Angelfutter für starke Futterplätze und messbaren Fangerfolg

Wer regelmäßig am Wasser steht, weiß: Erfolg beim Angeln beginnt nicht erst beim Auswerfen, sondern schon beim Füttern. Hochwertiges Angelfutter ist der Schlüssel, um Fische gezielt anzulocken, länger am Platz zu halten und den entscheidenden Biss zu provozieren. Ob Feederangeln, Karpfenangeln oder klassische Grundmontage – das richtige Futter entscheidet, wie effektiv ein Angelplatz arbeitet. Im Angel-Onlineshop von angel-berger.de finden Angler dafür eine große Auswahl bewährter Futtermischungen, Spezialzutaten und Komplett-Sets für jede Situation am Wasser. Die passenden Aromen, Partikelgrößen und Zutaten bestimmen oft den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Fang. Selbst kleine Abstimmungen beim Angelfutter können über Stunden hinweg die Aktivität der Fische spürbar verändern.

Gebrauchsfertiges Angelfutter für sofortige Einsatzbereitschaft

Mit dem Magic Baits Ready 2 Fish Groundbait Angelfutter steht ein Fertigfutter zur Verfügung, das ohne weitere Vorbereitung direkt eingesetzt werden kann. Das Angelfutter besteht aus hochwertigen Zutaten und ist bereits optimal befeuchtet, sodass kein zusätzliches Wasser mehr benötigt wird. Dadurch eignet es sich besonders für Angler, die schnell am Wasser starten möchten oder bei kurzen Sessions auf eine unkomplizierte Lösung setzen. Die ausgewogene Mischung überzeugt durch ein kräftiges Aroma und eine hohe Lockwirkung. Enthalten sind unter anderem Gewürze, Erdnüsse, Ölsaaten, Biskuitmehle und Hanf, die gemeinsam eine starke Anziehungskraft entfalten. Das Angelfutter ist in mehreren Sorten erhältlich, darunter Squid & Liver, Sweet Corn oder Scopex Cream, und bietet damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Mit 800 Gramm Inhalt ist es sowohl für Feeder- als auch für klassische Grundfutter-Anwendungen geeignet. Während gebrauchsfertiges Angelfutter ideal für den Futterplatz ist, kommt es beim präzisen Angeln direkt am Köder auf eine andere Art der Präsentation an. Der Magic Baits Premium Stick Mix Mulberry Supreme wurde speziell für den Einsatz mit PVA Sticks entwickelt. Dieses Angelfutter löst sich sehr schnell auf und erzeugt unmittelbar eine dichte, attraktive Futterwolke rund um den Hakenköder. Die Wirkung basiert auf hoch löslichen Zutaten wie gemahlenem Hanf, geschrotetem Mais, Pellets, Mehlwürmern und Shrimps, ergänzt durch besonders wirkungsvolle Bestandteile wie Krillmehl, Fischmehl oder Milchpulver. Aufsteigende und absinkende Partikel sorgen dafür, dass Fische gezielt in den Köderbereich gezogen werden. Gleichzeitig hilft der Stick Mix dabei, das Rig nach dem Auflösen unauffällig zu tarnen und Verwicklungen zu vermeiden. Mit 800 Gramm Inhalt und mehreren erhältlichen Sorten bietet dieses Angelfutter vielseitige Möglichkeiten für präzises und effektives Angeln.

Komplettes Angelfutter-Set für das Anlegen von Futterplätzen

Für Angler, die ein vollständig abgestimmtes System bevorzugen, bietet das Magic Baits Big Fish Futterset eine durchdachte Komplettlösung. Das Set besteht aus 2 Kilogramm Groundbait, 300 Gramm Micro Pellets, 250 Millilitern passendem Liquid sowie einem praktischen Futtereimer mit Deckel. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und darauf ausgelegt, schnelle und nachhaltige Fangerfolge zu unterstützen. Richtig angemischt gibt das Angelfutter unter Wasser kontinuierlich kleine Partikel, Öle und Lockstoffe ab, wodurch der Futterplatz dauerhaft attraktiv bleibt. Die enthaltenen Micro Pellets tragen zusätzlich dazu bei, auch größere Fische länger am Platz zu halten. Der Eimer dient nicht nur als Transportbehälter, sondern gleichzeitig als Mischgefäß, wobei die beiliegende Anleitung auch Einsteigern eine einfache Handhabung ermöglicht. Dieses Angelfutter-Set ist in verschiedenen Sorten erhältlich und eignet sich ideal für strukturierte, wiederholbare Futterstrategien am Wasser.

Kurzprofil:

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Angelsport Berger eine feste Größe im Angelsport – und im modernen Angel-Onlineshop angel-berger.de finden Angler alles, was sie für den nächsten Fang brauchen. Von Ruten, Rollen und Schnüren über Futtermittel bis zu realistischen Ködern bietet das Sortiment für jede Angeltechnik die passende Ausrüstung. Ob Markenqualität oder Eigenprodukt – die klar strukturierte Auswahl und einfache Einteilung nach Zielfisch machen das Einkaufen schnell, bequem und erfolgreich.

Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf