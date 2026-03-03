Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) durchörtert in der Main Zone weitere Abschnitte mit massiver ant

Vancouver, Kanada - 3. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das 10.000 Bohrmeter umfassende Bohrprogramm in vollem Gange ist und im Bereich der Main Zone laufend Abschnitte mit einer massiven antimonhaltigen Stibnitmineralisierung durchörtert werden.

Highlights

- Die Bohrungen in der Main Zone werden fortgesetzt, wobei die massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung sowohl vom Osten als auch vom Westen her durchörtert wird.

- Die Bohrungen in der westlich gelegenen Marcus Zone wurden bereits eingeleitet und werden sich auf den bereits durchteuften antimonführenden Stibnit in einer Tiefe zwischen 75 und 100 Metern unterhalb der durch Grabungen erschlossenen Entdeckung Discovery Boulder (siehe Pressemitteilung vom 9. Februar 2026) konzentrieren.

- Geologische Beschreibungen der Mineralisierungszonen in zwei der Bohrlöcher, die vom Westen her in die Main Zone getrieben wurden, werden zum Vergleich dargestellt. In beiden wurde eine Stibnitmineralisierung durchteuft.

- Bis dato wurden im Rahmen von Definitionsbohrungen insgesamt 4.000 Bohrmeter des 10.000 Meter umfassenden Programms absolviert.

- Die zukünftige Exploration in Form von Grabungen wird sich auf zwei Gebiete konzentrieren, in denen bei früheren Probenahmen antimonführender Stibnit nachgewiesen wurde, die jedoch noch nicht umfassend erkundet wurden.

- Eine dritte Bohranlage wurde zum Standort verbracht, um die Definitionsbohrungen zu beschleunigen.

Die Definitionsbohrungen im Bereich der Main Zone, einschließlich der vom Westen her vorgetriebenen Löcher, haben mittlerweile ein Volumen von 4.000 Metern erreicht.

Die Mineralisierung, die im Zuge der von Westen her in die Main Zone vorgetriebenen Bohrungen angetroffen wurde, beinhaltet massiven antimonführenden Stibnit sowie Stibnitgänge in stark alteriertem Sedimentgestein (Abbildung 1 und Abbildung 2).

Antimony_030326_de_Prcom.001

Abbildung 1. Massiver Stibnit und Stibnitäderchen (Erzschnüre) in Bohrloch BHW-26-03. Beachten Sie die dunkleren Bereiche, in denen Stibnit enthalten ist, vor allem zwischen Meter 80 und 86. Beachten Sie auch die stark alterierte Zone ab etwa Meter 77 bis Meter 89, in der Stibnit angetroffen wurde.

Antimony_030326_de_Prcom.002

Abbildung 2: Massiver antimonführender Stibnit und Stibnitäderchen (Erzschnüre) in alteriertem Gestein in Bohrloch BHW-26-04. Beachten Sie die Stibnitmineralisierung zwischen Meter 113 und Meter 120.

Antimony_030326_de_Prcom.003

Abbildung 3: Standort der geplanten Bohrungen im Bereich der neu entdeckten Mineralisierung im Westen (Marcus Zone). Beachten Sie den Standort der Grabung mit antimonführendem Stibnit (in grau) und den ursprünglichen Standort der Entdeckung Discovery Boulder (Stern).

Das Programm mit Grabungen und Probenahmen, das zu einer sehr erfolgreichen Entdeckung und Abgrenzung von antimonführendem Stibnit geführt hat, wird in einen Bereich zwischen der Main Zone und der South Zone verlagert, wo ein im Zuge der Grabungen festgestelltes Stibnitvorkommen untersucht werden soll, das noch nicht umfassend exploriert wurde. Dieser Bereich wurde als Central Zone benannt (siehe Abbildung 3).

Im Jahr 2010 wurde im Zuge von Grabungen in der Central Zone ein 8,18 Meter mächtiger Abschnitt mit 2,90 % Sb angetroffen, in dem auf 1,75 Metern 5,79 % Sb und auf 1,53 Metern 8,47 % Sb enthalten ist. Diese Mineralisierungszone soll in den nächsten zwei Wochen durch Grabungen und Probenahmen bestätigt und erweitert werden. Anschließend werden Bohrungen durchgeführt.

Die Neuentdeckungen unserer Feldmannschaft auf dem Konzessionsgelände sind Teil unseres Explorationsprogramms 2026, das in Verbindung mit den Definitionsbohrungen über 10.000 Meter in der Main Zone durchgeführt wird. Aufgrund der ausgedehnten Mineralisierung, die bisher angetroffen wurde, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zone eine bedeutende Antimonmineralisierung beherbergt.

Das Explorationsprogramm 2026 auf dem erweiterten Konzessionsgelände, das durch die Einbindung von Claims westlich, südlich und östlich des ursprünglichen Konzessionsgebiets mittlerweile eine Fläche von über 2.000 Hektar umfasst, wird die Entnahme von Bodenproben sowie Proben aus Schürfungen und Grabungen beinhalten. Derzeit wird gemeinsam mit geophysikalischen Beratern geprüft, ob die Durchführung einer geophysikalischen Flugmessung von Nutzen sein könnte, um die bekannte Mineralisierung weiterzuverfolgen und potenzielle Bereiche mit noch unentdeckten Mineralisierungen abzugrenzen.

Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources Corp., erklärt: Wir sind immer mehr davon überzeugt, dass es sich bei der Mineralisierung im Gebiet von Bald Hill um ein großes und ausgedehntes System handelt. Die massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung wurde nun in vier voneinander getrennten Bereichen des Konzessionsgebiets in Form von massiven und brekzierten Erzkörpern nachgewiesen. Damit stehen die Chancen gut, dass sich die potenziellen Ressourcen auf dem Projektgelände über die Main Zone hinaus erstrecken.

Die Arbeiten im Rahmen der Definitionsbohrungen in der Main Zone schreiten ebenfalls zügig voran. Für die Bohrungen in der Main Zone wurde mittlerweile eine zweite Bohranlage hinzugefügt. Seit dem Bohrstart Mitte Januar haben wir rund 4.000 Bohrmeter des geplanten 10.000-Meter-Bohrprogramms zur Abgrenzung einer ersten Ressource in der Main Zone absolviert.

Eine der Bohranlagen vor Ort werden wir zur Erkundung von Bereichen außerhalb der Main Zone, wo ebenfalls antimonführender Stibnit entdeckt wurde, verwenden.

Antimony_030326_de_Prcom.004

Abbildung 4: Jene Bereiche, wo Spuren der Mineralisierung der Main Zone an der Oberfläche zu beobachten sind, sind rot dargestellt. Die Mineralisierungen in der Central Zone und der South Zone sowie in der neu entdeckten Marcus Zone westlich der Main Zone sind ebenfalls hervorgehoben.

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 350 Metern definiert.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration (wie im technischen Report berichtet) gilt, beträgt in etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antimony Resources Corp.

SHERYL JONES

101 - 17565 58 Avenue

V3S 4E3 Surrey, British Columbia

Kanada

email : info@antimonyresources.ca

Pressekontakt:

Antimony Resources Corp.

SHERYL JONES

101 - 17565 58 Avenue

V3S 4E3 Surrey, British Columbia

email : info@antimonyresources.ca