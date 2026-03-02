2 Std.-Webinar: Fehlermanagement – Systeme die rückfedern, statt rechtfertigen. Mit dem Fachbuchautor Bernd Blase

2 Std.-Webinar: Fehlermanagement – Systeme die rückfedern, statt rechtfertigen. Mit dem Fachbuchautor Bernd BlasePressetext verfasst von berndblase am Mo, 2026-03-02 18:10.
Fehler passieren. Die Frage ist nur: Zahlt Ihr Unternehmen dafür – oder verdient es daran?
In vielen Organisationen laufen nach Fehlern dieselben Reflexe ab: Rechtfertigung, Schuldige suchen, Aktionismus. Das kostet Zeit, Nerven – und Marge.
In diesem Webinar geht es um effizientes Fehlermanagement als Renditegarant: Strukturen und Routinen, die Near-Miss-Fehler schnell auffangen, Folgekosten minimieren und Wiederholungen verhindern.
Was Sie mitnehmen (praxisnah & sofort anwendbar):
Wie Sie eine Rückfeder-Kultur etablieren: weg von Rechtfertigung, hin zu Verantwortung.
Die 3 häufigsten Fehlerfallen (und wie man sie systemisch entschärft).
Konkrete Tools für Fehleranalyse ohne Schuldzuweisung
Wie Fehlermanagement Produktivität, Qualität und Vertrauen messbar verbessert
Termine (je 2 Stunden), gern auch auf Nachfrage:
10.03.2026 | 13:00–15:00
18.03.2026 | 17:00–19:00
24.03.2026 | 07:00–09:00
Kosten: 85 € brutto
Jetzt Platz sichern: Anmeldelink unter: info@berndblase.de oder in meiner APP: Bernd Blase Coaching
Begrenzte Plätze – damit Austausch und Transfer wirklich funktionieren.
