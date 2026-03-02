Inverite gibt die Finanzergebnisse für die neun und drei Monate zum 31. Dezember 2025 bekannt

Die Erlöse aus Verifizierungsgebühren stiegen im Vergleich zum entsprechenden Neunmonatszeitraum des Vorjahres um 14 %.

Die Betriebskosten erhöhten sich im Vergleich zum entsprechenden Neunmonatszeitraum des Vorjahres um 2 %.

Nach dem 31. Dezember 2025 stieg das Transaktionsvolumen im Januar 2026 im Jahresvergleich um 17 %.

VANCOUVER, B.C., 2. März 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. (Inverite) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gibt seine Finanzergebnisse für den Neunmonatszeitraum zum 31. Dezember 2025 im Vergleich zum 31. Dezember 2024 bekannt.

Wichtigste finanzielle Punkte für die drei Quartale zum 31. Dezember 2025:

- Das Unternehmen steigerte die Erlöse aus Verifizierungsgebühren um 14,3 % auf 1.050.569 $ (30. Dezember 2024: 919.379 $). Inverite verzeichnet weiterhin steigende Transaktionsvolumina, die zum Anstieg der Erlöse aus Verifizierungsgebühren gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 beigetragen haben.

- Die Betriebskosten des Unternehmens stiegen um 2,4 % bzw. 67.638 $ auf 2.847.482 $ (31. Dezember 2024: 2.779.844 $), während das Unternehmen weiterhin Effizienzmaßnahmen umsetzt. Der Berichtszeitraum enthielt 653.323 $ an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Zahlungen (2024: 347.622 $), was etwa 23 % der gesamten Betriebskosten entspricht.

- Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 1.785.673 $ (31. Dezember 2024: Nettoverlust von 1.982.132 $). Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Zahlungen sind für 36,6 % oder 653.323 $ des Verlusts verantwortlich. Der Rückgang des Nettoverlusts ist in erster Linie auf eine Verringerung der Software- und Plattformtechnologiedienstleistungen und einen Gewinn aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten während des am 31. Dezember 2025 endenden Neunmonatszeitraums zurückzuführen.

Wichtigste finanzielle Punkte für das Quartal zum 31. Dezember 2025:

- Im Quartal zum 31. Dezember 2025 erwirtschaftete das Unternehmen Erlöse aus Verifizierungsgebühren in Höhe von 339.463 $ (31. Dezember 2024: 302.930 $), was einem Anstieg um 12,1 % gegenüber dem Vergleichszeitraum entspricht.

- Die Betriebskosten für das Quartal zum 31. Dezember 2025 stiegen um 478.665 $ oder 52,3 % auf 1.412.346 $ (31. Dezember 2024: 933.691 $). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf 548.341 $ an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Zahlungen zurückzuführen.

- Das Unternehmen verzeichnete im Quartal zum 31. Dezember 2025 einen Nettoverlust von 1.092.883 $ (31. Dezember 2024: 671.655 $). Der Anstieg des Nettoverlustes war hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame aktienbasierte Zahlungen in Höhe von 548.341 $ im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 zurückzuführen.

Unsere Neunmonatsergebnisse spiegeln eine disziplinierte Umsetzung wider: Während unsere Verifizierungsumsätze im Jahresvergleich um 14,3 % stiegen, erhöhten sich die Betriebskosten lediglich um 2,4 %, sagte Karim Nanji, CEO von Inverite. Die Verbesserung der Differenz zwischen Umsatzwachstum und Betriebskosten spiegelt die Skalierbarkeit unserer Plattform wider und verdeutlicht eine sich abzeichnende operative Hebelwirkung im Unternehmen. Die in diesem Zeitraum bewiesene operative Disziplin stärkt unsere Fähigkeit, Kapital für strategische Initiativen einzusetzen. Die Disziplin, die sich in unserer Kostenstruktur widerspiegelt, ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Kapitalallokation, da wir selektiv in Initiativen investieren, die die Produktfähigkeit verbessern, den Vertrieb ausweiten und die langfristige Skalierbarkeit der Inverite-Plattform erhöhen.

Eine umfassende Erörterung der Finanzlage und der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit von Inverite findet sich im verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss sowie in der Managements Discussion and Analysis (MD&A) für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (Inverite) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen zu Inverite finden Sie unter: www.inveriteinsights.com .

IM NAMEN DES BOARDS

Mike Marrandino, Executive Chairman

T: (855) 661-2390 DW 104

E-Mail: ir@inverite.com

