Welttag des Hörens 2026 - Akustiker.net setzt auf Aufklärung und Fachkompetenz

Welttag des Hörens 2026 - Akustiker.net setzt auf Aufklärung und FachkompetenzPressetext verfasst von prmaximus am Di, 2026-03-03 08:37.
"Hören ist eine Schlüsselressource für Lebensqualität, Teilhabe und Selbstständigkeit - über das ganze Leben hinweg.", erklärt Dr. Stefan Zimmer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Hörsysteme-Industrie (BVHI), im Experteninterview. Anlässlich des Welttags des Hörens erläutert er, warum frühzeitige Hörvorsorge nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema ist und wie moderne Hörsysteme heute dazu beitragen, das tägliche Leben aktiv mitzugestalten.
Der Welttag des Hörens, der jedes Jahr gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 3. März stattfindet, hat das Ziel, das Bewusstsein für gesundes Hören zu stärken, über Risiken aufzuklären und Menschen zu motivieren, ihr Gehör regelmäßig überprüfen zu lassen.
Lesen Sie das vollständige Experteninterview hier: Hörgeräte Experteninterview
Digitale Seiten
Frederike Welby
Pretzfelder Straße 7-11
90425 Nürnberg
Deutschland
E-Mail: f.welby@digitaleseiten.de
Homepage: http://www.digitaleseiten.de/
Telefon: +49 (0)911 3409 83283
Pressekontakt
Digitale Seiten
Frederike Welby
Pretzfelder Straße 7-11
90425 Nürnberg
Deutschland
E-Mail: f.welby@digitaleseiten.de
Homepage: http://www.digitaleseiten.de/
Telefon: +49 (0)911 3409 83283
Über prmaximus
Vorname
PR-Media
Nachname
GmbH
Adresse
Sunnerainstr. 26
CH-8309 Nürensdorf
Homepage
http://www.prmaximus.de/