Edison Lithium ernennt A. Paul Gill zum Chief Executive Officer und Direktor

Vancouver, British Columbia, 1. März 2026 / IRW-Press / Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTC PINK: EDDYF; FWB: VV0) (Edison oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von A. Paul Gill zum Chief Executive Officer, President und Direktor des Unternehmens mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt zu geben.

Herr Gill verfügt als Unternehmensgründer und Finanzexperte über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau, der Umstrukturierung und dem Ausbau von Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Bergbau, Energie, Automatisierung und Technologie.

Seine Karriere im Bergbausektor begann 2001 als Gründungsdirektor des Unternehmens Norsemont Mining Corp., das schließlich 2011 von HudBay Minerals für 512 Millionen $ übernommen wurde. Nach diesem Erfolg gründete er Lomiko Metals, ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das für sein Graphitprojekt Entwicklungszuschüsse in Gesamthöhe von 16,7 Millionen $ sowohl vom US-Verteidigungsministerium als auch vom kanadischen Rohstoffministerium für natürliche Ressourcen erhielt. Anschließend wechselte Herr Gill als Chief Executive Officer zu Pampa Metals Corp. (jetzt Andina Copper), einem südamerikanischen Kupferexplorationsunternehmen, das sich inzwischen zu einem bedeutenden Projektentwickler in Südamerika entwickelt hat.

Derzeit ist er Direktor von Promethieus Technologies Inc., einem Unternehmen, das in neue Technologien investiert und seinen Schwerpunkt dabei auf die Halbleiterindustrie legt, sowie Chief Executive Officer von Triple One Metals Inc. In diesen Funktionen bringt er seine Erfahrung und Expertise in den Bereichen Finanzen, Fusionen und Übernahmen sowie strategischer Unternehmensentwicklung ein. Herr Gill schloss 1983 sein Studium an der Simon Fraser University mit einem Bachelor of Arts ab.

Ich freue mich sehr, Edison Lithium beizutreten, und sehe der Zusammenarbeit mit dem Managementteam und dem Board entgegen, um auf dem Fundament des Unternehmens aufzubauen, seine Projekte auszubauen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, so Herr Gill.

Das Unternehmen heißt Herrn Gill mit Freude im Unternehmen willkommen, da seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte für die Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein wird. A. Paul Gill ersetzt Nathan Rotstein, der sich aus seinen Management- und Board-Funktionen zurückgezogen hat. Das Unternehmen dankt Herrn Rotstein für seine Beiträge und seine Führungsrolle während seiner Amtszeit und teilt mit, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung von Andrew Gainsbury, dem ehemaligen Controller des Unternehmens, zum vorläufigen Chief Financial Officer bekannt. Herr Gainsbury, CFA, CMA, verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement und in der Beratung in Kanada und Brasilien. Zuletzt war er als Controller für mehrere börsennotierte kanadische Junior-Bergbauunternehmen tätig. Zuvor war er Chief Financial Officer eines brasilianischen Ingenieurbüros mit über 800 Mitarbeitern sowie Senior Consultant bei Deloitte in Brasilien, wo er Unternehmensfinanzierungsprojekte in verschiedenen Branchen leitete. Er ist spezialisiert auf strategisches Management, Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung sowie Unternehmensrestrukturierungen. Er hat einen MBA der McGill University und ist CFA- und CMA-zertifiziert.

Herr Gainsbury ersetzt James (Jay) Richardson, der aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend von seinen Aufgaben als Chief Financial Officer zurückgetreten ist. Herr Richardson bleibt weiterhin Direktor des Unternehmens. Das Unternehmen wünscht Jay eine schnelle und vollständige Genesung.

Über Edison Lithium Corp.

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt-, Lithium-, Alkali- und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens setzt auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterieindustrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

Im Namen des Board of Directors:

Luisa Moreno

Chief Operating Officer und Direktorin

Tel: 416-526-3217

E-Mail: info@edisonlithium.com

Website: www.edisonlithium.com

