2 Std.-Webinar: Fehlermanagement – Systeme die rückfedern, statt rechtfertigen. Mit dem Fachbuchautor Bernd Blase

Fehler passieren. Die Frage ist nur: Zahlt Ihr Unternehmen dafür – oder verdient es daran?

In vielen Organisationen laufen nach Fehlern dieselben Reflexe ab: Rechtfertigung, Schuldige suchen, Aktionismus. Das kostet Zeit, Nerven – und Marge.

In diesem Webinar geht es um effizientes Fehlermanagement als Renditegarant: Strukturen und Routinen, die Near-Miss-Fehler schnell auffangen, Folgekosten minimieren und Wiederholungen verhindern.

Was Sie mitnehmen (praxisnah & sofort anwendbar):

Wie Sie eine Rückfeder-Kultur etablieren: weg von Rechtfertigung, hin zu Verantwortung.

Die 3 häufigsten Fehlerfallen (und wie man sie systemisch entschärft).

Konkrete Tools für Fehleranalyse ohne Schuldzuweisung

Wie Fehlermanagement Produktivität, Qualität und Vertrauen messbar verbessert

Termine (je 2 Stunden), gern auch auf Nachfrage:

10.03.2026 | 13:00–15:00

18.03.2026 | 17:00–19:00

24.03.2026 | 07:00–09:00

Kosten: 85 € brutto

Jetzt Platz sichern: Anmeldelink unter: info@berndblase.de oder in meiner APP: Bernd Blase Coaching

Begrenzte Plätze – damit Austausch und Transfer wirklich funktionieren.