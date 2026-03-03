Osisko Development gibt die Wiederaufnahme der geplanten Aktivitäten am Standort des Goldprojekts Cariboo bekannt

Montreal, Québec, 2. März 2026 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) gibt die Wiederaufnahme der geplanten Aktivitäten am Standort seines Goldprojekts Cariboo (das Projekt) in British Columbia bekannt, nachdem diese aufgrund eines tragischen Einzelfalls, der sich am 22. Januar 2026 an der Oberfläche ereignet hatte, vorübergehend ausgesetzt worden waren. In den letzten Wochen wurde in Abstimmung mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und mit deren Genehmigung ein Plan zur schrittweisen Wiederaufnahme der Aktivitäten über Tage und unter Tage erfolgreich umgesetzt, wobei die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und Auftragnehmer gewährleistet wurde.

Ich möchte dem gesamten Team vor Ort für seine Professionalität und sein unermüdliches Engagement in dieser schwierigen Zeit danken. Auch in Zukunft haben die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter von Osisko Development für uns höchste Priorität, sagte Sean Roosen, Chairman und CEO.

Derzeit sind über 250 Mitarbeiter vor Ort im Einsatz, was dem normalen Betriebsniveau für die aktuelle Arbeitsphase entspricht. Sie unterstützen die Vorbereitungen für den Baubeginn, die ersten Arbeiten und die Explorationsbohrungen, darunter:

- Wasseraufbereitungsanlage: Die Modernisierung der Wasseraufbereitungsanlage Bonanza Ledge befindet sich in der Endphase der Inbetriebnahme, und die Anlage wird voraussichtlich in den kommenden Wochen voll betriebsfähig sein.

- Entwicklungsarbeiten unter Tage: Bis heute wurden etwa 2,1 Kilometer (km) untertägige Entwicklungsarbeiten vom bestehenden Cow Portal in die Lowhee-Zone und entlang der Hauptzugangsrampe durch die Lowhee-Verwerfung in Richtung Cow Mountain Zone fertiggestellt. Der Fortschritt der Entwicklungsarbeiten blieb hinter den Planungen zurück, da in und um die Lowhee-Verwerfung schwierige Gebirgsverhältnisse angetroffen wurden, die eine verstärkte Gebirgsabstützung erforderten. Es wird erwartet, dass sich die Entwicklungsgeschwindigkeit verbessern wird, sobald die Rampe durch diese Zone vorgetrieben wurde.

- Lowhee-Infill-Programm: Die Infill-Bohrungen wurden wieder aufgenommen und sind derzeit im Gange. Im Rahmen des laufenden 13-km-Untertageprogramms auf der 1260-Sohle sind noch etwa 1,6 km im letzten Bohrfächer zu bohren. Zusätzliche Explorations- und Infill-Bohrungen werden auch auf der Sohle 1290 niedergebracht. Derzeit sind insgesamt drei Bohrgeräte unter Tage im Einsatz.

- Explorationsarbeiten über Tage: Derzeit sind insgesamt sechs Bohrgeräte im Rahmen von zwei Explorationsprogrammen im Einsatz. Drei Bohrgeräte zielen auf die Erkundung unterhalb der derzeitigen Ausdehnung der Goldlagerstätte Cariboo bis zu einer Tiefe von 1.000 Metern ab. Bis heute wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Metern niedergebracht, die Analyseergebnisse stehen noch aus. Ein zweites Explorationsprogramm über Tage auf dem benachbarten regionalen Zielgebiet Proserpine wurde ebenfalls mit drei Bohrgeräten begonnen und bis dato wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 500 Meter niedergebracht.

- Infrastruktur an der Oberfläche: Die Bauarbeiten an der Abraumhalde, am Sedimentkontrollbecken, die ersten Arbeiten im Bereich des Bergwerkskomplexes und andere wichtige Infrastrukturmaßnahmen werden fortgesetzt.

- Modernisierung des Camps: Die Modernisierung und Erweiterung des Camps auf 266 Zimmer ist abgeschlossen und wird voraussichtlich eine Unterkunftskapazität bieten, die dem Spitzenbedarf an Arbeitskräften für das Projekt entspricht.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vizepräsident Exploration von Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Abbildung 1: Die Aushubarbeiten für die Abraumhalde werden fortgesetzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83232/NR-260302_ODV_DE.001.j...

Abbildung 2: Betonarbeiten am Überlauf des Sedimentkontrollbeckens und Erhöhung des Damms.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83232/NR-260302_ODV_DE.002.j...

Abbildung 3: Inbetriebnahme der Wasseraufbereitungsanlage im Gange.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83232/NR-260302_ODV_DE.003.j...

Abbildung 4: Erweiterung des Projekt-Camps abgeschlossen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83232/NR-260302_ODV_DE.004.j...

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie können, werden, würden, könnten, voraussehen, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder die Verneinung oder vergleichbare Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: die vollständige Wiederaufnahme und Fortsetzung der geplanten Aktivitäten am Standort des Goldprojekts Cariboo; den voraussichtlichen Zeitpunkt, zu dem die Wasseraufbereitungsanlage Bonanza Ledge voll betriebsfähig sein wird; die Erwartungen hinsichtlich der Verbesserung der Untertageerschließungsraten, wenn die Rampe über die Lowhee-Verwerfungszone hinaus voranschreitet; die Fertigstellung des verbleibenden Infill-Bohrprogramms auf der Sohle 1260 und die laufenden Explorations- und Infill-Bohrarbeiten; die Fortsetzung der Explorationsbohrungen an der Oberfläche und den Erhalt der Analyseergebnisse; die Fortsetzung des Baus der Oberflächeninfrastruktur, einschließlich der Abraumlagerstätte, des Sedimentkontrollbeckens, der ersten Arbeiten am Bergwerkskomplex und anderer wichtiger Infrastruktur; die Erwartungen, dass das erweiterte Camp eine Unterkunftskapazität bieten wird, die dem Spitzenbedarf an Arbeitskräften für den Bau entspricht; die Fähigkeit, das Goldprojekt Cariboo zu entwickeln; und den Zeitpunkt und die Fähigkeit, die geplanten Arbeiten abzuschließen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen im Rahmen des Projekts; günstige regulatorische Bedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, ein angemessenes Personal- und Auftragnehmerniveau aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenbedingungen oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Materialien und Infrastruktur; sowie die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo; Gesundheits-, Sicherheits- und Sicherheitsvorfälle; unvorhergesehene Bodenbedingungen, einschließlich in und um die Lowhee-Verwerfungszone; Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Infrastruktur, einschließlich der Wasseraufbereitungsanlage; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen der Rohstoff- und Wechselkurse; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie die Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und EDGAR ( www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge übernommen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

