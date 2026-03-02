Edison Lithium erwirbt Option auf Goldkonzessionsgebiete Joutel North-West und Gagne von Globex

Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTC PINK: EDDYF; FWB: VV0) (Edison oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Globex Mining Enterprises Inc. (Globex) ein Optionsabkommen hinsichtlich der Goldkonzessionsgebiete von Globex (das Abkommen) mit Wirksamkeitsdatum 27. Februar 2026 unterzeichnet hat, um eine 100-%-Beteiligung an dem Goldkonzessionsgebiet Joutel North-West und dem Gold- und Kupferkonzessionsgebiet Gagne (zusammen die Konzessionsgebiete) zu erwerben, vorbehaltlich einer Bruttometall-Royalty (GMR) in Höhe von 3 % auf die Konzessionsgebiete, die sich im Besitz von Globex befinden. Das Unternehmen und Globex sind keine verbundenen Parteien und Edison behält sich ein Vorkaufsrecht vor, um die gesamte oder einen Teil der GMR von Globex zu denselben Bedingungen zu erwerben, zu denen Globex bereit wäre, sie gemäß einem bona fide-Angebot eines Dritten zu verkaufen.

Die Transaktionsbedingungen sind im Folgenden zusammengefasst:

- Bei der Unterzeichnung des Abkommens muss Edison nach dem Erhalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Exchange) 100.000 $ in bar an Globex zahlen und Aktien von Edison im Wert von 150.000 $ ausgeben.

- Am 1. Mai 2027 muss Edison 200.000 $ in bar an Globex zahlen und Aktien von Edison im Wert von 300.000 $ ausgeben. Außerdem muss Edison vor dem 1. Mai 2027 Explorationsausgaben in Höhe von 500.000 $ tätigen.

- Am 1. Mai 2028 muss Edison 450.000 $ in bar an Globex zahlen und Aktien von Edison im Wert von 300.000 $ ausgeben. Außerdem muss Edison vor dem 1. Mai 2028 Explorationsausgaben in Höhe von 500.000 $ tätigen.

- Vor dem 1. Mai 2029 muss Edison weitere Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 $ tätigen.

- Sobald Edison seine Option ausgeübt und alle Bedingungen erfüllt hat, wird Edison 100 % der Konzessionsgebiete besitzen, vorbehaltlich einer an Globex zu entrichtenden Bruttometall-Royalty in Höhe von 3 %.

Höhepunkte der Konzessionsgebiete Joutel North-West und Gagne Orford Mining Corporation - Bewertungsbericht 2023 über das Konzessionsgebiet Joutel-Eagle vom 31. Oktober 2023, erstellt von S. Jake Burden, P.Geo. (OGQ #01932).

, Entreprises Minieres Globex Inc. - Propriete Eagle Northwest- Rapport de Compilation vom 15. September 2020, erstellt von Luc Rioux, B.Sc., P.Geo. (OGQ #861)

, Entreprises Minieres Globex Inc. - Propriete Gagne- Rapport de Compilation vom 27. Oktober 2020, erstellt von Luc Rioux, B.Sc., P.Geo. (OGQ #861)

- Die Konzessionsgebiete befinden sich entlang des South Break der Casa Berardi Structural Zone und grenzen an mehrere vormals produzierende Minen, einschließlich der ersten Goldmine von Agnico Eagle, der Lagerstätten Eagle-Telbel und Eagle West (historische Produktion von etwa 1,1 Millionen Unzen aus 6,2 Millionen t mit einem Gehalt von 5,8 g/t Gold), der Mine Poirier (historische Produktion von 4,39 Millionen t mit einem Gehalt von 1,97 % Cu, 1,84 % Zn und 4,66 g/t Ag) sowie der Kupfermine Joutel (historische Produktion von 1,17 Millionen t mit einem Gehalt von 2,16 % Cu).

- Orford Mining (nunmehr Alamos Gold) hat im Konzessionsgebiet Joutel North-West zuletzt in den Jahren 2022/23 Arbeiten durchgeführt und sich dabei hauptsächlich auf die South Gold Zone konzentriert. Einige der Höhepunkte der Bohrungen in der South Gold Zone von Orford Mining sind unten und in den Abbildungen 1, 2 und 3 dargestellt:

o 23-JE-004 ergab 1,6 m mit einem Gehalt von 4,1 g/t Au und 30,1 m mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au (siehe Pressemitteilung von Orford Mining vom 21. Februar 2022)

o 23-JE-015 ergab 54,7 m mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au (siehe Pressemitteilung von Globex vom 30. März 2023)

o 22-JE-003 ergab 20,64 m mit 1,11 g/t Au, einschließlich 4,15 m mit 1,78 g/t Au und 0,64 m mit 14,7 g/t Au (siehe Pressemitteilung von Globex vom 23. Januar 2023)

o 23-JE-008 ergab 15,7 m mit einem Gehalt von 1,7 g/t Au und 14,2 m mit einem Gehalt von 2,2 g/t Au (siehe Pressemitteilung von Globex vom 20. April 2023)

- Die South Gold Zone beherbergt eindeutig Zonen mit mächtigen Mineralisierungen, die das Potenzial für einen hochgradigeren Kern aufweisen, der sich möglicherweise in die Tiefe fortsetzt - wie Bohrloch 83-03 verdeutlicht, das 6,3 m mit 2,9 g/t Au, einschließlich 2,3 m mit 5,3 g/t Au, durchschnitt (Abbildung 3).

- Es gibt auch eine potenzielle parallele Zone nördlich der South Gold Zone, wo Bohrloch 23-JE-007 16,1 m mit 1,3 g/t Au durchschnitt. Dieses Alterationssystem ist nach wie vor in alle Richtungen offen.

- Außerhalb der South Gold Zone gab es nur eingeschränkte Explorationsarbeiten, obwohl es entlang der 11 km des Konzessionsgebiets, die den südlichen Bruch der Casa Berardi Structural Zone abdeckt, und entlang eines Streichens von weiteren 6 km entlang des Konzessionsgebiets Gagne, das südwestlich der primären Casa Berardi Structural Zone liegt, zahlreiche geophysikalische und strukturelle Ziele gibt.

- Das Konzessionsgebiet Gagne grenzt an das südliche Ende des Konzessionsgebiets Joutel North-West und liegt südwestlich der primären Casa Berardi Structural Zone. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradiges Gold, wobei bei früheren Schürfgrabungen Gehalte von bis zu 22,6 g/t Au auf 1,5 m gemeldet wurden. Dieser Bereich des Konzessionsgebiets wurde bis dato nur eingeschränkt erkundet. Das Konzessionsgebiet Gagne weist außerdem eine Reihe von Kupfer- und Silberbohrlochabschnitten in Bohrloch VAL-01 mit bis zu 1,63 % Cu und 11,5 g/t Ag auf 0,7 m auf und Bohrungen im Konzessionsgebiet Joutel PS lieferten Ergebnisse von bis zu 7,86 % Cu, 72,2 g/t Ag und 0,20 g/t Au auf 2,21 m.

- Es gibt 46 Mining Claims im Konzessionsgebiet Joutel North-West und 24 Mining Claims im Konzessionsgebiet Gagne im Eeyou-Istchee James Bay Territory in Quebec, etwa 65 km südwestlich von Matagami und 8 km nordwestlich des früheren Bergbaudorfes Joutel. Die Konzessionsgebiete sind über den Highway 109 erreichbar und in der Nähe befindet sich die ehemals produzierende Goldmine Eagle-Telbel von Agnico Eagle, die über Hochspannungsleitungen verfügt.

Abbildung 1: Geologie und historische Exploration des Konzessionsgebiets Joutel North-West

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83222/20260302_EDDY_DEPRcom....

Abbildung 2: Bohrplan für die South Gold Zone und die North Gold Zone bei Joutel North-West

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83222/20260302_EDDY_DEPRcom....

Hinweis: Die Abschnitte sind historisch und stellen Kernlängen dar, keine wahren Mächtigkeiten.

Abbildung 3: Längsschnitt der South Gold Zone

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83222/20260302_EDDY_DEPRcom....

Hinweis: Die Abschnitte stammen von historischen Ergebnissen und stellen Kernlängen dar, keine wahren Mächtigkeiten.

Abbildung 4: Geologie und historische Exploration des Konzessionsgebiets Gagne

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83222/20260302_EDDY_DEPRcom....

Hinweis: Die Bohrlochabschnitte stammen von historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet und stellen Kernlängen dar, keine wahren Mächtigkeiten.

Edison freut sich auf die Exploration der Konzessionsgebiete im Gebiet Joutel, die seiner Ansicht nach äußerst vielversprechend für eine Gold- und Kupfermineralisierung sind. Das Abkommen, einschließlich der darin vorgesehenen Transaktionen, unterliegt der Zustimmung der Exchange.

Alle in Zusammenhang mit dem Abkommen auszugebenden Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Roger Dahn, P.Geo., Direktor des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Edison Lithium Corp.

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt-, Lithium-, Alkali- und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens setzt auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterieindustrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

Im Namen des Board of Directors:

A. Paul Gill

Chief Executive und Direktor

Tel: 416-526-3217

E-Mail: info@edisonlithium.com

Website: www.edisonlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie rechnet mit, glauben, könnten, schätzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, möglich, planen, potenziell, vorschlagen, vorgesehen, sollten, Ziel, werden und ähnlichen Ausdrücken oder durch Aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, werden oder würden.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen und Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen; den voraussichtlichen Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Barzahlungen zu leisten, Aktien auszugeben und/oder Explorationsausgaben zu tätigen oder zu finanzieren, um die Liegenschaften zu erwerben; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Annahme der Vereinbarung durch die Börse); die erwarteten Explorations-, Arbeits- und/oder Erschließungspläne für die Liegenschaften, einschließlich deren Umfang, Zeitplan und Ergebnisse; die Fähigkeit, den Zugang zu den Liegenschaften, Genehmigungen und Zulassungen zu sichern; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zur Finanzierung der Exploration und zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu beschaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass die Parteien in der Lage sein werden, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus der Vereinbarung rechtzeitig zu erfüllen; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und seinen guten Ruf im Rahmen der Vereinbarung aufrechtzuerhalten; dass die Exploration und damit verbundene Aktivitäten wie vorgesehen geplant und durchgeführt werden können; dass die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen und innerhalb akzeptabler Fristen eingeholt werden können; dass die Rohstoffpreise, Wechselkurse, allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und Kapitalmärkte die Pläne des Unternehmens unterstützen werden; dass das Unternehmen bei Bedarf Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen erhalten kann; und dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in Bezug auf das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Liegenschaften des Unternehmens eintreten werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln auch das aktuelle Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Liegenschaften wider, basierend auf den Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Die Liegenschaft befindet sich in einem frühen Explorationsstadium, und bis die Explorationsarbeiten abgeschlossen und die Ergebnisse analysiert und verifiziert sind, kann das Unternehmen die Vorzüge der Liegenschaften nicht bestätigen, einschließlich der Frage, ob die Liegenschaft eine Mineralisierung von Interesse beherbergt. Alle Verweise in dieser Pressemitteilung auf das Potenzial, die Aussichten oder das Explorationspotenzial der Liegenschaft sind von Natur aus spekulativ und basieren auf unvollständigen Informationen und Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können. Das Vorhandensein von ehemals produzierenden Minen und Lagerstätten in der Region ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Grundstücken. Die genannten Minen und Lagerstätten befinden sich nicht auf den Liegenschaften, und ihre historische Produktion bedeutet nicht, dass auf den Liegenschaften eine ähnliche Mineralisierung vorkommt oder dass die Exploration erfolgreich sein wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen die Bedingungen für den Erwerb der Liegenschaften gemäß der Vereinbarung nicht erfüllt oder anderweitig nicht in der Lage ist, diese zu erwerben; das Risiko der Kündigung der Vereinbarung; das Risiko, dass die erforderliche Genehmigung der Börse nicht erteilt wird; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralliegenschaften verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Geologie, Schwankungen bei Probenahmen und Analysen, die Interpretation von Explorationsergebnissen und die Möglichkeit, dass die Explorationsergebnisse keine weiteren Arbeiten rechtfertigen; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; das Risiko, dass sich die Vorzüge der Liegenschaft möglicherweise nicht realisieren lassen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Genehmigungs- und Umweltanforderungen; operative und logistische Risiken (einschließlich Verfügbarkeit von Ausrüstung, Leistung von Auftragnehmern, Unfälle, Wetter, Waldbrände, Überschwemmungen und andere Naturereignisse); Eigentumsfragen, einschließlich Mängeln im Eigentumsrecht, konkurrierenden Ansprüchen oder der Unmöglichkeit, die erforderlichen Zugangsrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

