung in der Kategorie Gemessen & Angezeigt auf 29,49 Mt @ 4,56 % TREO und 0,75 % NbO, wodurch eine starke Grundlage für belastbare Wirtschaftlichkeitsstudien geschaffen wird.

- Erhöhte Inferred-Ressourcenkategorie wächst auf 41,42 Mt und bietet eine große Basis für weitere Ressourcenabgrenzungsbohrungen, um schnell zusätzliche Gemessen & Angezeigt-Ressourcen zu liefern.

- Wesentliches Aufwärtspotenzial für die MRE: Starkes Potenzial für weitere Ressourcenerhöhungen:

o 44 abgeschlossene Erweiterungsbohrungen sind noch nicht in der neuen MRE enthalten, weitere 50 Bohrungen sind in den nächsten zwei Monaten geplant.

o East-Araxá-Entdeckung - gemacht im September 2025 mit Abschnitten, die 48 m @ 5,71 % TREO ab 2 m umfassen - ist noch nicht in der neuen MRE enthalten.

- Die neue MRE wurde von der erstklassigen unabhängigen Beratungsgesellschaft SRK Consulting modelliert:

- Zusätzliche Niobium-Ressourcentonnen von 24,5 Mt bei Modellierung der Ressource mit einem Cut-off-Gehalt von 0,2 % NbO (siehe Tabelle 2 auf Seite 4 unten).

- Die MRE liegt größtenteils innerhalb der oberen 120 m ab Oberfläche (verwittertes Profil).

3. März 2026 - IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, eine wesentliche Erhöhung der Größe und Qualität der MRE bei seinem zu 100 % im Eigentum befindlichen Araxá-Projekt bekannt zu geben, was den Tier-1-Status der Seltene-Erden- und Niobium-Lagerstätte in der weltweit führenden Niobium-produzierenden Region bestätigt.

Abbildung 1 oben ist ein 3D-Blockmodell der neuen MRE und hebt die signifikante Erweiterung hervor, insbesondere nach Norden und Westen. Die Mineralisierung wird so modelliert, dass sie an der Oberfläche beginnt und sich bis in eine Tiefe von 120 m bis 160 m unter der Oberfläche erstreckt.

Die MRE bleibt in alle Richtungen offen, einschließlich in der Tiefe, und bietet Potenzial für weitere Bohrungen, um der Ressource signifikantes Volumen hinzuzufügen. 100 % der Ressource in den oberen 120 m sind innerhalb des verwitterten Profils begrenzt - dies umfasst eine Mineralisierung, die frei grabbar ist, was das Potenzial für kostengünstigen Tagebau unterstützt. Ein Teil der Mineralressource tritt unterhalb von 120 m im frischen Gestein auf, wo bergbauliche Annahmen im Rahmen zukünftiger technischer Studien bewertet werden.

John Prineas, Executive Chairman von St George, kommentierte:

Die heutige Ankündigung einer so bedeutenden Aufwertung der Größe und Qualität der Ressource bei Araxá ist ein Meilenstein in der Geschichte von St George, da sie den Weltklasse-Charakter unseres Flaggschiff-Assets bestätigt.

Diese neue Mineralressourcenschätzung beim Araxá-Projekt ist nun im Vergleich zur Größe und zum Umfang von Seltene-Erden- und Niobium-Lagerstätten im Besitz einiger der weltweit größten börsennotierten Bergbauunternehmen, darunter MP Materials (NYSE: MP) und Lynas Rare Earths (ASX: LYC), noch günstiger positioniert.

Was diese aufgewertete MRE ebenfalls bewirkt, ist die Bestätigung von Araxás herausragender Position als eine der weltweit vielversprechendsten kurzfristigen Entwicklungsgelegenheiten für Seltene Erden und Niobium zu einem Zeitpunkt, an dem die westliche Welt, angeführt von der Trump-Administration in den USA, aktiv am Aufbau neuer und sicherer Lieferketten für kritische strategische Mineralien arbeitet.

Diese MRE-Aufwertung ist daher ein außergewöhnliches Ergebnis für unsere Aktionäre und bestätigt unser Engagement, erheblich in den Boden bei Araxá zu investieren, um ein aggressives und vollständig finanziertes Bohrprogramm durchzuführen - das heute rund um die Uhr weiterläuft - welches historische Bohrdaten bestätigt, die bekannten Mineralisierungszonen erweitert und neue Entdeckungen geliefert hat, wie etwa East Araxá.

Die neue MRE - und die signifikante Erhöhung des Anteils der Ressource in der Kategorie Gemessen & Angezeigt - reduziert das Projektrisiko erheblich und wird unsere Wirtschaftlichkeitsstudien zu einer potenziellen Bergbauentwicklung untermauern.

St George baut eine enorme Dynamik in Richtung seines Ziels auf, ein weltweit bedeutender Produzent von Niobium und Seltenen Erden zu werden. Die beneidenswerte Lage des Projekts in einer Region mit einer langen Geschichte der kommerziellen Niobiumproduktion, Zugang zu bestehender Infrastruktur und Verfügbarkeit einer erfahrenen Belegschaft unterstützen unser Ziel nachdrücklich, die Entwicklung bei Araxá zu beschleunigen und sein Weltklasse-Potenzial sicher und nachhaltig zu erschließen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 43-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03063839-6A1314509&v=undefined

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts. Araxá ist ein risikoarmes, potenziell erstklassiges Projekt in Minas Gerais, Brasilien, das sich angrenzend an die weltweit führenden Niobium-Bergbaubetriebe von CBMM befindet.

Die Region rund um das Araxá-Projekt verfügt über eine lange Geschichte der kommerziellen Niobiumproduktion und bietet Zugang zu Infrastruktur sowie zu qualifizierten Arbeitskräften. St George hat staatliche Unterstützung für beschleunigte Projektgenehmigungen ausgehandelt und ein äußerst erfahrenes Team im Land zusammengestellt sowie Beziehungen zu wichtigen Parteien und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

Zur Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited autorisiert.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der sachverständigen Person - Mineralressourcenschätzung:

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Rodney Brown, einer sachverständigen Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, geprüft und zusammengestellt wurden, und stellen diese angemessen dar.

Herr Rodney Brown ist Corporate Consultant bei SRK Consulting Australasia, einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- & Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde.

Herr Rodney Brown verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten, um als sachverständige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Brown stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Erklärung der sachverständigen Person - Explorationsergebnisse:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso, einer sachverständigen Person und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden.

Herr Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und hält vom Unternehmen ausgegebene Leistungsrechte.

Herr Basso verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten, um als sachverständige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Erklärung der sachverständigen Person - zuvor veröffentlichte Informationen

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Carlos Silva, Senior-Geologe bei GE21 Consultoria Mineral und sachverständige Person sowie Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft wurden, und stellen diese angemessen dar.

GE21 ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten, um als sachverständige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die aus den folgenden Berichten entnommen wurden, welche auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

6. August 2024 - Acquisition of High-Grade Araxá Niobium Project

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in ursprünglichen Marktmitteilungen, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachverständigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und der Unternehmensleitung liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind die Verwendung der Wörter könnte, könnte, glaubt, schätzt, strebt an, erwartet oder beabsichtigt und andere ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung voraussichtlich eintreten werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Listing-Regeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen mitzuteilen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt. Das Dokument enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung aktuell sind.

Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form abgefasst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Umfassendheit. Empfänger sollten sie nicht als Anlageberatung betrachten, da sie weder Ihre Anlageziele noch Ihre finanzielle Situation oder Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Investition angemessen ist.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Anforderungen verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer eigenen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da ein Versäumnis hierzu zu einem Verstoß gegen Wertpapiergesetze in dieser Rechtsordnung führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen; die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen bestimmter Investitionen für bestimmte Personen gedacht.

Empfänger sollten professionelle Beratung einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition angemessen ist. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen gehört. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Unternehmen), deren Organe oder Mitarbeiter keine Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) dadurch entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder von einem Handeln absieht.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03063839-6A1314509&v=undefined

