Nachhaltiger als Schokolade: Warum Bücher das perfekte Geschenk sind

Ostern naht mit großen Schritten! Wer dieses Jahr ein Geschenk sucht, das nicht sofort im Mund verschwindet, liegt mit einem Buch genau richtig. Während die Schokoeier schnell Geschichte sind, begleiten tolle Bücher Kinder weit über die Feiertage hinaus.

Ein Freund namens PLUS

Es ist wieder einer der Tage, von denen Hardy wünscht, sie hätten nie begonnen oder wären längst vorbei. Die letzten zwei Unterrichtsstunden Sport und zum Schluss ein Staffellauf... Zu allem Ärger taucht dann auch noch dieser Typ auf. Sitzt plötzlich auf seinem Schreibtisch, grinst Hardy frech an und sagt, er heißt Plus. Plus, was für ein blöder Name, denkt Hardy und will sich wieder in sein Selbstmitleid vergraben. Doch da hat er die Rechnung ohne seinen neuen Freund gemacht. Er weiß, wo Hardys Problem liegt, so dass der immer wieder in Situationen gerät, die ihm den Spott seiner Mitschüler einbringen. Das möchte Plus gern ändern. Und er hat auch schon einen Plan.

ISBN-13: 978-3926800640

Die Magie der Geschichten

Ich nehme Dich mit in eine Welt, in der die Wände zwischen den Dimensionen durchsichtig und Realität und Märchen eins werden. Folge mir in das Reich der Hexen und Naturgeister!

Dies sind die traumhaften Erinnerungen eines kleinen Mädchens, das mit Elfen, Zwergen, Kobolden und Baumgeistern sprach. Ein wundervolles Buch mit vielen farbenfrohen Illustrationen für Kinder und Erwachsene, das einst erzählte Geschichten wieder lebendig werden lässt.

ISBN-13: 978-3695744152

Zacs großes Abenteuer

In "Zacs großes Abenteuer" treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

"Zacs großes Abenteuer" handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz

Dicke Luft, Müll im Wald und Gift im Wasser: Unsere Umwelt ist in Gefahr und damit leider auch unsere Gesundheit!

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich große Sorgen um die Natur. In ihren Geschichten erzählen sie Dir von ihren Erlebnissen in deutscher und englischer Sprache.

Die Verschmutzung von Wald, Gewässern und Luft geht uns alle etwas an. Niemand ist zu jung oder zu alt, und es ist höchste Zeit, endlich zu handeln.

Begleite die beiden Freunde auf ihrer wichtigen Mission, und hilf ihnen, aktiv etwas für unseren Planet Erde zu tun.

Natürlich gibt es zum Schluss als Bonbon wieder eine kleine Überraschung. Du darfst also schon mal gespannt sein! Doch vorerst viel Spaß beim Lesen!

Bad air, trash in the forest and poison in the water: our environment is in danger and unfortunately, with it so is our health!

Goblin Nepomuck and Mouse Finn are very worried about nature. In their stories they tell you about their experiences in German and English.

The pollution of forests, water and air concerns all of us. Nobody is too young or too old and it is high time to finally do something.

Accompany the two friends on their important mission and help them to actively do something for our planet Earth.

Of course as usual, there is a little "surprise candy" at the end. So you can already be curious! But for now, have fun reading!

ISBN-13: 978-3751997478

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:? 978-3695104451

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/