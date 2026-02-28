Drei spezialisierte Fachblogs für Poolpflege, Werkzeugtechnik und Wohnmobil-Ausbau

Die digitale Fachberatung für Haus-, Werkstatt- und Freizeittechnik erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für Poolanlagen, Elektrowerkzeuge und Wohnmobile bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Reparaturanleitungen und praktische Wartungstipps.

Das Pool-Magazin PoolFixGuide widmet sich der umfassenden Betreuung privater Poolanlagen. Die Artikel behandeln Reinigung und Pflege, technische Reparaturen und sinnvolle Aufrüstungen für den heimischen Pool. Besondere Schwerpunkte liegen auf fachgerechter Wasserchemie und pH-Wert-Kontrolle, Pumpen- und Filtertechnik sowie effektiven Reinigungsmethoden. Von der Fehlerdiagnose bei Poolpumpen über die richtige Wasserlinienpflege bis hin zu sicheren Abdecksystemen und Sicherheitsnetzen werden alle Aspekte der modernen Poolpflege beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Aufrüstungsthemen wie Salzwasser-Systeme, UV-Desinfektion, Poolroboter und Wärmepumpen für die ganzjährige Nutzung.

WerkzeugABC konzentriert sich auf die professionelle Wartung, Reparatur und Pflege von Elektrowerkzeugen. Das Online-Magazin präsentiert detaillierte Anleitungen für Akkupflege und Ladetechnik, fachgerechte Werkzeugwartung und eigenständige Reparaturen. Besondere Schwerpunkte liegen auf Akkukapazität und Ladesicherheit, Verschleißerkennung und Rostschutz sowie der richtigen Aufbewahrung. Von der Kohlen-Erneuerung bei Winkelschleifern über Getriebe-Service und Kabelreparaturen bis hin zu professionellen Spannsystemen und Messwerkzeugen werden alle relevanten Themen für Werkzeugbesitzer praxisnah behandelt.

Das Reisemobil-Portal Wohnmobil-Helfer beleuchtet die technische Ausstattung, den Ausbau und die Pflege von Wohnmobilen und Campern. Die Artikel reichen von Batterietechnik und Solarstromversorgung über Sanitärinstallation und Gastechnik bis hin zu DIY-Ausbauprojekten. Besondere Schwerpunkte liegen auf sicherer Elektrik mit Sicherungen und Ladegeräten, der Wartung von Gasreglern und Wasseranlagen sowie dem eigenständigen Fahrzeugausbau mit Dämmmaterial, Fenstereinbau und Bodenbelägen. Von der Markisenmontage über die Polsterpflege bis hin zur richtigen Außenreinigung werden alle Facetten des mobilen Reisens fachkundig abgedeckt.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch technische Fachkompetenz aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben die Leser über aktuelle Entwicklungen, bewährte Reparaturmethoden und neue Produkte informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen technischen Tiefe.

