Toogood unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Table Mountain, einem unbebohrten epi

Vancouver, BC, 2. März 2026 / IRW-Press / Toogood Gold Corp. (TSXV: TGC; OTCQB: TGGCF; FWB: D3P) (Toogood oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung vom 27. Februar 2026 (die Absichtserklärung) mit Orogen Royalties Inc. (Orogen) und Altius Minerals Corporation (Altius, zusammen die Verkäufer) unterzeichnet hat, um die exklusive Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Projekt Table Mountain, einem unbebohrten epithermalen Greenfield-Gold-Silber-Projekt mit geringer Sulfidation in Distriktgröße in Lincoln County, Nevada (Table Mountain oder das Projekt), zu erlangen.

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

- Epithermales System in Distriktgröße: 4 km mal 2 km große Alterationszelle, die mit einem oberflächennahen epithermalen System mit geringer Sulfidation übereinstimmt - mit mehreren an der Oberfläche zutage tretenden gold- und silberhaltigen Erzgängen, was die Interpretation eines umfassenden, gut erhaltenen Systems mit mehreren kilometerlangen Bohrzielkorridoren untermauert

- Starke Gold- und Silberwerte an der Oberfläche: First-Pass-Gesteinsprobenahmen durch Orogen im Jahr 2025 ergaben bis zu 2,6 g/t Au und über 50 g/t Ag von epithermalen Erzgängen, mit starken Indikatoranomalien (Sb-As-Hg) in der gesamten Alterationszelle

- Charakteristische epithermale Strukturen der oberen Sohle: Zutage tretende Erzgänge weisen klassische epithermale Texturen mit geringer Sulfidation auf (Chalcedon mit krustenförmig-kolloformer Bänderung, Quarzerzgängen und Brekzien), was das Vorkommen eines gut erhaltenen Systems zusätzlich untermauert

- Mittels systematischer moderner Exploration weitestgehend unterprobt: Keine bekannten historischen Bohrungen trotz des Ausmaßes der Alteration und mehrerer Erzgangausbisse

- In etabliertem Goldfördergebiet gelegen: 10 km südlich der vormals produzierenden Goldmine Atlanta sowie des aktiv vorangetriebenen Goldminenprojekts Atlanta (Nevada King Gold Corp.)

- Klarer Genehmigungspfad auf Bundesgebieten: Das Landpaket umfasst 184 Erzgangschürfrechte des Bureau of Land Management (BLM)

- Pipeline an kurzfristigen Katalysatoren: Die Phase-1-Explorationsarbeiten (LiDAR, Kartierungen sowie systematische geochemische und geophysikalische Untersuchungen) sollen unmittelbar nach dem Abschluss des endgültigen Abkommens beginnen, um bis zum dritten Quartal 2026 eine Rangliste der Bohrziele und einen genehmigungsfähigen Bohrplan vorzulegen.

Kommentar des Managements

Table Mountain stellt eine seltene Gelegenheit in Nevada dar, die sich noch in der Entdeckungsphase befindet: ein epithermales System mit geringer Sulfidation in Distriktgröße, das an der Oberfläche außergewöhnlich gut erhalten zu sein scheint und bei dem keine historischen Bohrungen bekannt sind, sagte Colin Smith, CEO von Toogood Gold Corp. Die Erzgangstrukturen des Projekts, das kohärente Alterationsprofil und die starken geochemischen Indikatoren liefern eine klare technische Grundlage, um vielversprechende Siedehorizonte anzupeilen und rasch mehrere vorrangige Bohrziele zu generieren. Unser Phase-1-Programm soll systematisch und meilensteinorientiert sein, um bis zum dritten Quartal 2026 einen genehmigungsfähigen ersten Bohrplan vorzulegen. Table Mountain bietet kurzfristiges Explorationspotenzial durch Bohrungen, während wir die Ziele unseres Goldprojekts Toogood in Neufundland weiter vorantreiben und verfeinern. Wir erachten die von Orogen und Altius gehaltenen Anteile und NSR-Beteiligungen als sinnvolle Angleichung der Interessen, während wir das Projekt weiterentwickeln.

Paddy Nicol, CEO von Orogen, sagte: Table Mountain ist eines der vielversprechendsten und unkompliziertesten Bohrzielprojekte, die unser Projektentwicklungsteam in den letzten Jahren identifiziert hat - mit mehreren zutage tretenden gold- und silberhaltigen Erzgängen und ohne bekannte historische Bohrungen, Schürfgrabungen oder bedeutsame Erkundungen. Das Interesse am Projekt war aufgrund dessen Größe, Erhaltung und klaren Oberflächenstruktur enorm. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Toogood, dessen technisches Team und disziplinierter, meilensteinorientierter Ansatz die Arbeiten rasch vorantreiben, die vorrangigen Ziele verfeinern und das Projekt in Richtung erster Testbohrungen voranbringen sollten.

Projekt Table Mountain im Überblick

Table Mountain ist ein epithermales Gold-Silber-System mit geringer Sulfidation in Lincoln County, Nevada, im nördlichen Teil des Indian Peak Caldera Complex aus dem Oligozän/Miozän (Abbildung 1). Da keine historischen Bohrungen bekannt sind und das Projekt über eine zusammenhängende, mehrere Kilometer lange hydrothermale Ausdehnung verfügt, stellt Table Mountain eine vielversprechende Entdeckungsmöglichkeit in einer der attraktivsten Goldjurisdiktionen der Welt dar. Das Projekt umfasst 184 Erzgangschürfrechte des BLM mit einer Größe von insgesamt 1.538 ha.

Table Mountain liegt etwa 10 km südlich der vormals produzierenden Goldmine Atlanta, die eine grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (Wirksamkeitsdatum: 6. September 2024) von 27,71 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Au und 9,75 g/t Ag (1,02 Millionen oz Au und 8,69 Millionen oz Silber in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie) sowie 3,64 Millionen t mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au und 2,56 g/t Ag (0,10 Millionen oz Au und 0,30 Millionen oz Ag in der vermuteten Kategorie) beherbergt, basierend auf einem angenommenen Goldpreis von 2.200 USD/oz (siehe Pressemitteilung von Nevada King vom 4. Juni 2025). Das Goldminenprojekt Atlanta ist ein benachbartes Konzessionsgebiet und die dortige Mineralisierung weist nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Table Mountain hin.

Das epithermale System hat sich Interpretationen zufolge nach den primären kraterbildenden vulkanischen Ereignissen gebildet, was mit einem strukturell fokussierten, spät entstandenen hydrothermalen System übereinstimmt, das sich innerhalb von günstigem rhyolithischem Wirtsgestein entwickelt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83225/TOOGOOD_020326_DE_PRCO...

Abbildung 1: Standort von Table Mountain mit produzierenden und vormals produzierenden Goldminen, umfassenden Goldvorkommen und dem ungefähren Standort der südlichen Ignimbritprovinz des Great Basin aus dem Känozoikum in Nevada (Ignimbritprovinz modifiziert nach Stewart und Carlson, 1976).

Explorationsgeschichte und Datensatz

Das Projekt weist bemerkenswerterweise keine früheren Explorationsarbeiten auf, einschließlich alter Schürfrechtepfosten, Bohrplattformen, Schürgräben oder Schürfgruben, und es sind keine historischen Bohrungen bekannt.

Die von Orogen im Jahr 2025 durchgeführten Arbeiten grenzten eine umfassende, zusammenhängende Alterationszelle mit einer Größe von etwa 4 km mal 2 km ab, die von Kaolinit dominiert wird - mit lokalen Illit- und Alunit-Kaolinit-Anhäufungen, die sich entlang von Korridoren konzentrieren, die von Verwerfungen begrenzt werden (Abbildung 2). Das Ausmaß und die Intensität der Alteration stehen im Einklang mit einer hohen Exposition eines intakten epithermalen Systems mit geringer Sulfidation in Distriktgröße.

Mehrere zutage tretende Erzganggruppen weisen klassische epithermale Strukturen der oberen Schicht auf, einschließlich Chalcedon mit krustenförmig-kolloformer Bänderung, grünen und grauen Chalcedons sowie weißer kristalliner Quarzerzgänge und ausgedehnter Brekzien (Abbildung 3). Verkieselte, plattige Kalzitstrukturen kommen lokal in quarz- und kieselsäuredurchsetzten Brekzien vor und stimmen zusammen mit den beobachteten vertikalen Strukturvariationen mit einem gut erhaltenen System überein, das sich über einem vielversprechenden Siedehorizont in relativ geringer Tiefe entwickelt hat.

Im Jahr 2025 schloss Orogen die ersten geologischen und strukturellen Kartierungen sowie die geochemischen Erkundungen ab und grenzte mehrere kilometerlange Zielkorridore über die Alterationszelle hinweg ab. Gesteinsprobenahmen ergaben Goldwerte von bis zu etwa 2,6 g/t Au und Silberwerte von über 50 g/t Ag von gebänderten Quarzerzgängen. Kohärente epithermale Indikatoranomalien (Sb-As-Hg) über den gesamten Alterationsbereich hinweg unterstützen eine systematische Zielverfeinerung und eine kurzfristige Bohrplanung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83225/TOOGOOD_020326_DE_PRCO...

Abbildung 2: Plankarte des Projekts Table Mountain in Nevada mit SWIR- und LWIR-Alterationsmineralogie, Gesteinsprobenanalysen, Struktur und Lineamenten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83225/TOOGOOD_020326_DE_PRCO...

Abbildung 3: Erzgangmaterial von einem zutage tretenden Erzgang bei Table Mountain mit krustenförmig-kolloformen, gebänderten Chalcedon- und feinkörnigen Quarzstrukturen mit verkieseltem, blättrigem (plattigem) Kalzit, was mit einem epithermalen Umfeld mit geringer Sulfidation in der oberen Sohle übereinstimmt

Link zur vollständigen Nachricht: toogoodgoldcorp.com/toogood-gold-signs-binding-loi-to-acquire-the-table-mountain-project-a-district-scale-undrilled-low-sulphidation-epithermal-gold-silver-system-in-nevada/

Vergabe von Marketing- und Investoren-Awareness-Dienstleistungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 1. März 2026 ein Medienagenturabkommen mit Global One Media Group Pte. Ltd. (Global One) unterzeichnet hat, dem zufolge Global One eine umfassende digitale Marketing- und Media-Awareness-Kampagne durchführen wird. Die Laufzeit des Abkommens beträgt sechs Monate ab 1. März 2026, wobei sich das Gesamthonorar auf 42.000 USD beläuft, das wie folgt zu bezahlen ist: 21.000 USD für die ersten drei Monate sind bei der Unterzeichnung im Voraus zu zahlen, der Restbetrag ist danach monatlich zu entrichten. Im Rahmen des Abkommens wird Global One ganzheitliche digitale Marketing- und Mediendienstleistungen erbringen, einschließlich Social-Media-Management, Erstellung von Inhalten, Videoproduktion, Hosting von Podcasts und Interviews, Verbreitung von Pressemitteilungen in sozialen Medien, Influencer-Marketingkampagnen, Teilnahme an Live-Podiumsdiskussionen auf InvestorTV, Interviews mit europäischen und asiatischen Investoren, Abwicklung bezahlter Werbung sowie fortlaufender Dienstleistungen in den Bereichen Markenbildung, Vertrieb von Inhalten und digitale Bekanntheit. Global One Media Group Pte. Ltd. ist ein Unternehmen für digitales Marketing und Medienproduktion mit Sitz in Singapur. Global One und dessen Chief Executive Officer, Bastien Boulay, sind vom Unternehmen unabhängig und weder Global One noch dessen Führungskräfte oder verbundene Unternehmen besitzen direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens oder Rechte auf den Erwerb solcher Beteiligungen. Herr Boulay ist unter bastien@globalonemedia.com erreichbar.

Ebenfalls mit Wirksamkeitsdatum 1. März 2026 hat das Unternehmen ein Abkommen mit der aktiencheck.de AG (aktiencheck) unterzeichnet, dem zufolge aktiencheck eine europaweite Marketing-Awareness-Kampagne durchführen wird. Die Laufzeit des Abkommens beträgt drei Monate bei einer Gesamtvergütung in Höhe von 25.000 EUR, die im Voraus zu bezahlen ist. Im Rahmen des Abkommens wird aktiencheck Dienstleistungen erbringen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf PR-Strategien sowie die Konzeption und Umsetzung einer werbebasierten Investoren-Kampagne mit Schwerpunkt auf dem europäischen Investmentmarkt. Die aktiencheck.de AG ist ein in Deutschland ansässiges Investor-Relations- und Finanzmedienunternehmen mit Hauptsitz in Bad Marienberg, Deutschland, das auf redaktionelle Berichterstattung und digitalen Marketingvertrieb an europäische Privatanleger und institutionelle Investoren spezialisiert ist. aktiencheck und dessen Chief Executive Officer, Stefan Lindam, sind vom Unternehmen unabhängig und weder aktiencheck noch dessen Geschäftsinhaber oder verbundene Unternehmen besitzen direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens oder Rechte auf den Erwerb solcher Beteiligungen. Herr Lindam ist unter stefan.lindam@aktiencheck.de erreichbar.

Das Abkommen mit Global One Media Group und das Abkommen mit aktiencheck unterliegen einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

QA/QC und Analysemethoden

Die hierin berichteten Untersuchungsergebnisse für Table Mountain stammen aus ersten Erkundungsgesteinsproben, die selektiv oder stichprobenartig entnommen wurden und nicht unbedingt repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die tatsächliche Mächtigkeit sind. Die Proben wurden von ALS Geochemistry unter Verwendung von Au-ICP21 (30-Gramm-Feuerprobe mit ICP-AES-Abschluss) und den Multielementmethoden Hg-MS42 und ME-MS61 analysiert, wobei die Probenvorbereitung bei ALS Reno und die Analysen bei ALS Vancouver durchgeführt wurden. Das Unternehmen ist dabei, diese Ergebnisse so weit wie möglich unabhängig zu überprüfen. Die ersten Erkundungsproben von Orogen enthielten keine zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben oder Feldduplikate; daher sind die Ergebnisse als vorläufig zu betrachten. Das Unternehmen wird in zukünftigen Programmen branchenübliche QA/QC-Protokolle anwenden.

Qualifizierte Person

Colin Smith, M.Sc., P.Geo., eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist nicht unabhängig und fungiert als CEO und Director von Toogood Gold Corp. und besitzt Wertpapiere des Unternehmens.

Die hierin offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen, einschließlich historischer Explorationsergebnisse, wurden von einer qualifizierten Person geprüft und genehmigt. Obwohl bestimmte historische Daten nicht unabhängig vom Unternehmen überprüft wurden, werden sie für die Zwecke dieser Offenlegung als relevant und zuverlässig angesehen.

Über Toogood Gold Corp.

Toogood Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und Erschließung hochgradiger Goldlagerstätten in erstklassigen Bergbaujurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen hat zwei Schwerpunkte: das Projekt Table Mountain in Nevada - ein großes, unbebohrtes epithermales System mit geringer Sulfidation, umfassenden Oberflächenalterationen und mehreren mineralisierten Erzgängen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Toogood in Distriktgröße (164 km²) in Neufundland - ein äußerst vielversprechendes und unzureichend erkundetes Goldgebiet mit mehreren Zielgebieten und nachgewiesener Goldhöffigkeit.

