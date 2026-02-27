20 Jahre ITB: SIHOT mit neuen Impulsen für die digitale Hotellerie

Zwischen Digitalisierungsschub, Kostendruck und steigenden Gästeerwartungen positioniert das Unternehmen seine neuesten PMS-Innovationen als Antwort auf die zentralen Herausforderungen der Branche.

Zum 20. Mal präsentiert sich SIHOT als Aussteller auf der ITB Berlin. Für den inhabergeführten Anbieter von Hotel Management Software markiert die diesjährige Teilnahme einen Meilenstein, der sowohl Kontinuität als auch strategische Weiterentwicklung widerspiegelt. Im Jubiläumsjahr stellt das Unternehmen aktuelle Produktfortschritte seines Property Management Systems (PMS) vor, die auf die veränderten Anforderungen moderner Hotelbetriebe reagieren.

Seit über 40 Jahren entwickelt SIHOT Softwarelösungen für die Hotellerie. Auf der ITB Berlin rückt insbesondere die digitale Guest Journey in den Fokus. Im Zentrum steht die Frage, wie sich operative Effizienz und Gästeerlebnis intelligent verbinden lassen. Die cloudbasierte, API-offene Plattform vernetzt Prozesse entlang der gesamten Reise des Gastes - von der Buchung über den Aufenthalt bis zur Nachbetreuung - und schafft damit die Grundlage für personalisierte Services, transparente Abläufe sowie wirtschaftlichere Betriebsstrukturen.

Carsten Wernet, CEO der SIHOT-Unternehmensgruppe, erklärt: "Die Hotellerie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Technologie muss heute nicht nur leistungsfähig, sondern auch flexibel, verlässlich und wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Gespräche mit Hoteliers zeigen, dass Digitalisierung nicht mehr isoliert betrachtet wird. Entscheidend ist, wie gut sich Prozesse entlang der Guest Journey vernetzen lassen. Technologie muss dabei flexibel integrierbar, stabil und wirtschaftlich tragfähig sein."

Als inhabergeführter Anbieter setzt SIHOT auf direkten Kundendialog und praxisorientierten Support. Vor dem Hintergrund zunehmender Prozesskomplexität und Fachkräfteengpässen rückt die dabei Verzahnung von Systemleistung und Anwendung stärker in den Fokus.

Die ITB Berlin bietet für dieses Jubiläum den idealen Rahmen. Als globaler Treffpunkt für Entscheidungsträger, Technologieanbieter und Hospitality-Innovatoren ist sie seit Jahren ein zentraler Impulsgeber in Bezug auf digitale Entwicklungen in Hotellerie und Tourismus. SIHOT betrachtet die Messe nicht nur als Präsentationsfläche - sie ist auch Dialogplattform, Trendbarometer und Innovationslabor zugleich. Hier entstehen Gespräche über Systemintegration, Automatisierung, API-Strategien, Datensicherheit und wirtschaftliche Effizienz: Themen, die für Hotelgruppen wie Individualhotels gleichermaßen relevant sind.

Im laufenden Jahr konzentriert sich SIHOT auf den Ausbau von Automatisierung, Integrationsfähigkeit und Transparenz im Hotelbetrieb. Zugleich fließen Impulse aus den Gesprächen auf der ITB Berlin direkt in die Entwicklung neuer, praxisorientierter Lösungen ein.

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) zählt zu den weltweit führenden B2B-Messen der Tourismus- und Hospitality-Industrie und gilt als zentrale Bühne für Markttrends, Innovationen und strategische Partnerschaften. Die Unternehmensgruppe SIHOT ist in der Halle 8.1 am Stand 150 vertreten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab,

bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine

Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS - mit ergänzenden mobilen Management-Apps - verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird. Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com