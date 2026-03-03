Welttag des Hörens 2026 - Akustiker.net setzt auf Aufklärung und Fachkompetenz

"Hören ist eine Schlüsselressource für Lebensqualität, Teilhabe und Selbstständigkeit - über das ganze Leben hinweg.", erklärt Dr. Stefan Zimmer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Hörsysteme-Industrie (BVHI), im Experteninterview. Anlässlich des Welttags des Hörens erläutert er, warum frühzeitige Hörvorsorge nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema ist und wie moderne Hörsysteme heute dazu beitragen, das tägliche Leben aktiv mitzugestalten.

Der Welttag des Hörens, der jedes Jahr gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 3. März stattfindet, hat das Ziel, das Bewusstsein für gesundes Hören zu stärken, über Risiken aufzuklären und Menschen zu motivieren, ihr Gehör regelmäßig überprüfen zu lassen.

Lesen Sie das vollständige Experteninterview hier: Hörgeräte Experteninterview

