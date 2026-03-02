Osterfreude, die bleibt

Suchen Sie noch das perfekte Extra für das Osternest? Ein gutes Buch ist das einzige Geschenk, das man immer wieder öffnen kann.

Betthupferl

Betthupferl werden kleine Süßigkeiten genannt, welche vor dem Zubettgehen gegessen werden. Im übertragenen Sinn wird der Ausdruck „Betthupferl“ auch für Gutenachtgeschichten benutzt.

So lautet also das Motto … besser Einschlafen mit einem Betthupferl.

Dieses Taschenbuch wurde von den namhaften Autorinnen Helga Rikken, Bettina Wiedig und Renate Becker in Zusammenarbeit von Mitautorinnen für Junge und Junggebliebene geschrieben, die täglich mit einem Lächeln einschlafen möchten.

Für jeden Tag des Monats findet der interessierte Leser in „Betthupferl“ eine Kurzgeschichte zum Vorlesen für Kinder oder, um sich selbst das Zubettgehen zu versüßen.

ISBN-13: 978-3839144084

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat ...

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Dunkle Abgründe

Bei einer Geiselnahme erschießt der SEK-Beamte Paul Lehnert unautorisiert zwei Geiselnehmer. Er flüchtet zu einem Bekannten aus der Unterwelt und beteiligt sich an den kriminellen Aktivitäten von dessen Bande. Als er erkennt, dass diese Abwärtsspirale kaum noch aufzuhalten ist, fasst Paul den Entschluss, auszusteigen und sich der Polizei zu stellen. Wird ihm dies gelingen, oder ist es nicht längst zu spät?

ISBN-13: 978-3819243035

Kochen mal anders: Lustige Geschichten für Genießer und Hobbyköche

Tauchen Sie ein in die bunte Welt des Kochens – mit amüsanten und kurzweiligen Geschichten, die direkt durch den Magen gehen!

Diese Lektüre weckt garantiert den Appetit. Zu jedem Text finden Sie ein passendes, leicht nachkochbares Rezept.

Also ran ans Buch und erleben Sie ein ultimatives Menü aus Lesefreude und Gaumenkitzel!

ISBN-13:? 978-3695709700

Gefühle und Gedanken in Farbe

Im Sternzeichen des Wassermanns im Jahr 1961 geboren liebte die Künstlerin schon in ihrer Kindheit das Malen und verbrachte sehr viel Zeit damit. Zum größten Teil malte sie wenig Reales, sondern Elemente, nach deren Fertigstellung der Betrachter erraten musste, was sich die „junge Künstlerin“ bei ihrem Werk gedacht hat. Aus purer Lust und Neugier begann sie im Jahr 2002 mit der Acryl-Malerei, und es faszinierte sie, ihre Gefühle, Gedanken und Worte in Farbe umzusetzen.

Seit 2007 präsentiert sie ihre Werke auch in der Öffentlichkeit und ist an verschiedenen Kunstprojekten beteiligt.

Begleiten Sie Bettina Wiedig auf einem Spaziergang durch ihre Gedankenwelt und greifen Sie die Möglichkeit auf, sich in ihren Texten und Gemälden wiederzufinden.

Das Motto der Künstlerin … "Meine Bilder sind ein Ausdruck meiner Seele"

ISBN-13: 978-3839172308

Liebeserklärung an eine Insel

Eine Hommage an “das kleine Paradies im Mittelmeer“:

Empfindungen und Erfahrungen, lustige und spannende Geschichten und liebevoll besinnliche Lyrik über und aus Formentera.

Lesegenuss, nicht nur für Formentera-Fans

ISBN-13: 978-3738631258

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/